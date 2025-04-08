В Ашхабаде состоялся смотр туркмено-итальянских коллекций моды

20:42 08.04.2025

В рамках Международного года мира и доверия в галерее Государственной академии художеств Туркменистана по инициативе посольства Итальянской Республики в Туркменистане и министерства культуры Туркменистана состоялась демонстрация коллекций модной одежды от итальянских дизайнеров Глории Тревизиани и Клаудиа Беллини, а также студентки академии Дженнет Агаевой.



Эта международная дружеская акция привлекла внимание студентов и преподавателей творческого вуза, сотрудников посольств в Туркменистане, художников и модельеров нашей страны. Показу модных коллекций предшествовал разговор о дружеских связях между нашими народами и о тенденциях современной моды, к которым неравнодушны женщины всех стран.



Первым на церемонии открытия выступил Чрезвычайный и Полномочный Посол Итальянской Республики в Туркменистане Луиджи Феррари, его поддержали руководители национальной ассоциации "Federmoda" Антонио Франкесчини и Роберто Корбелли. Ассоциация "Federmoda" - одно из ведущих модных агентств в Италии, диктующих мировые модные тренды. К "Federmoda" прислушиваются кутюрье по всему миру.



У туркменского народа богатая культура национальной женской одежды. Это создает возможность дизайнерам фантазировать, основываясь на национальных элементах, и получать прекрасные результаты. Надо отдать должное Глории Тревизиани и Клаудиа Беллини, в своих коллекциях они сохранили итальянский стиль настолько, насколько позволяли рамки туркменского стиля: четкая линия кроя, спокойная гамма цветов и элегантность. Модели были такими, что каждую хотелось примерить на себя и носить с удовольствием.



Каждый выход профессиональных манекенщиц по импровизированному подиуму в галерее сопровождался дружными аплодисментами зрителей. Не было четкого разграничения между коллекциями кутюрье, поэтому их показ воспринимался как одна большая коллекция талантливых дизайнеров. Этому способствовали туркменские национальные ювелирные украшения и вышивка, которые широко использовались во всех трех коллекциях.



С вопросом: "Как могла туркменская вышивка попасть в наряды итальянских модельеров?" мы обратились к Дженнет Агаевой.



– Открою секрет. Я полтора месяца провела в Италии, сотрудничая с Глорией и Клаудией. Мы делились своими идеями. Серебро туркменских ювелиров покорило итальянок, я же внесла в их изделия национальную вышивку. О том, что туркмено-итальянское сотрудничество в моде принесло обеим сторонам творческую пользу, говорит и тот факт, что после показа мод трое дизайнеров наметили перспективные планы взаимодействия.



Тамара Глазунова

Хасан Магадов

08.04.2025