Ташкентский вагоностроительный завод передан в доверительное управление российской компании

15:57 08.04.2025

Доля "Узбекистон темир йуллари" в Ташкентском вагоноремонтном заводе перешла под управление Transport Engineering Center, конечными бенефициарами которой являются компании из России. В наблюдательный совет предприятия вошли топ-менеджеры российского "Трансмашхолдинга".



Ташкентский завод по строительству и ремонту пассажирских вагонов, дочернее предприятие "Узбекистон темир йуллари", передан в доверительное управление. Об этом стало известно из протокола внеочередного общего собрания акционеров от 28 марта, на который обратил внимание Telegram-канал "КорпИнфо".



Согласно документу, 90% доли уставного капитала завода, ранее принадлежавшей "Узбекистон темир йуллари", было передано Агентству по управлению государственными активами, а затем - в доверительное управление Transport Engineering Center в рамках договора от 21 января 2025 года.



