 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 08.04.2025
03:00  Красавица-жена и миллионы в особняках: как Овечкин живет в США (видео всех 895 шайб)
02:47  Попытки дискредитировать ОДКБ и ее генсека обречены на провал, - Марат Нургожаев
02:42  Китай обнародовал план ускоренного превращения страны в сельскохозяйственную державу
02:33  Начальник Службы связи Исфандиери Садулло готов превратить Таджикистан в транзитную страну на телекоммуникационном рынке
01:45  Важная цель команды Трампа – провоцирование глубокого конфликта между ЕС и РФ, - Олег Сергеев
01:39  Криптоинвестор Таласбек Акылбеков: Будущее за криптобанками и необанками – эксперт
01:33  Двуликие резиденты. Экономическая безопасность России вызывает все больше вопросов, - Валентин Катасонов
00:50  В восьми областях Узбекистана возможны селе-паводковые явления
00:35  Ураган в Алматы: пострадали жилые дома, зафиксированы разрушения
00:12  ВС РФ готовят прорыв к Красному Лиману – итоговая сводка Readovka за 7 апреля
Понедельник, 07.04.2025
19:11  Казахстан. Впервые на поезде Talgo из Астаны в Алматы отправлено почти 2 тонны коммерческого груза
18:47  Золотовалютные резервы Узбекистана достигли рекордных $48 млрд
18:39  Таджикистан предлагает включить борьбу гуштингири в программу Олимпийских игр
18:37  В Афганистане заявили о бурном росте туризма
18:35  25 ветеранов Монголии награждены юбилейными медалями "80 лет Победы"
18:33  В Казахстане хотят создать криптобанк. К чему это приведет
18:31  Гериатр оценил правдивость сообщений о 140-летнем афганце и слухи о кавказских "долгожителях"
18:27  Замминистра внутренних дел Туркменистана назначен Овезгелди Какалыев
18:23  В Кыргызстане подорожала растаможка автомобилей? Ответ Таможенной службы
18:07  В Казахстане отмечают День работников в сфере оказания государственных услуг
14:04  На прошлой неделе в Кыргызстане подорожали молоко, масло, мясо, лук и морковь, - Минсельхоз
13:22  Туркменская делегация в Баку приняла участие в совещании по развитию Коридора ЦАРЭС-2
12:50  Политическая ситуация в Таджикистане зависит от решений в экономике. Убытки объясняются эффектом Даннинга–Крюгера, - Андрей Захватов
12:45  Президент Узбекистана принял в Ташкенте Председателя Совета Федерации России и поздравил ее с днем рождения
12:36  В движении Талибан* возник конфликт по поводу запрета на среднее образование для девочек
12:33  Кыргызстан соединит с Китаем еще одна железная дорога Балыкчи - Барскоон - Бедель - Аксу
12:11  Данияр Ашимбаев о саммите с Евросоюзом в Самарканде - "Не лезьте к нам со своей конфронтационной повесткой"
12:01  В Кыргызстане начались рейды по соблюдению запрета на ношение никаба
11:56  "Я в течении 15 лет тоже был членом парламента". Выступление Президента Узбекистана на 150-й Ассамблее Межпарламентского союза
11:12  Как ребенка назовешь… Имена казахских детей – индикатор исламизации общества? - Жандос Асылбеков
03:46  Синьхуа: Безрассудная тарифная игра превращает США в главного саботажника мировой экономики
03:44  Kun.uz: "Как только открыл окно - помещение взорвалось": репортаж из мечети в Избаскане
