|Казахстан заблокировал британскую онлайн-платформу OnlyFans за "вред психике молодежи"
12:42 08.04.2025
OnlyFans заблокировали в Казахстане за "вред психике молодежи"
Аружан Дарибай
Корреспондент
В Министерстве культуры и информации объяснили причину блокировки платформы OnlyFans в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
31 марта в СМИ появилась информация о том, что сайт OnlyFans оказался недоступен на территории Казахстана. Редакция Tengrinews.kz обратилась с официальным запросом в Министерство культуры и информации, чтобы узнать причины блокировки.
Как сообщили в министерстве, доступ к интернет-ресурсу ограничили в связи с выявленными нарушениями ряда законодательных норм.
Решение было принято после обращения казахстанца с просьбой проверить платформу на предмет распространения порнографического контента.
"В 2024 году министерство рассмотрело обращение гражданина Казахстана касаемо проверки интернет-ресурса onlyfans.com на предмет распространения порнографии, которая крайне негативно влияет на психику и здоровье молодых людей", - говорится в ответе министерства.
Мониторинг и правовая оценка установили, что на данном интернет-ресурсе размещаются профили, в которых "осуществляется продажа откровенно сексуального контента посредством подписки".
На основании выявленных нарушений было принято решение о блокировке ресурса.
"Были усмотрены нарушения законов "О средствах массовой информации", "О правах ребенка" и "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", на основании чего уполномоченным органом приняты меры по ограничению доступа", - пояснили в министерстве.
В случае если указанный ресурс устранит нарушения законодательства, то доступ к нему будет восстановлен, добавили в ведомстве.
OnlyFans - это онлайн-платформа, на которой пользователи могут размещать и продавать контент по подписке. Она была основана в 2016 году в Великобритании и изначально задумывалась как площадка для создателей эксклюзивного контента - от фитнес-инструкторов до артистов и моделей.
Однако со временем платформа приобрела широкую известность как сервис, на котором авторы, в том числе взрослые модели, размещают откровенные фотографии и видео, зачастую эротического или порнографического характера. Подписчики ежемесячно платят за доступ к такому контенту.
Напомним: в сентябре 2024 года в Казахстане официально запретили вебкам. Поправки предусмотрены законом "О противодействии торговле людьми", подписанным 5 июля. В Уголовном кодексе появилось новое понятие - "Иные услуги сексуального характера".