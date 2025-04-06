США поблагодарили Узбекистан за помощь в депортации узбекских граждан

20:21 08.04.2025

США поблагодарили Узбекистан за сотрудничество по вопросам незаконной миграции



Заместитель секретаря Совета безопасности Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау в Вашингтоне. США выразили признательность Узбекистану за сотрудничество по вопросам миграции и борьбы с терроризмом.



Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау 7 апреля принял заместителя секретаря Совета безопасности Узбекистана Абдулазиза Камилова в Вашингтоне. Об этом сообщила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс.



По ее словам, в ходе переговоров США вновь подтвердили поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Узбекистана. Стороны обсудили пути углубления стратегического партнерства.



Кристофер Ландау приветствовал усилия Узбекистана по расширению двустороннего сотрудничества в области гражданской ядерной энергетики, инвестиций в стратегически важные полезные ископаемые и другие экономические сферы.



Он также выразил признательность Узбекистану за продолжающееся сотрудничество по вопросам незаконной миграции и борьбы с терроризмом, заявили в Госдепе.



На днях посол США в Ташкенте Джонатан Хеник рекомендовал гражданам Узбекистана, незаконно находящимся в Штатах, вернуться на родину добровольно, чтобы избежать заключения или депортации. По его словам, тысячи узбекистанцев въехали в США опасными путями через Центральную Америку.



- После прихода Дональда Трампа к власти в США начались масштабные операции против нелегальных мигрантов. В феврале США депортировали 119 мигрантов из азиатских стран, включая Узбекистан, в Панаму. По данным МИД Панамы, мигранты были задержаны после нелегального пересечения границы США и не имели судимостей. Тогда стало известно, что под угрозой депортации находятся 975 узбекистанцев.



- Через неделю было сообщено, что Узбекистан находится в контакте с властями США и латиноамериканских стран по вопросам безопасной депортации своих граждан. Дипломатические представительства в США при получении запросов окажут "полное содействие всем гражданам, где бы они ни находились", заявили в МИДе.



- В октябре 2023 года американская Служба таможенного и пограничного контроля сообщала, что свыше 13,6 тысячи граждан Узбекистана были задержаны при попытке попасть в США через Мексику. В ноябре того же года США заявили, что перестанут впускать в страну граждан Узбекистана, пытающихся въехать через Мексику. Вместо этого их начали содержать под стражей до разрешения их иммиграционного дела.



- В декабре 2023 года почти 120 узбекистанцев, пытавшихся незаконно въехать в США, были возвращены специальным авиарейсом на родину. Большая часть граждан пыталась пересечь границу через Мексику.



- За первые девять месяцев 2024 года США депортировали на родину 572 узбекистанцев. Это в 6,5 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года.