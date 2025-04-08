Украинские мошенники украли у украинских военных почти $300 тыс. на закупках БПЛА

15:37 08.04.2025

Мошенники украли у военных ВСУ и волонтеров $267 тыс. на закупках БПЛА



8 апреля 2025



Украинские мошенники украли у военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) и волонтеров $267 тыс. на закупках беспилотников для армии. Об этом 8 апреля сообщила полиция страны.



Уточняется, что злоумышленники зарегистрировали подставное лицо как индивидуального предпринимателя и поставляли потерпевшим пробные партии дронов по низким ценам.



После этого предлагали заказать большие партии БПЛА с полной предоплатой, а затем прекращали связь и блокировали контакты заказчиков.



Во время обысков у участников группировки были изъяты 53 дрона, 152 слитка серебра и почти $740 тыс. в разных валютах, помимо уже указанных $267 тыс.



На данный момент трем подозреваемым предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере.