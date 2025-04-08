В Казахстане взлетел доллар: Нацбанк сделал заявление по курсу тенге

15:46 08.04.2025

Информационное сообщение по валютному рынку

08.04.2025



В настоящее время на глобальных финансовых рынках наблюдается повышенная волатильность, вызванная рядом решений Администрации Президента США. Усиление торговой напряженности и протекционистская риторика усилили опасения участников рынка относительно возможного наступления глобальной рецессии.



Реакция рынков проявляется в резком снижении аппетита к риску и падении стоимости рискованных активов. Ключевые фондовые индексы США демонстрируют отрицательную динамику. Также значительно дешевеет нефть.



Цены на "черное золото" по состоянию на 7 апреля снизились на 14,1% за неделю (с 31 марта по 7 апреля 2025 года) до уровня ниже $65 за баррель - впервые за последние четыре года. Дополнительное давление на нефтяные котировки оказали решение ОПЕК+ об ускорении снятия ранее принятых ограничений на добычу нефти, а также заявления Саудовской Аравии о снижении цен на все сорта нефти для азиатских покупателей на $2,3 за баррель - максимальное снижение с октября 2022 года.



На фоне падения нефтяных котировок и роста глобальной неопределенности валюты развивающихся рынков (ЕМ) и сырьевых экономик демонстрируют ослабление. Так, индекс валют стран ЕМ ослаб за неделю на 1,8% (с 31 марта по 7 апреля 2025 года). Южноафриканский ранд подешевел на 7,3%, российский рубль - на 3,8%, бразильский реал - на 3,5%, индонезийская рупия – на 1,5%, мексиканское песо – на 1,1%.



Отыгрывая возросшую волатильность на мировых рынках и негативную динамику основного экспортного товара, биржевой курс тенге на торгах KASE 7 апреля составил 519,12 тенге за доллар, ослабев на 2,7% по сравнению с предыдущим торговым днем (ослабление за неделю составляет 2,9%). Давление на национальную валюту оказывает внешний фон, в том числе в виде усиления спроса на иностранную валюту со стороны нерезидентов ввиду ухудшения глобального риск-сентимента.



Рост спроса отразился и на увеличении объемов торгов: по итогам 7 апреля объем операций на KASE составил 456,4 млн долларов США, что почти вдвое превышает среднедневной объем с начала года.



Поддержку национальной валюте продолжают оказывать продажи иностранной валюты Национального Банка в рамках осуществления трансфертов в бюджет и для целей монетарной нейтральности в отношении покупок аффинированного золота, осуществляемые в ранее заявленных объемах.



Национальный Банк не проводит интервенции на валютном рынке. Национальный Банк внимательно отслеживает ситуацию на валютном рынке и в случае необходимости готов принять необходимые меры для недопущения дестабилизирующих скачков обменного курса.