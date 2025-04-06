В ЕАЭС назвали отрасли промышленности с наибольшим кооперационным и экспортным потенциалом

20:00 08.04.2025

Приоритетом в сотрудничестве остается импортозамещение в высокотехнологичных отраслях



АЛМАТЫ, 8 апр - Sputnik. В ЕАЭС определили отрасли промышленности с наибольшим кооперационным и экспортным потенциалом, сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.



"8 апреля Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила доклад "Об итогах анализа перспективных рынков и отраслей промышленности для совместного экспорта несырьевой, в том числе высокотехнологичной продукции государств – членов Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении.



Докладом определены отрасли промышленности, включая высокотехнологичные, которые обладают наибольшим кооперационным и экспортным потенциалом.



Это, в частности:

- химическая,

- металлургическая,

- фармацевтическая,

- электронно-оптическая отрасли,

- автомобиле- и авиастроение.



"Рекомендации, изложенные в документе, нацелены на обеспечение роста приоритетных отраслей промышленности, стимулирование инновационной активности, совместное развитие наукоемких производств, а также освоение новых видов конкурентоспособной экспортоориентированной продукции", - отметили в Комиссии.



Министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян в связи с этим отметила, что приоритетом в кооперационном сотрудничестве остается импортозамещение в высокотехнологичных отраслях, таких как машиностроение, электроника, химическая промышленность.