03:42  М.К.Бхадракумар: Путин поможет Трампу сделать Америку снова великой - но и своего не упустит
03:39  "Россия стала Ноевым ковчегом": Соотечественники со всего мира массово возвращаются домой
03:20  Президент Киргизии вернул Земельный кодекс в Жогорку Кенеше с возражениями
02:39  Минфин США Бессент раскрыл Карлсону задумку Трампа по украинским ресурсам в диалоге с Россией
02:05  Президент Туркмении сердечно поздравил народ с Всемирным днем здоровья
00:50  Белорусская таможня задержала на польской границе Mercedes, залитый полтонной взывчатки, который ехал в Россию
00:30  $153 млн. на "Восстановление устойчивых ландшафтов в Узбекистане". Всемирный банк дает льготный кредит со сроком погашения 30 лет
00:09  Саммит "ЕС – Центральная Азия": как Запад пытается оторвать регион от России, - Азиз Абдраимов
Воскресенье, 06.04.2025
23:27  Плацдармы за Осколом воссоединились в единый русский фронт – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
22:49  Bild: дефицит бюджета в Германии достиг рекордных значений с 1990 года
21:26  Овечкин забросил 895-ю шайбу в НХЛ и побил снайперский рекорд: "Больше спасибо русским, мы это сделали!"
20:58  О возникновении первых христианских монастырей, - Павел Густерин
15:25  FT: НАТО в шерстяных подгузниках активно готовится к войне с Россией в Арктике
12:18  Турецкая Anadolu Isuzu хочет купить Самаркандский автозавод по производству автобусов и грузовиков
12:03  В Японии создали киберконя CORLEO с искусственным интеллектом на водородном двигателе (видео)
11:55  Как разгромить образование и сделать страну снова великой (американский опыт), - Дмитрий Косырев
03:26  Нацагентство Кыргызстана по инвестициям подписало меморандум о сотрудничестве с основателем криптобиржи Binance
02:55  Транскаспийский газопровод: миражи турецких надежд и темное будущее, - Дмитрий Нефедов
02:15  В Узбекистане опубликован реестр из 67 компаний с эксклюзивными правами
01:12  Восемь стран ОПЕК+ должны представить обновленные графики до 15 апреля
00:47  Событие недели: Пошлины США ломают глобальную торговлю, но Россию обошли стороной
00:44  Боксер Жанибек Алимханулы в Астане защитил титулы жестоким нокаутом и получил поздравление президента
00:02  Почему украинцы не сдаются, - Ростислав Ищенко
Суббота, 05.04.2025
21:15  Армия США капитулирует заранее. В третьей мировой ей ничего не светит, - Джеймс Джей Карафано
20:43  Приоритет сотрудничества над интеграцией в Центральной Азии и чему можно поучиться у ЕС, - Юрий Саруханян
19:26  В Казахстане после открытия месторождение в 20 млн.тонн редкозема учредили звание "Заслуженный геолог"
18:41  На Самаркандском Климатическом форуме стратегию Узбекистана представила Саида Мирзиеева
17:39  Турецкие игры с огнем. Не Соросом единым…, - Сергей Кожемякин
15:47  Памятник Александру Невскому "ожил" в годовщину Ледового побоища ливонских рыцарей
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Важная цель команды Трампа – провоцирование глубокого конфликта между ЕС и РФ, - Олег Сергеев
01:45 08.04.2025

