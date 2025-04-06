|Ташкентский вагоностроительный завод передан в доверительное управление российской компании
15:57 08.04.2025
Доля "Узбекистон темир йуллари" в Ташкентском вагоноремонтном заводе перешла под управление Transport Engineering Center, конечными бенефициарами которой являются компании из России. В наблюдательный совет предприятия вошли топ-менеджеры российского "Трансмашхолдинга".
Ташкентский завод по строительству и ремонту пассажирских вагонов, дочернее предприятие "Узбекистон темир йуллари", передан в доверительное управление. Об этом стало известно из протокола внеочередного общего собрания акционеров от 28 марта, на который обратил внимание Telegram-канал "КорпИнфо".
Согласно документу, 90% доли уставного капитала завода, ранее принадлежавшей "Узбекистон темир йуллари", было передано Агентству по управлению государственными активами, а затем - в доверительное управление Transport Engineering Center в рамках договора от 21 января 2025 года.
Полномочия прежнего наблюдательного совета досрочно прекращены. Новый состав совета включает девять человек, в том числе министра транспорта Илхома Махкамова и главного инженера "Узбекистон темир йуллари" Шарофиддина Кадирова. Остальные семь членов представляют Transport Engineering Center, пятеро из них - граждане России.
Среди них - топ-менеджеры компаний, входящих в структуру российского холдинга "Трансмашхолдинг" (ТМХ), специализирующегося на производстве подвижного состава. Например, Александр Чебаков входит в управляющий состав ТМХ, Александр Лошманов возглавляет "ТМХ - Пассажирский транспорт", Егор Гуляев руководит "ТМХ Инвестициями", а Кирилл Лачугин представляет "Интегрированную вагоностроительную компанию", также входящую в холдинг.
Из списка аффилированных лиц предприятия исключены "Узбекистон темир йуллари" и прежние члены совета. Включены новые члены и Transport Engineering Center как владелец доли в 20% и более.
О компании Transport Engineering Center
Компания Transport Engineering Center зарегистрирована в Ташкенте в январе 2024 года. Основной вид деятельности - "прочие виды образования, не включенные в другие категории".
Ранее единственным учредителем предприятия был Сергей Леонидович Карпов - бывший директор по управлению персоналом и социальным вопросам "Метровагонмаш-Сервис", который обслуживает подвижной состав Московского метрополитена и входит в структуру "Трансмашхолдинг".
На сегодняшний день учредителями указаны VTR Holdings Limited (87%) и "Вектор Технологических Решений" (13%), зарегистрированное в Москве с уставным капиталом в 10 тысяч рублей.
Казахстанские СМИ писали, что именно эта организация контролирует VTR Holdings Limited. Компания "Қамқор Локомотив" с этими бенефициарами также строит завод по производству локомотивов в Акмолинской области Казахстана и представлен 13 локомотиворемонтными предприятиями, расположенными по всей сети железных дорог Казахстана.
Напомним, 19 марта 2024 года президент Шавкат Мирзиеев посетил Ташкентский завод по строительству и ремонту пассажирских вагонов и ознакомился с проектами по выпуску новых моделей пассажирских вагонов, а также планами по производству электропоездов и вагонов метро. Тогда он поручил изменить их дизайн и повысить удобство для пассажиров. Глава "Узбекистон темир йуллари" заявил, что их стоимость будет намного ниже, чем у импортируемых.
В марте этого года завод выпустил новые купейные и плацкартные вагоны "Новый Узбекистан". Завод также произвел новый дизельный поезд, который уже работает на маршруте Ташкент - Бухара - Ташкент. Фото.
Прибыль завода по итогам девяти месяцев 2024 года составила 882,9 млн сумов, что в четыре раза меньше аналогичного периода 2023 года (3,57 млрд сумов). За 2023 год годовая прибыль достигла 9,12 млрд сумов.