"Ракета Победы" доставила на МКС двух россиян и американца (видео)

22:48 08.04.2025

БАЙКОНУР (Казахстан). 8 апреля "Ракета Победы" ("Союз-2.1а") стартовала с Байконура и отправила к Международной космической станции (МКС) корабль "Союз МС-27" с российскими космонавтами Сергеем Рыжиковым, Алексеем Зубрицким и астронавтом NASA Джонатаном Кимом.



Полет корабля к МКС прошел по сверхкороткой двухвитковой схеме и занял 3 часа, "Союз" пристыковался к российскому модулю "Причал".



Планируется, что продолжительность полета экипажа на станции составит 245 суток.



В ходе экспедиции российские космонавты совершат два выхода в открытый космос и проведут не менее 42 научных экспериментов на борту МКС.



Пуск посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне. "Союз-2.1а" получил название "Ракета Победы", его украсили символикой годовщины.



