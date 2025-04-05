|Начальник Службы связи Исфандиери Садулло готов превратить Таджикистан в транзитную страну на телекоммуникационном рынке
02:33 08.04.2025
Представители 19 стран мира обсудили в Душанбе важные вопросы в сфере связи
ДУШАНБЕ, 07.04.2025 /НИАТ "Ховар"/. В Национальной библиотеке Таджикистана в рамках 27-го заседания Комиссии Регионального союза по вопросам регулирования спектра радиочастот и спутниковых орбит состоялся Международный форум "Цифровая трансформация: перспективы и пути решения".
Как сообщает корреспондент НИАТ "Ховар", в заседании приняли участие представители 19 государств мира, в том числе России, Беларуси, Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Монголии, Туркменистана, Афганистана, Болгарии, Латвии, Литвы, Словении и представители Международного союза электросвязи (ITU).
Начальник Службы связи при Правительстве Республики Таджикистан Исфандиери Саъдулло отметил, что на основе реализации государственной политики Республики Таджикистан в области связи одними из важных целей являются повышение скорости и качества электрической связи в стране, обеспечение адекватного радиоохвата на всей территории республики, приведение отрасли связи в соответствие с международными стандартами и требованиями общества, превращение Таджикистана в транзитную страну на телекоммуникационном рынке.
"Частный сектор играет ключевую роль на телекоммуникационном рынке Республики Таджикистан. Из 30 действующих компаний и провайдеров 29 относятся к этому сегменту. Целью активной государственной защиты частного сектора является создание благоприятных условий и здоровой конкуренции на рынке телекоммуникаций. Одним из важнейших факторов повышения уровня услуг электросвязи является создание оптимальной базы для развития и модернизации деятельности мобильных компаний и провайдеров фиксированной связи", - заявил Исфандиери Саъдулло.
В этом контексте было подчеркнуто, что таджикская сторона готова укреплять плодотворное сотрудничество с соответствующими организациями и странами ближнего и дальнего зарубежья в сфере связи.
Генеральный директор Регионального союза в области связи Алексей Бородин в ходе форума "Цифровая трансформация: перспективы и пути решения" поблагодарил руководство Правительства Республики Таджикистан за создание благоприятной основы для проведения 27-го заседания Комиссии Регионального союза в области связи по регулированию радиочастотного спектра и спутниковой орбиты, высоко оценил усилия Республики Таджикистан по развитию прочных связей в секторе связи и реформированию отрасли.
"В рамках этой встречи, которая продлится несколько дней, мы обсудим несколько важных вопросов в области связи. Сюда входят подготовка к Ассамблее радиосвязи, Всемирной конференции радиосвязи, которая, как ожидается, состоится в 2027 году, а также к 160-летию Международного союза связи", - сказал Алексей Бородин.
Представитель компании "Huawei Technologies Co., Ltd." Александр Гуляев заявил: "Мы живем в уникальный период, когда развитие техники ускоряется с каждым днем. Таким образом, обеспечение качества мобильной связи и Интернета дает нам новые инструменты для коммерции и общения. Это также укрепляет доверие клиентов к качеству и скорости Интернета. Чтобы удовлетворить потребности рынка в мобильной связи, государствам необходимо проделать важную работу по обеспечению мобильного Интернета и цифровых технологий".
Следует отметить, что Таджикистан решил в ближайшем будущем предоставить жителям Интернет нового поколения 5G.
Скорость 5G нового поколения намного выше, чем у Интернета, используемого сегодня. Это позволяет обеспечить качественным Интернетом людей в горных районах и самых отдаленных уголках страны.
Участники форума обсудили расширение взаимовыгодного сотрудничества между операторами электросвязи страны, обеспечение равного доступа к электросвязи в государствах, модернизацию инфраструктуры отрасли, создание новых площадок базовых станций мобильной связи со стандартами 4G и 5G, оптимизацию стоимости услуг, подключение телекоммуникационных сетей страны непосредственно к международной системе подводных кабельных сетей Интернета, реализацию совместных проектов, создание центров и баз данных обработки больших объемов данных, расширения использования сетей и технологий спутниковой связи.
Также в ходе 27-го заседания Региональной союзной комиссии были проанализированы и обсуждены важные вопросы регулирования радиочастотного спектра и спутниковых орбит на уровне региональных и субрегиональных государств. Участники отметили, что проведение подобных встреч закладывает основу для укрепления взаимовыгодного сотрудничества в различных секторах отрасли связи.
Следует отметить, что Республика Таджикистан с 1991 года является полноправным членом Комиссии Регионального союза в области электросвязи. Впервые заседание этой комиссии проходит в Республике Таджикистан.
Комиссия Регионального союза по электросвязи по регулированию использования радиочастотного спектра и спутниковых орбит проводит заседания два раза в год во всех государствах-участниках.
Напоминаем, что 27-е заседание Комиссии Регионального союза в области связи по регулированию радиочастотного спектра и спутниковых орбит, организованное по инициативе Службы связи при Правительстве Республики Таджикистан совместно с Международной организацией электросвязи и Региональным союзом в области связи, продолжит работу с 7 по 11 апреля текущего года в Душанбе.
Напомним, что в Таджикистане резко подешевел интернет, через 2 месяца после назначения главой Службы связи 35-летнего радиотехника
https://centrasia.org/newsA.php?st=1742769600