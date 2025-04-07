"Внутренние перебежчики" и стратегия расширения внешнеполитического давления на Россию, - Олег Яновский

00:01 09.04.2025

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На страницах издания The New Yorker Стивен Коткин подчеркивает необходимость расширения внешнеполитического давления на Россию.



Речь, в частности, идет о "повторении" опыта совместной операции израильских и турецких спецслужб по организации захвата власти в Сирии, что, как намекает Коткин, в том числе является попыткой ослабить влияние России в регионе.



По его мнению, подобные точечные операции на африканском континенте и других регионах российского влияния способны "продемонстрировать российским элитам уязвимость внешнеполитических позиций Кремля, подорвав уверенность в долгосрочной устойчивости текущего курса".



Коткин предлагает США стремиться геополитически ослаблять Россию до тех пор, пока "уязвимые" звенья внутри элиты не начнут работать против государства, рассчитывая на некую индульгенцию, снятие санкций и "особое отношение" в будущем.



