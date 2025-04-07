|"Ракета Победы" доставила на МКС двух россиян и американца (видео)
22:48 08.04.2025
БАЙКОНУР (Казахстан). 8 апреля "Ракета Победы" ("Союз-2.1а") стартовала с Байконура и отправила к Международной космической станции (МКС) корабль "Союз МС-27" с российскими космонавтами Сергеем Рыжиковым, Алексеем Зубрицким и астронавтом NASA Джонатаном Кимом.
Полет корабля к МКС прошел по сверхкороткой двухвитковой схеме и занял 3 часа, "Союз" пристыковался к российскому модулю "Причал".
Планируется, что продолжительность полета экипажа на станции составит 245 суток.
В ходе экспедиции российские космонавты совершат два выхода в открытый космос и проведут не менее 42 научных экспериментов на борту МКС.
Пуск посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне. "Союз-2.1а" получил название "Ракета Победы", его украсили символикой годовщины.