Война США и ЕС как противостояние глобалистских проектов
Важная цель команды Трампа – провоцирование глубокого конфликта между ЕС и РФ

08.04.2025 | Олег СЕРГЕЕВ

Прошедшая в феврале Мюнхенская конференция по безопасности показала: время коллективного Запада закончилась и в настоящее время формируются контуры двух совершенно разных глобальных проектов-"партий". Очень условно их можно назвать по имени фронтменов – Шваба и Маска. Условно, т.к., учитывая масштаб проблемы, отдельные персоналии, даже имеющие всемирную известность, в данном случае не существенны. Их могут даже убрать "подальше с глаз" уже в ближайшее время.

Недаром в начале апреля, как только стало известно, что основатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб покидает пост председателя ВЭФ, президент США Д. Трамп заявил, что "Илон Маск - отличный парень, но у него так много компаний, что ему, возможно, придется уйти с госслужбы, чтобы заботиться о них".

Интересы этих двух глобальных партий различны, они являются политическими, экономическими, а в недалеком будущем, весьма вероятно, и военными противниками.



Левоглобалистская "партия Шваба" опирается на элиты Европы, включая Великобританию (и в то же время исключая некоторые страны, где у власти находятся "правые" режимы, вроде Венгрии, Словакии и т.п., которые на европейском континенте пока в меньшинстве). К ней все теснее примыкает в настоящий момент Канада и другие страны не приемлющие "либертарного" напора Трампа и Ко.

Сегодняшний ЕС – это логово "старой аристократии", составляющей основу глобального "Дип Стейт". Именно в Европе и Ватикане создавались и создаются все идеологические базовые теории глобализма. Местные лево-ориентированные элиты контролируют мощные структуры-проводники этих идей и теорий. Поэтому их разгром является для команды Трампа залогом перелома ситуации в свою пользу.

Цель "партии Шваба" – появление новой Европы как самого мощного игрока глобального "многополярного" мира (ЕС, КНР, Индия и т.д.) и одновременно ответ на устремления Трампа ("сделать Америку великой вновь").

Правоглобалистская "партия Маска" включает в себя США, а также, находящихся в их орбите сателлитов и союзников – азиатских (Японию, Южную Корею и т.д.), европейских (Венгрию и т.д.) и американских (Аргентину и т.д.). Ключевая цель – разгром Европы и восстановление контроля над ней Америки. В этом контексте следует рассматривать и такие устремления означенной команды как нанесение поражения "Дип Стейт" внутри самой Америки ("осушение вашингтонского болота"), ресурсная "сделка" с Украиной и даже выдвижение Трампа на третий президентский срок (масштаб стоящих перед ним задач явно превышает лимит в 4 года, отсюда и соответствующее сенсационное заявление о праве стать президентом третий раз).

Первый президентский срок Д. Трампа прошел почти безрезультатно, прежде всего из-за противодействия всем его проектам со стороны "Дип Стейт". Поэтому сегодня его команда пытается действовать предельно жестко и стремительно. Нынешний срок она начала с закрытия глобальных проектов конкурентов и одновременно попытки отрезания их от всех ресурсных баз. При этом даже пресловутые украинские ресурсы нужны "партии Маска" не столько сами по себе, сколько для того, чтобы они не достались европейцам, включая британцев. В этом контексте следует рассматривать и стремление контролировать потоки российских ресурсов, которые могут пойти снова в Европу.

Главное для США во всем этом – действовать на опережение по сравнению с действиями ЕС, против которого сейчас и выстраивается вся конструкция. Европа сегодня – это гнездо идейных и политических противников команды Трампа, которое следует разгромить и привести в ней (включая Британские острова) под лозунгом "Сделаем Европу великой вновь" (MEGA) к власти идейных сторонников лозунга "Сделаем Америку великой вновь" (MAGA) и "партии Маска".

Начатая в апреле тарифная война далеко не единственный и даже не самый свежий пример нарастающего глобального противостояния между США и ЕС. Первая волна торговых конфликтов началась еще в 2018 году с введения 25-процентных пошлин на европейскую сталь и алюминий. Хотя эти меры напрямую затронули лишь 2% европейского экспорта, они стали сигналом к эскалации напряженности. В ответ ЕС ввел пошлины на американские товары, такие как бурбон, мотоциклы Harley Davidson и женское белье. Тем временем США принялись готовиться к более жестким мерам, включая 200% пошлины на французское вино и сыр, намереваясь серьезно ударить по ключевым отраслям европейской экономики.

Экономисты и политики с обеих сторон Атлантики сразу же предупредили о последствиях этой торговой войны для европейских производителей (особенно молочной продукции, вина и алкоголя уже готовящихся к потерям), а также американских компаний, зависящих от европейского рынка. Управляющий Банком Франции Франсуа Виллеруа де Гало назвал происходящее "игрой в свои ворота", напоминая, что экономика – это взаимовыгодное сотрудничество, а не противостояние. Однако администрация Трампа, похоже, рассматривает все эти действия как способ укрепить свои позиции внутри самих США в противостоянии с "Дип Стейт", особенно в преддверии выборов в Европе.

