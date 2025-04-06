Казахстан заблокировал британскую онлайн-платформу OnlyFans за "вред психике молодежи"

12:42 08.04.2025

OnlyFans заблокировали в Казахстане за "вред психике молодежи"



Аружан Дарибай

Корреспондент



В Министерстве культуры и информации объяснили причину блокировки платформы OnlyFans в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.



31 марта в СМИ появилась информация о том, что сайт OnlyFans оказался недоступен на территории Казахстана. Редакция Tengrinews.kz обратилась с официальным запросом в Министерство культуры и информации, чтобы узнать причины блокировки.



Как сообщили в министерстве, доступ к интернет-ресурсу ограничили в связи с выявленными нарушениями ряда законодательных норм.



