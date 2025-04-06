Asia-Plus: Скоро граждане Таджикистана станут богаче. Или скатятся в бедность

11:48 08.04.2025

О чем говорится в Концепции развития продуктивной занятости в Таджикистане?



Автор: Шоира Кудрат, Asia-Plus

2 апреля



Средний класс – это категория населения с уровнем жизни выше минимального и с ориентиром на развитие, которая считается двигателем экономики. Таджикистан разработал и принял специальный стратегический документ – Концепцию развития продуктивной занятости, – который предусматривает его рост. Так вот, в соответствии с этой Концепцией к 2030 году в средний класс должны войти 50% населения страны.



Почему развитие среднего класса так важно, какой процент населения страны сейчас относится к нему, какие препятствия существуют на пути его роста и как их можно преодолеть?



Методы определения среднего класса в разных странах и исследовательских институтах различны, однако основными критериями считаются уровень дохода, наличие сбережений, недвижимость, образование, профессиональная квалификация, социальная роль, способность адаптироваться к текущей экономической ситуации и стремление к развитию.



Согласно этим критериям, к среднему классу относятся те, кто имеет средний доход, образование или конкретную квалификацию, недвижимость и личный транспорт, финансовые сбережения, возможность приобретения качественных товаров, обеспечения образования для детей, путешествий и пользования платными услугами. Люди, входящие в средний класс, как правило, имеют четкие цели и стремятся к постоянному развитию. Тем самым они вносят вклад в экономический и интеллектуальный прогресс страны.



По этой причине во всех странах мира уделяется особое внимание росту и укреплению среднего класса. В Таджикистане также рост среднего класса является одной из стратегических задач, зафиксированных в ключевых национальных программах.



Почему важно развивать средний класс?



Развитие среднего класса автоматически способствует решению другой важной проблемы – снижению уровня бедности. Экономисты отмечают, что целенаправленное развитие среднего класса – один из ключевых факторов в борьбе с бедностью.



Согласно данным Умеда Холова, сотрудника Министерства экономического развития и торговли Таджикистана, озвученным на экономическом форуме "Тавозун", в 2023 году уровень бедности в стране составил чуть более 20%. Причем снижение бедности наблюдается параллельно с ростом среднего класса.



Таджикский экономист Фарида Муминова поясняет, что до 2013 года основное внимание в стране уделялось снижению бедности, но именно после этого года была принята госпрограмма, направленная на формирование и рост среднего класса.



"После 2013 года акцент сместился на развитие среднего класса. До этого мы хотели просто снизить бедность, а по мере улучшения экономической ситуации начали заботиться и о качестве жизни. Если раньше нас устраивало наличие школ и рабочих мест, то теперь мы ставим акцент на качество образования и уровень заработной платы", – говорит Муминова.



К 2030 году средний класс должен составить 50% населения



Национальная стратегия устойчивого развития предполагает, что к 2030 году средний класс в Таджикистане должен охватывать 50% населения.



По словам Умеда Холова, в 2015 году к среднему классу относились чуть более 22% населения, в 2021 году – 30%, в 2022 – 37%, а в 2023 – уже 42%.



По его мнению, рост числа рабочих мест, доступность образования и развитие предпринимательства являются главными факторами увеличения среднего класса в стране.



"Это общая картина по стране. В отдельных регионах, конечно, могут быть различия. В крупных городах процент выше. Тем не менее Таджикистан уверенно движется к целевому показателю в 50% к 2030 году", – считает Холов.



Какие существуют проблемы?



По словам специалиста, к основным препятствиям относятся высокий уровень безработицы, значительная трудовая миграция, особенно среди молодежи, и зависимость экономики от денежных переводов.



В условиях кризиса эти факторы становятся уязвимыми.



Также росту среднего класса мешают слабая поддержка малого и среднего бизнеса, высокие процентные ставки, ограниченность кредитных программ, инфляция и недобросовестная конкуренция на рынке.



Фарида Муминова предупреждает, что в условиях глобальной нестабильности есть риск, что часть представителей среднего класса может вновь скатиться в бедность. Колебания цен и нестабильность на рынках напрямую отражаются на бюджетах семей.



Что нужно делать для развития среднего класса?



С учетом существующих препятствий, Муминова подчеркивает, что работа всех государственных органов должна быть слаженной и комплексной.



"Начиная с развития национальной экономики и роста ВВП, и заканчивая снижением бедности, развитием промышленности, финансированием социальных сфер, сельского хозяйства, услуг, диверсификацией экономики, повышением конкурентоспособности, снижением неравенства, созданием качественной занятости и ростом доходов населения – все это должно работать в связке. Если одно из звеньев выпадет, вся система будет неэффективной", – говорит она.



Умед Холов также считает, что для успешного развития среднего класса необходимы стратегические и системные меры. Он предлагает создать единый информационный центр для сбора и анализа данных о среднем классе. Только опираясь на точную информацию, можно строить реалистичные планы, поясняет он.



Кроме того, по его мнению, нужно усилить поддержку малого и среднего бизнеса, снизить налоги, расширить программы микрофинансирования, развивать местное производство и привлекать инвестиции.



По мнению экспертов, реализация всех этих мер даст мощный толчок к росту и укреплению среднего класса в Таджикистане.



"Параллельно нужно снижать зависимость от миграции и переводов, создавать рабочие места внутри страны, улучшать систему образования и подготовку кадров, искоренить коррупцию и надежно защищать имущественные права граждан", – подчеркивает специалист Минэкономразвития.