На этом фоне конфликт на Украине превращается в сугубо периферийный, его значимость существенно падает. Также отходит на второй план (временно) экономическое противостояние США и Китая. Оно по-прежнему определяет международную повестку в долгосрочной перспективе, но на ближайшее время администрация Трампа ставит целью "наведение порядка" внутри некогда единого "Западного мира".

Однако и европейские глобалисты-швабианцы, вкупе с брюссельской бюрократией и британским истеблишментом, так просто сдаваться не собираются. Поэтому первоочередной задачей команды Трампа может стать столкновение Европы и Россию напрямую. Причем уже в формате прямого кровопролития, а не прокси-войны, как это имеет место на Украине. И с целью максимального взаимоистощения обоих противников и доведения дела до полного разгрома всех структур европейских левых глобалистов.

В этом смысле американский истеблишмент вновь готов воевать "до последней капли русской крови", беря на вооружение т.н. формулу президентов Рузвельта-Трумена времен Второй мировой войны: "Если мы увидим, что побеждает Германия, мы должны помочь России, если побеждает Россия, мы должны помочь Германии. Таким образом, мы должны позволить русским и европейцам убивать друг друга как можно больше, но так, чтобы Гитлер не победил ни при каких обстоятельствах".

Стремясь к достижению этих целей, американцы принуждают сегодня своих марионеток в Киеве к отмене военного положения. Это подразумевает заключение перемирия и президентские выборы (о том, что власти Украины согласились провести их сообщил спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф). После чего должна начаться вторая фаза "плана Трампа", в рамках которой новое "легитимное" украинское руководство (в отличие от режима Зеленского, уже утратившего даже подобие легитимности) должно будет подписать мирный договор с Россией и все "ресурсные" и прочие соглашения с США.

Сегодня команда Трамп гнет эту линию "партии Маска" как бульдозер. Но их ключевая цель – вовсе не перемирие и тем более не мир в Европе, а создание глубокого конфликта между ЕС и РФ. Настолько глубокого, что конфликт и столкновение европейцев и русских становятся лишь вопросом времени. Поэтому сегодня трамписты и стремятся убрать Европу из-за стола переговоров по Украине. Одновременно с этим делая пафосно-комплиментарные заявления в адрес России и ее властей, злящие и провоцирующие русофобию у европейцев. Все это очень не нравится не только глобалистам-швабианцам, но и британцам, у которых свой интерес в затягивании кровопролития на Украине, подкрепленный наличием агентуры в верхушке режима в Киеве.

Что же касается самой России, то ей в этих раскладах следует просто делать свое дело – довести до конца процесс начатый СВО на Украине, добившись как можно меньшей кровью победного результата, который по сути заключается только в одном – полной ликвидации прозападного марионеточного нацистско-олигархического режима, ориентированного исключительно на противостояние с Россией. Потому что иначе ей вновь придется воевать с ним и не факт, что в более лучших, в сравнении с нынешними, условиях, т.к. сам смысл существования нынешнего режима в Киеве – это война с русскими. Война между США и ЕС должна помочь России освободиться от ненужного кровопролития на Украине и ловушки, в которую ее загнали глобалисты, и в то же время не дать загнать русских в новую ловушку, которую готовит для них Трамп и "партия Маска".

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1744065900


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маслихаты играют важную роль в реализации реформ Президента страны: Спикер Сената
- Мажилис рассмотрит проект нового Налогового кодекса
- Олжас Бектенов обсудил вопросы развития спорта с руководством международных спортивных организаций
- Олжас Бектенов провел встречу с заместителем Председателя Правительства – руководителем Аппарата Правительства РФ Дмитрием Григоренко
- О саммите в Самарканде
- Олжас Бектенов провел совещание по вопросам развития рынка авиатоплива
- "Заслуженный геолог Казахстана": По поручению Президента геологам вручили государственные награды
- Бавария продолжает выступать ведущим драйвером казахстанско-германских экономических отношений
- "Память Победы: Единство поколений и народов": Международная конференция прошла в Алматы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  