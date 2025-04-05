Китай обнародовал план ускоренного превращения страны в сельскохозяйственную державу

02:42 08.04.2025

Пекин, 7 апреля /Синьхуа/ -- Китай обнародовал план ускоренного превращения страны в сельскохозяйственную державу на период с 2024 по 2035 гг.



В документе, опубликованном ЦК КПК и Госсоветом КНР, была поставлена основная цель достичь заметного прогресса в наращивании мощи Китая в аграрном секторе к 2027 году.



Он также нацелен на достижение существенных сдвигов во всестороннем подъеме села и выход модернизации сельского хозяйства и сельских районов на новый уровень к 2027 году.



Согласно плану, к 2035 году будет достигнут решающий прогресс во всестороннем подъеме села, в основном осуществлена модернизация сельского хозяйства и обеспечены современные бытовые условия в сельской местности.