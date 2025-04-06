|Президент Узбекистана лично наградил генсека Межпарламентского союза Мартина Чунгонга орденом "Дружбы"
12:35 08.04.2025
Президент Шавкат Мирзиеев наградил генерального секретаря Межпарламентского союза Мартина Чунгонга орденом "Дустлик".
В эти дни в Ташкенте проходит 150-я Ассамблея МПС.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев наградил генерального секретаря Межпарламентского союза Мартина Чунгонга орденом "Дустлик" ("Дружбы"). Награждение состоялось в Ташкенте 7 апреля на встрече главы государства с председателем МПС Тулией Эксон и Мартином Чунгонгом.
Как говорится в указе президента, награда присуждена за вклад в развитие сотрудничества между Узбекистаном и МПС, реализацию совместных программ в социально-экономической и культурно-гуманитарной сферах, продвижение парламентской дипломатии и межрегиональных связей.
В эти дни в Ташкенте - впервые в Центральной Азии - проходит 150-я Ассамблея Межпарламентского союза. МПС, объединяющий 181 парламент и 15 региональных ассоциаций, - первая многосторонняя политическая организация в мире, основанная в 1889 году.
В выступлении на форуме президент Узбекистана заявил, что миссия парламентов - делать мир более безопасным, а общества - более благополучными. Он также затронул вопросы решения конфликтов в мире, изменения климата, прав каждого человека на социальную защиту и использования искусственного интеллекта.
Узбекистан присоединился к МПС в 1992 году, в 2006 году приостановил и в 2017 году возобновил участие в работе союза.