Китай инициирует спор в ВТО из-за американских пошлин

17:36 08.04.2025

ЖЕНЕВА, 8 апр - РИА Новости. Китай инициировал в органе по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) процедуру консультаций с США по поводу "взаимных пошлин" Вашингтона, говорится в опубликованном заявлении на сайте организации.



"Китай запросил консультации в ВТО по спору с США относительно мер США, которые, по его словам, вводят с 5 апреля дополнительную пошлину в размере 10% на импорт из всех торговых партнеров и дополнительную пошлину в размере 34% на импорт из Китая, которая вступит в силу 9 апреля. Этот запрос был распространен среди членов ВТО 8 апреля", - сказано в документе.



Президент США Дональд Трамп в понедельник пригрозил Китаю 50-процентными пошлинами к уже объявленным, если Пекин не откажется от ответных мер, а с другими странами немедленно начнутся переговоры.



Орган ВТО по разрешению споров - это платформа, созданная членами организации для обсуждения споров, которые у них возникают между собой. Если спор не может быть разрешен в ходе двусторонних переговоров, обе страны могут затем создать группу из трех экспертов, которых они выберут, чтобы те в течение одного года представили свое мнение, которое не является обязательным. Это решение экспертной комиссии теоретически может быть оспорено в апелляционном органе по урегулированию споров, но с 2019 года он заблокирован США, которые отказываются голосовать за назначение новых судей. У ВТО нет полномочий навязывать решение.



В марте США в 85-й раз не поддержали предложение 130 членов ВТО о выборе новых членов апелляционного органа ВТО. Апелляционный орган ВТО из-за блокировки назначения новых арбитров со стороны США не функционирует с декабря 2019 года и не рассматривает новые апелляционные жалобы. Два года назад на 12-й министерской конференции члены ВТО договорились восстановить работу системы.



Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.



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Китай инициирует спор в ВТО относительно "взаимных тарифов" США

https://www.wto.org/english/news_e/news25_e/dsrfc_08apr25_e.htm

8 апреля 2025 г.



Китай запросил консультации ВТО по спорам с Соединенными Штатами относительно мер США, которые, по его словам, вводят 10% дополнительную пошлину на импорт от всех торговых партнеров, вступающую в силу 5 апреля, и 34% дополнительную пошлину на импорт из Китая, которая вступит в силу 9 апреля. Запрос был распространен среди членов ВТО 8 апреля.



Китай утверждает, что эти меры несовместимы с обязательствами США по различным положениям Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) 1994 года, Соглашения о таможенной оценке и Соглашения о субсидиях и компенсационных мерах.



Более подробная информация доступна в документе WT/DS638/1.



Что такое запрос на консультацию?



Запрос на консультации формально инициирует спор в ВТО. Консультации дают сторонам возможность обсудить вопрос и найти удовлетворительное решение без дальнейшего судебного разбирательства. По истечении 60 дней, если консультации не привели к разрешению спора, истец может запросить вынесение решения группой.