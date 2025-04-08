Попытки дискредитировать ОДКБ и ее генсека обречены на провал, - Марат Нургожаев

02:47 08.04.2025

Попытки дискредитировать ОДКБ и ее генерального секретаря обречены на провал



08.04.2025 | Марат НУРГОЖАЕВ



Сдается, что коллективный Запад никак не может смириться с безуспешностью постоянно предпринимаемых попыток по организации и проведению "цветной революции" в Казахстане. И на этот раз он не нашел ничего лучшего, чем распылять в медийное пространство фейк о том, что бывший премьер-министр Казахстана, действующий генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов "провоцирует разлад в обществе", поскольку, якобы имея президентские амбиции, он просто мечтает сбросить с поста лидера страны Касым-Жомарта Токаева, заняв его место.



Поводом для подобных "глубокомысленных" измышлений адептов коллективного Запада, щедро прикормленных устроителями "цветных революций" из запрещенного в России USAID*, послужило эмоциональное обращение Имангали Тасмагамбетова к народу Казахстана в социальной сети X* (заблокирована в РФ). Адепты западной "демократии", очевидно, считают, что в стране в принципе нельзя делать самостоятельные политические заявления, пусть даже в личном паблике. Но почему?



Как верно подметила главный редактор Orda.kz Гульнар Бажкенова на своей интернат-страничке, ввиду того что нынешний генсек ОДКБ ни с кем не согласовал свое заявление, пошла крайне нервная реакция и Тасмагамбетову быстро приписали намерение участвовать в досрочных президентских выборах, которые якобы им самим будут спровоцированы при поддержке не кого-нибудь, а Кремля. В целом же казахстанскому политику приписывают президентские амбиции аж с конца 1990-х годов.



Поясним, что основанием для всех этих грязных инсинуаций в адрес И. Тасмагамбетова явилось его заявление 30 марта в ответ на обвинения местных прозападных "экспертов" в "предательстве" и продвижении российских интересов. По мнению генсека, некоторые люди, слепо веря интернет-сплетням, "готовы растоптать любого, кто молчит, и обвинять без раздумий". Согласно его словам, "для некоторых несчастных людей, не имеющих связи с родной землей и похожих на пустую шелуху, унесенную ветром, я вдруг стал "пророссийским" и "предателем". Как так? Разве за то, что я, представляя свою страну в международной военной организации, стараюсь защищать безопасность и интересы Казахстана в мире, где слово больше не имеет силы перед ракетами?"



И. Тасмагамбетов процитировал в своей речи Абая Кунанбаева, Абиша Кекилбаева и Чингиза Айтматова, подчеркнув, что всегда переживает за происходящее в родной стране, несмотря на то что в настоящее время находится за пределами Казахстана.



"За всю свою карьеру, во всех должностях, которые мне доверял народ, мне не за что стыдиться. Для меня не существует ничего выше интересов моей страны. Даже находясь вдали от родины, я с радостью слежу за каждым ее достижением, с теплотой думаю о ней. Для меня главное – оправдать доверие своего народа и на международной арене защищать интересы государства. А для этого особенно важна духовная поддержка моего народа", – подчеркнул политик.



Напомним, что весь этот русофобский гвалт поднялся после того, как в начале марта генсек ОДКБ дал интервью российскому изданию "Известия", где ответил на вопрос о возможном вводе европейских войск на территорию Украины. После этого в социальных сетях начали распространяться версии о том, что, что Тасмагамбетов пытается втянуть Казахстан в войну: дескать, Астана вскоре отправит своих солдат в зону боевых действий.



На самом деле вырванная из контекста прозападными журналистами фраза генсека только и означала, что ОДКБ готова помочь урегулировать конфликт на Украине, но будет реагировать только на официальные запросы и решения своего высшего органа – Совета коллективной безопасности. Как пояснил казахстанский политик, "желать войны своему народу – настоящее злодейство... После этого как можно терпеть нелепые разговоры о том, что я втягиваю своих соотечественников в войну?! Я знаю, что всегда найдутся те, кто раздует сенсацию".



Очевидно, что вся эта мерзкая попытка дискредитировать казахстанского политического тяжеловеса является не более чем банальным предлогом, чтобы в очередной раз подвергнуть жесточайшей критике эффективно возглавляемую им ОДКБ, которая уже давно является костью в горле для всего коллективного Запада.



Неслучайно же местные эксперты подчеркивают, что "причины критики ОДКБ общеизвестны – эта организация сыграла важную роль в предотвращении попытки госпереворота в Казахстане в 2022 году, а кроме того, работает по обеспечению коллективной безопасности и сотрудничества в регионе".



И действительно: только в 2024 году под руководством Имангали Тасмагамбетова в рамках ОДКБ было проведено несколько крупных совместных учений в разных регионах. Так, в Кыргызстане прошли: командно-штабное учение "Взаимодействие", специальные учения "Поиск" и "Эшелон" с привлечением ВМФ России. В Казахстане состоялись учения "Нерушимое братство" с участием Миротворческих сил ОДКБ, а в Таджикистане – учение "Рубеж" с подразделениями Коллективных сил быстрого развертывания. Всего же в 2024 году в совместных учениях приняли участие более 5 тыс. военнослужащих, было задействовано свыше 900 единиц вооружения и военной техники.



Кроме военной подготовки, в ОДКБ подкорректировали и правовую базу, в том числе был упрощен транзит контингентов и военных грузов между государствами-членами Организации.



А в этом году с 17 по 20 марта прошла стратегическая командно­штабная тренировка, в ходе которой отработана подготовка решений по развертыванию всех компонентов Коллективных сил. Осенью нынешнего года в планах сил ОДКБ провести серию учений, в том числе в Белоруссии – "Взаимодействие-2025", "Поиск-2025" и "Эшелон-2025". Также военные потренируются в Кыргызстане и Таджикистане – там пройдут учения "Рубеж-2025", "Нерушимое братство-2025" и "Барьер-2025". Особенностью этого года станет тесная координация учений ОДКБ с мероприятиями СНГ. В частности, впервые в Таджикистане пройдут объединенные антитеррористические и миротворческие тренировки государств-участников СНГ и ОДКБ.



Более того, в течение года продолжится работа над оснащением войск современным вооружением и совершенствованием системы управления Коллективными силами, а также по обеспечению безопасности в зоне ответственности Организации и развитию военного сотрудничества между странами-членами.



Ну и наконец то, с чем никак не могут смириться представители коллективного Запада: в рамках ОДКБ запланированы мероприятия, приуроченные к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.



Как обозначил Имангали Тасмагамбетов еще в конце прошлого года в ходе пресс-конференции, план мероприятий под эгидой Организации включает научно-практические конференции, международные спортивные мероприятия, совместные выставки, а также участие военных стран ОДКБ в параде Победы, который состоится 9 мая в Москве.



Резюмируя вышеизложенное, хочется привести слова генсека ОДКБ по поводу того, что "празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне имеет исключительное значение. Нет необходимости, наверное, говорить о том, что многонациональный народ некогда единого большого государства смог победить фашизм и отстоять мир и свободу. Естественно, мы сейчас наблюдаем тревожную тенденцию, когда определенные силы стремятся обелить фашизм, переписать историю и пересмотреть итоги Второй мировой войны".