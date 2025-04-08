Важная цель команды Трампа – провоцирование глубокого конфликта между ЕС и РФ, - Олег Сергеев

01:45 08.04.2025

Война США и ЕС как противостояние глобалистских проектов

Важная цель команды Трампа – провоцирование глубокого конфликта между ЕС и РФ



08.04.2025 | Олег СЕРГЕЕВ



Прошедшая в феврале Мюнхенская конференция по безопасности показала: время коллективного Запада закончилась и в настоящее время формируются контуры двух совершенно разных глобальных проектов-"партий". Очень условно их можно назвать по имени фронтменов – Шваба и Маска. Условно, т.к., учитывая масштаб проблемы, отдельные персоналии, даже имеющие всемирную известность, в данном случае не существенны. Их могут даже убрать "подальше с глаз" уже в ближайшее время.



Недаром в начале апреля, как только стало известно, что основатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб покидает пост председателя ВЭФ, президент США Д. Трамп заявил, что "Илон Маск - отличный парень, но у него так много компаний, что ему, возможно, придется уйти с госслужбы, чтобы заботиться о них".



Интересы этих двух глобальных партий различны, они являются политическими, экономическими, а в недалеком будущем, весьма вероятно, и военными противниками.



