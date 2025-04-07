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NourNews: Отчет американского аналитического центра о "слабых сторонах в отношениях Москвы и Тегерана"
23:06 08.04.2025

Отчет американского аналитического центра о "слабых сторонах в отношениях Москвы и Тегерана"

Американский аналитический центр проанализировал растущие отношения между Ираном и Россией в экономической, военной и политической сферах в докладе объемом около 120 страниц и обсудил возможности и проблемы этих отношений.

NOURNEWS, 4/8/2025 - Американский аналитический центр "Анализ национальной безопасности" провел детальное исследование, изучающее сближение Тегерана и Москвы за последние годы.

Российско-иранские отношения традиционно представляли собой смесь сотрудничества, соперничества и подозрительности

Этот американский аналитический центр заявил в своем отчете: Отношения между Россией и Ираном изменились за последнее десятилетие и демонстрируют значительную динамику, особенно после начала российско-украинской войны в 2022 году. Двусторонние отношения между Россией и Ираном традиционно представляли собой смесь сотрудничества, соперничества и подозрительности. С начала 1990-х годов эти отношения значительно улучшились. С началом российско-украинской войны двусторонние отношения существенно углубились, перейдя от осторожного взаимодействия к более полному сотрудничеству по широкому спектру направлений. Такое развитие событий можно частично проследить в довоенный период, когда Россия и Иран сотрудничали в гражданской войне в Сирии, а также после распада СВПД.

Прежние ограничения Москвы на взаимодействие с Тегераном были смягчены

В отчете говорится: Текущий конфликт на Украине и предыдущие конфликты в Сирии, а также влияние западных санкций на Россию и Иран послужили главным стимулом для улучшения двусторонних отношений. Прежние ограничения Москвы на взаимодействие с Тегераном (особенно по ядерным вопросам и вторичным санкциям) были смягчены, хотя Москва по-прежнему проявляет осторожность. Война между Израилем и ХАМАС, скорее всего, усилит процесс улучшения двусторонних отношений между Тегераном и Москвой в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Антизападная политика Ирана и России привела к усилению геополитического сближения

Аналитический центр добавил в своем отчете: На политическом фронте Россия и Иран демонстрируют растущее геополитическое сближение за счет использования антизападной риторики в сочетании с ростом точек контакта между правительственными чиновниками посредством встреч на высоком уровне и недавно подписанных меморандумов о взаимопонимании по широкому кругу вопросов.

Сотрудничество Ирана и России в военной сфере достигло беспрецедентного уровня

Этот американский аналитический центр заявил в своем отчете: Что касается военной стороны, мы стали свидетелями значительного числа официальных взаимодействий старших офицеров и правительственных чиновников, что свидетельствует о широком сотрудничестве. После полномасштабной войны между Россией и Украиной масштабы поставок оружия между Россией и Ираном возросли, включая продажу и совместное производство военной техники, а также соответствующее обучение. Также увеличилось количество двусторонних и многосторонних учений, чего не было в предыдущие годы. Однако военные отношения в других областях остаются более ограниченными.

Экономические связи - слабое место отношений России и Ирана

В отчете говорится следующее: Экономические связи традиционно были слабым местом в российско-иранских отношениях; Однако после вторжения России на Украину в 2022 году Москва и Тегеран начали вкладывать значительные средства в развитие двусторонних экономических отношений. Это сотрудничество включало новые торговые соглашения, более тесную интеграцию банковских секторов, расширение трансграничной торговли и увеличение инвестиций в ряд стратегических секторов. Однако естественная конкуренция между двумя экономиками, вероятно, ограничит долгосрочный рост экономических отношений.

Отношения России и Ирана со временем становятся глубже

Этот аналитический центр подчеркнул в своем отчете: Российско-иранские отношения, вероятно, со временем будут углубляться, особенно пока обе страны остаются враждебными и противостоящими западным странам и международным организациям, в которых доминирует Запад. Однако полное примирение с Россией остается возможным для иранских чиновников, которые способны сдержать эту тенденцию к более тесным двусторонним отношениям. Пока продолжается война на Украине, острая потребность российских военных в иранских боеприпасах и беспилотниках будет гарантировать, что российское политическое руководство будет поддерживать отношения в нужном русле.

Между Тегераном и Москвой сохраняется недоверие в некоторых областях, но его разрыв маловероятен

В этом отчете упоминается: Российско-иранские отношения носят двусторонний характер и в более широком контексте связаны с другими факторами, прежде всего с Китаем. Однако политическое взаимодействие между Россией и Ираном не обязательно подразумевает трехстороннее взаимодействие или координацию, и политикам следует с осторожностью относиться к идее создания единой "оси" между тремя странами. Скорее, евразийскую международную среду следует понимать как совокупность взаимосвязанных, но отдельных двусторонних отношений с общими интересами и соответствующими межправительственными форумами, такими как Шанхайская организация сотрудничества, которые могут обеспечить ощущение геополитической согласованности.

Экономические инструменты США больше не удерживают россиян от взаимодействия с Ираном

Согласно отчету этого американского аналитического центра, угроза санкций США против стран, взаимодействующих с Тегераном, традиционно является препятствием для более глубокого экономического взаимодействия России с Ираном. С 2022 года и с введением санкций США и Запада против России (а также военной поддержки Украины со стороны США и Запада) эта угроза больше не актуальна. Экономический инструмент США больше не мешает российским чиновникам и предприятиям инвестировать в иранскую экономику и взаимодействовать с ней.

Иранцы учат россиян обходить санкции

В отчете говорится: Хотя Россия исторически поставляла Ирану многие промышленные товары, сейчас эти отношения изменились или, по крайней мере, начинают выравниваться. В настоящее время Иран поставляет в Россию жизненно важные промышленные товары, которые помогут стране преодолеть ограничения военного времени. Такая поддержка помогает продлить способность России вести войну на Украине. Более того, более тесные экономические связи между Россией и Ираном привели к тому, что Иран начал обучать российских чиновников тому, как обходить санкции. Такое сотрудничество может повлиять на долгосрочность санкций, введенных Соединенными Штатами и другими западными странами.

Источник - NourNews
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1744142760


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