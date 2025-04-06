|Социальная справедливость и развитие. Глава нижней палаты парламента Файзали Идизода назвал основу госполитики Таджикистана
16:50 08.04.2025
В Ташкенте проходит 150-я Ассамблее Межпарламентского союза, сюда прибыли представители Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Таджикистана
ДУШАНБЕ, 8 апр - Sputnik. Сегодня человечество сталкивается с многочисленными вызовами.
Об этом заявил глава нижней палаты парламента Таджикистана Файзали Идизода на заседании 150-й Ассамблеи Межпарламентского Союза в Ташкенте.
В Таджикистане социальная справедливость и развитие являются основами государственной политики, подчеркнул он.
Также на полях мероприятия Файзали Идизода провел ряд двусторонних встреч.
Так, на встрече с председателем Консультативного собрания Государства Катар Хасаном бин Абдулло Аль-Ганимом обсуждались вопросы углубления двустороннего сотрудничества и расширения межпарламентских связей.
Идизода подчеркнул важность сотрудничества парламентов двух государств и выразил готовность продолжать активное взаимодействие в двустороннем и многостороннем формате.
Кроме того, в ходе встречи Файзали Идизоды и председателя Законодательной палаты парламентариями двух стран.
Стороны также договорились о расширении межпарламентского сотрудничества и взаимодействии между нижними палатами двух стран посредством различных визитов и мероприятий.