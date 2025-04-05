Начальник Службы связи Исфандиери Садулло готов превратить Таджикистан в транзитную страну на телекоммуникационном рынке

02:33 08.04.2025

Представители 19 стран мира обсудили в Душанбе важные вопросы в сфере связи



ДУШАНБЕ, 07.04.2025 /НИАТ "Ховар"/. В Национальной библиотеке Таджикистана в рамках 27-го заседания Комиссии Регионального союза по вопросам регулирования спектра радиочастот и спутниковых орбит состоялся Международный форум "Цифровая трансформация: перспективы и пути решения".



Как сообщает корреспондент НИАТ "Ховар", в заседании приняли участие представители 19 государств мира, в том числе России, Беларуси, Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Монголии, Туркменистана, Афганистана, Болгарии, Латвии, Литвы, Словении и представители Международного союза электросвязи (ITU).



Начальник Службы связи при Правительстве Республики Таджикистан Исфандиери Саъдулло отметил, что на основе реализации государственной политики Республики Таджикистан в области связи одними из важных целей являются повышение скорости и качества электрической связи в стране, обеспечение адекватного радиоохвата на всей территории республики, приведение отрасли связи в соответствие с международными стандартами и требованиями общества, превращение Таджикистана в транзитную страну на телекоммуникационном рынке.



