Социальная справедливость и развитие. Глава нижней палаты парламента Файзали Идизода назвал основу госполитики Таджикистана

16:50 08.04.2025

В Ташкенте проходит 150-я Ассамблее Межпарламентского союза, сюда прибыли представители Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Таджикистана



ДУШАНБЕ, 8 апр - Sputnik. Сегодня человечество сталкивается с многочисленными вызовами.



Об этом заявил глава нижней палаты парламента Таджикистана Файзали Идизода на заседании 150-й Ассамблеи Межпарламентского Союза в Ташкенте.



В Таджикистане социальная справедливость и развитие являются основами государственной политики, подчеркнул он.



