В Техническом университете Таджикистана будет создан Учебно-производственный центр по электромобилям (китайская мастерская Luban)

20:24 08.04.2025

ДУШАНБЕ, 08.04.2025 /НИАТ "Ховар"/. 7 апреля в рамках реализации и продвижения деятельности Таджикско-китайского Центра профессиональной подготовки и опыта - мастерской Лу Баня состоялась встреча ректора Технического университета Таджикистана имени академика Мухаммада Осими Кудрата Давлатзода и представителей Тяньцзиньского профессионально-технического университета управления градостроительства Китайской Народной Республики. Об этом сообщает НИАТ "Ховар" со ссылкой на Технический университет.



Кудрат Давлатзода счел важным дальнейшее укрепление сотрудничества Технического университета Таджикистана с Тяньцзиньским профессионально-техническим университетом управления градостроительства и Тяньцзиньским университетом градостроительства и способствовал расширению программ культурного и образовательного обмена, включая предоставление стипендий и создание центров дополнительного образования в области электромобилей на базе факультета транспорта и дорожной инфраструктуры, поддержку сотрудничества в области кибербезопасности и цифровизации образования в рамках мастерской Лу Баня (Luban Workshop).



Одновременно на встрече были обсуждены вопросы укрепления сотрудничества в рамках центра практического обучения геодезии и интеллектуальной картографии и Центра практического обучения "зеленой" энергии, созданного в 2022 году с целью реализации "Двадцатилетия изучения и развития естественных, точных и математических наук в сфере науки и образования" на базе Технического университета.



Наряду с этим стороны выразили удовлетворение выводом двусторонних отношений Таджикистана и Китая на новый уровень сотрудничества, обсудили расширение обмена студентами, преподавателями и исследователями, уделение особого внимания техническим дисциплинам, инженерии, "зеленым" и цифровым технологиям, подготовку профессиональных специалистов в соответствии с международными стандартами в области электротранспорта и новых технологий, а также проведение третьего таджикско-китайского форума профессионального образования-инженерии.



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Luban Workshop стал знаковым совместным проектом по развитию местных талантов в странах-партнерах, предоставляя им квалификацию и техническую подготовку по китайским технологиям, ремеслам и продуктам. Под руководством Тяньцзиньского университета технологий и образования (TUTE) и в сотрудничестве с другими местными профессиональными училищами и научно-исследовательскими институтами были созданы 33 мастерских Luban в 29 странах Азии, Африки и Европы, предлагая системные решения для интернационализации профессионального образования Китая и одновременно поддерживая инициативу "Один пояс, один путь". (2024-11-21)