|ВС РФ начали атаку на последние оборонительные рубежи ВСУ в пределах Курской области – итоговая сводка Readovka за 8 апреля
21:49 08.04.2025
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 8 апреля в разрезе СВО. Русские войска добивают оставшиеся оборонительные узлы ВСУ в Курской области и готовятся выдавить противника из Краснояружского района Белгородской области. Редакция Readovka рассмотрела перспективы потенциальной эскалации на Ближнем Востоке.
Одновременная атака
Русские войска разом атакуют все оставшиеся оборонительные рубежи ВСУ в Курской области. В частности, наши подразделения штурмуют позиции противника в поселке Олешня, селе Гуево, что принудило украинские силы немедленно оставить последний. Важно отметить, что в этом населенном пункте находятся подготовленные к обороне капитальные здания спиртового комбината. Эту позицию неприятеля и прилегающую территорию еще предстоит дочистить, тем не менее картины в обороне первая сделать не смогла. Факт в том, что оборона этого села у ВСУ упала, даже несмотря на привлечение подкреплений из 129-й бригады ТрО, развернутой на Купянском направлении. Успех в районе Гуево позволил начать атаку на село Горналь с севера. Так начался заключительный этап освобождения Курской области от противника.
Стоит подробнее остановиться на разгоревшихся сражениях за последние 2 пограничных поселка. ВС РФ уже ведут бой в черте Олешни, неприятель пытается держаться за свои позиции, чтобы не допустить резкого осложнения положения в районе села Юнаковка Сумской области. ВС РФ уже приступили к штурму Локни, которая с севера примыкает к Юнаковке. Если неприятель окончательно утратит Олешню, тогда наши подразделения в скором времени смогут взять под контроль сумской поселок. При таком раскладе противник удержать Юнаковку не сможет, не хватит сил реагировать сразу на 2 направления атаки.
Задержаться в Курской области неприятель хочет благодаря Горналю и особенностям местности, эффективной для обороны. Кроме того, прилегающий к поселку Горнальский Свято-Николаевский мужской монастырь превращен противником в мощный укрепленный пункт, который поддерживается опорными позициями, развернутыми по окрестным меловым горам. А к югу от населенного пункта протекает река Псел. Штурм не обещает быть легким и быстрым. Однако наши подразделения могут занять соседствующее на территории Украины урочище Переездное и тем самым отрезать силы противника в Горнале от прямого сообщения со своими.
Стоит остановить свое внимание на происходящем в Краснояружском районе Белгородской области. ВС РФ перехватили инициативу, несмотря на введение противником в бой подразделений 47-й ОМБр. Неприятель отброшен от Демидовки, а село Поповка и его окрестности обрабатываются различными средствами поражения для подготовки нашей атаки. Говорить о полноценном прибытии 47-й мехбригады в район боевых действий полностью преждевременно. Возможно, командование ВСУ решило попытаться имитировать подход крупной силы, использовавшейся как "пожарная команда". Задумка противника понятна: спровоцировать переброску наших войск из Курской области парировать потенциальную массированную атаку бронетехникой. Оставшиеся украинские позиции на территории Курского приграничья нажима ВС РФ не выдерживают.
Новая война на Ближнем Востоке?
Время, отведенное президентом США Ирану на решение вопроса о "ядерной сделке", приближается к концу. 19 марта стало известно, что американский лидер дает исламской республике 2-месячный срок. 12 апреля в Омане пройдут непрямые переговоры между Штатами и Ираном по этому вопросу. Сейчас нельзя точно сказать, будет ли достигнут прорыв или нет. Однако США уже преступили к переброске систем ПРО в Израиль. Кроме того, возможен и скорый вывод части американского контингента из Восточной Европы, который был усилен в 2022 году. Куда могут быть переброшены эти военные, неизвестно.
Текущая ситуация демонстрирует готовность США к силовому решению. Однако, что это означает для России и СВО? Прежде всего, Москва, ратифицировав соглашение с Тегераном о всеобъемлющем сотрудничестве, указала, что не обязана поддерживать Иран военным путем. Зато для Украины уже могут быть особые последствия. США в случае эскалации будут делать ставку на так называемое "воздушное наступление". Аналогичная концепция применялась и в 2003 году против Ирака, и это предварило вторжение США в страну. Однако Ирак и Иран сильно отличаются друг от друга. Это касается в первую очередь состояния ВС, вооружений и прочего. Иран по ряду направлений военного строительства добился значительного прогресса. Стоит предположить, что если эскалация неизбежна, то "легкой прогулки" у Штатов не выйдет, хотя и про Ирак подобное тоже много говорили. Привлечения наземных войск не избежать, иначе на полное военное поражение Ирана Вашингтону вообще надеяться бессмысленно. А это, в свою очередь, потребует от Пентагона максимального напряжения сил и возможностей. Соответственно, река поставок военной продукции США на Украину на неопределенное время рискует превратиться в ручеек, если вообще не прервется со всеми для офиса Зеленского последствиями.
Вчера, 7 апреля, главным событием дня стало начало наступления ВС РФ в направлении Красного Лимана.