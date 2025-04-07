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В Казахстане сейсмологи не ждут сильных землетрясений, несмотря на прогнозы Китая
11:50 08.04.2025

Эксперты считают, что в КНР начинается новая сейсмически активная фаза

Олеся Бассарова
Старший корреспондент отдела General News
7 апреля 2025

Китайские ученые прогнозируют на территории страны мощные землетрясения с силой 8 баллов. По мнению экспертов, это особенно коснется районов вокруг КНР. Однако в казахстанском Институте сейсмологии настроены более оптимистично. Как заверили отечественные сейсмологи, в ближайшие полгода казахстанцам нечего боятся, но только с вероятностью в 70%.

Так, авторы исследования в Китае взяли данные за последние 150 лет и пришли к выводу, что в ближайшие годы республику и районы вокруг страны могут потрясти мощные землетрясения силой до 8 баллов.

"В настоящее время регион может вступать в зарождающуюся фазу нового сейсмически активного периода", – цитирует South China Morning Post экспертов Пекинского агентства по землетрясениям.

По данным издания, речь идет о северо-востоке страны, провинциях Сычуань, Юньнань и в районе Гималаев.

В Институте сейсмологии "Курсиву" сообщили, что отечественные эксперты провели анализ и сделали прогноз на ближайшие полгода.

"Институт сейсмологии сделал прогноз на ближайшие полгода и с вероятностью 70% сильных землетрясений на территории Казахстана не предполагается. 100% мы никогда не даем. Потому что нигде в мире не делают 100%-ный прогноз. Мы просто делаем анализ", - сказала и.о. заведующей лабораторией Института сейсмологии РК Айгуль Данабаева.

Китайские ученые провели исследование после того, как несколько мощных землетрясений потрясли Юго-Восточную Азию 28 марта. Из-за этого в Бангкоке обрушилось строящееся высотное здание. Эпицентр подземных толчков зафиксировали в Мьянме. В итоге число погибших здесь насчитывает свыше 3 тыс. человек, более 4,8 тыс. жителей получили ранения, еще 220 считаются пропавшими без вести

Источник - kursiv.media
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