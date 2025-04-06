Президент Узбекистана лично наградил генсека Межпарламентского союза Мартина Чунгонга орденом "Дружбы"

12:35 08.04.2025

Президент Шавкат Мирзиеев наградил генерального секретаря Межпарламентского союза Мартина Чунгонга орденом "Дустлик".



В эти дни в Ташкенте проходит 150-я Ассамблея МПС.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев наградил генерального секретаря Межпарламентского союза Мартина Чунгонга орденом "Дустлик" ("Дружбы"). Награждение состоялось в Ташкенте 7 апреля на встрече главы государства с председателем МПС Тулией Эксон и Мартином Чунгонгом.



Как говорится в указе президента, награда присуждена за вклад в развитие сотрудничества между Узбекистаном и МПС, реализацию совместных программ в социально-экономической и культурно-гуманитарной сферах, продвижение парламентской дипломатии и межрегиональных связей.



