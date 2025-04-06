ВС РФ начали атаку на последние оборонительные рубежи ВСУ в пределах Курской области – итоговая сводка Readovka за 8 апреля

21:49 08.04.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 8 апреля в разрезе СВО. Русские войска добивают оставшиеся оборонительные узлы ВСУ в Курской области и готовятся выдавить противника из Краснояружского района Белгородской области. Редакция Readovka рассмотрела перспективы потенциальной эскалации на Ближнем Востоке.



Одновременная атака



Русские войска разом атакуют все оставшиеся оборонительные рубежи ВСУ в Курской области. В частности, наши подразделения штурмуют позиции противника в поселке Олешня, селе Гуево, что принудило украинские силы немедленно оставить последний. Важно отметить, что в этом населенном пункте находятся подготовленные к обороне капитальные здания спиртового комбината. Эту позицию неприятеля и прилегающую территорию еще предстоит дочистить, тем не менее картины в обороне первая сделать не смогла. Факт в том, что оборона этого села у ВСУ упала, даже несмотря на привлечение подкреплений из 129-й бригады ТрО, развернутой на Купянском направлении. Успех в районе Гуево позволил начать атаку на село Горналь с севера. Так начался заключительный этап освобождения Курской области от противника.



Стоит подробнее остановиться на разгоревшихся сражениях за последние 2 пограничных поселка. ВС РФ уже ведут бой в черте Олешни, неприятель пытается держаться за свои позиции, чтобы не допустить резкого осложнения положения в районе села Юнаковка Сумской области. ВС РФ уже приступили к штурму Локни, которая с севера примыкает к Юнаковке. Если неприятель окончательно утратит Олешню, тогда наши подразделения в скором времени смогут взять под контроль сумской поселок. При таком раскладе противник удержать Юнаковку не сможет, не хватит сил реагировать сразу на 2 направления атаки.



Задержаться в Курской области неприятель хочет благодаря Горналю и особенностям местности, эффективной для обороны. Кроме того, прилегающий к поселку Горнальский Свято-Николаевский мужской монастырь превращен противником в мощный укрепленный пункт, который поддерживается опорными позициями, развернутыми по окрестным меловым горам. А к югу от населенного пункта протекает река Псел. Штурм не обещает быть легким и быстрым. Однако наши подразделения могут занять соседствующее на территории Украины урочище Переездное и тем самым отрезать силы противника в Горнале от прямого сообщения со своими.



