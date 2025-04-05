Красавица-жена и миллионы в особняках: как Овечкин живет в США (видео всех 895 шайб)

03:00 08.04.2025

Роберт Шилькович

Корреспондент РИА Новости Спорт



Капитан "Вашингтона" и рекордсмен НХЛ по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах (895!) Александр Овечкин остается одним из самых популярных спортсменов не только России, но и мира. Пристальное внимание поклонников привлекают не только его спортивные успехи, но и личная жизнь. РИА Новости Спорт рассказывает о жизни Александра и его семьи.



