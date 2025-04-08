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Афганистан и Украина: поразительные совпадения во внешней политике Трампа, - Георгий Мачитидзе
20:47 08.04.2025

Афганистан и Украина: поразительные совпадения во внешней политике Трампа

Американский президент умеет избавлять "партнеров" от иждивенческих настроений

Георгий Мачитидзе
Об авторе: Георгий Григорьевич Мачитидзе – старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России, кандидат исторических наук.
08.04.2025

Совпадение – это совмещение обстоятельств, которые не имеют очевидной причинно-следственной связи друг с другом. Но возникает вопрос: можно ли считать простым совпадением политику Дональда Трампа в отношении Исламской Республики Афганистан (ИРА) во главе с президентом Ашрафом Гани (2014–2021) и в отношении Украины во главе с Владимиром Зеленским или это целенаправленная продуманная линия поведения? Казалось бы, разве может быть что-то общего в подходе к странам, находящимся в совершенно разных регионах мира и различающимся по своим политическим и социально-экономическим параметрам, а также по культурно-религиозным традициям. Но сходство в афганской политике Трампа в период его первого президентского срока (2016–2020) и в его нынешней политике в отношении Украины явно просматривается.

Начать можно с политических фигур: и Гани, и Зеленский – прозападные политики. Позиции обоих зашатались именно при Трампе. К деятельности и афганского, и украинского руководителей американский президент испытывал и испытывает явное недоверие, что связано с тупиковой ситуацией в тогдашнем Афганистане и с нынешней политикой властей Украины. Гани со своим ближайшим окружением в прошлом, а Зеленский со своей командой в настоящем основывали и основывают собственный подход на неверном представлении о том, что как ИРА, так и Украина – своеобразные центры геостратегической конкуренции.

Для Гани неприятным сюрпризом стало предложение Трампа в 2018 году заключить сделку с "Талибаном" (запрещенная в РФ террористическая организация). Это очень напоминает растерянную реакцию Зеленского на предложение Трампа о временном перемирии с Россией и на начало российско-американского диалога. Афганское правительство было недовольно официальными контактами США с талибами в целях политического урегулирования конфликта и стало партнером американцев на этом треке лишь под давлением. Вашингтон готовил двустороннее соглашение с талибами в отсутствие представителей афганского правительства, что было воспринято тогдашними официальными лицами страны как предательство, лишившее легитимности кабульские власти.

Многое в ходе переговоров американцев с талибами делалось за спиной афганского президента, его не информировали о деталях соглашения – в частности, о содержании секретного приложения к соглашению. Трамп вынудил Гани согласиться на сделку с талибами. Таким же образом Трамп поступает с Зеленским, заставляя его идти на территориальные уступки России и на сделку по украинским ресурсам и инфраструктуре. В 2020 году Трамп фактически ослабил военно-политическую поддержку правительства Гани, сократив финансирование Афганистана и ограничив наземные и воздушные операции американских войск. В украинском случае мы тоже наблюдаем давление Вашингтона на Киев в связи с нежеланием Зеленского идти на уступки, что выразилось в острой дискуссии президентов в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля с.г. В результате Украина на время была лишена морально-политической и частично военно-технической поддержки США.

Несмотря на все усилия команды Трампа образца 2020 года приступить к реальному мирному урегулированию афганского конфликта, Гани исподволь делал все возможное, чтобы затормозить процесс, который фактически мог лишить его власти. Только под угрозой значительного сокращения финансовой помощи со стороны США началась подготовка к "афганским мирным переговорам" между официальным Кабулом и талибами, которые состоялись 12 сентября 2020 года в условиях продолжающегося роста насилия в стране. Зеленский также превратился в проблему на пути мирного урегулирования украинского конфликта. В случае затягивания решения вопроса, касающегося подписания соглашения по украинским полезным ископаемым и инфраструктуре, Украина определенно столкнется с санкционным давлением со стороны США.

Поведение Зеленского ослабило его положение, изменило отношение к нему администрации США в худшую сторону и подтолкнуло американцев к поиску замены ему. Недвусмысленный намек Трампа на необходимость проведения выборов на Украине стал равнозначен предложению об отставке Зеленского. Шаги Трампа, направленные на формирование в ИРА временного правительства с участием талибов, предусматривали лишение Гани поста президента. Для активизации переговорного процесса в Афганистане Трамп старался оказывать давление на обе стороны – афганское правительство и талибов. В связи с тем, что в украинском конфликте на карту поставлена репутация Трампа, который пытается всем доказать, что он выполняет взятые на себя обязательства, у него припрятаны инструменты давления как на Киев, так и на Москву.

Трамп был заинтересован в том, чтобы в ИРА было сформировано стабильное правительство, не враждебное Соединенным Штатам. Налаженные с "Талибаном" контакты давали Вашингтону повод думать, что талибы в составе будущего афганского правительства не будут относиться к США как к стратегическому врагу. В интересах США также было, чтобы в Афганистане не доминировала другая держава. Украину Трамп планирует накрепко и надолго привязать к США экономически за счет обсуждаемого сейчас соглашения.

Военное присутствие США в Афганистане породило у местной политической элиты иждивенческие настроения и контрпродуктивное убеждение, что американские войска можно задержать в стране на длительный срок. Такой подход основывался на неверном представлении о том, что Афганистан является центром геостратегической конкуренции. Украина также не является внешнеполитическим приоритетом США. А длительное тесное военно-политическое и военно-техническое сотрудничество Украины с Западом тоже породило в Киеве иждивенческие настроения и уверенность в том, что помощь ему будут оказывать "сколько потребуется". При этом как в афганском, так и в украинском конфликтах Трамп действовал и продолжает действовать без оглядки на союзников по НАТО.

Политику Трампа по отношению к Афганистану и к Украине можно рассматривать как признаки стремления создать в условиях многополярности порядок, соответствующий американским интересам. Налицо попытка сделать США уникальной нравственной силой в мировой политике, которая способна останавливать конфликты и предотвращать гибель людей, и в то же время это попытка сохранить участие США в разрешении мировых проблем.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1744134420


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