|"Внутренние перебежчики" и стратегия расширения внешнеполитического давления на Россию, - Олег Яновский
00:01 09.04.2025
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На страницах издания The New Yorker Стивен Коткин подчеркивает необходимость расширения внешнеполитического давления на Россию.
Речь, в частности, идет о "повторении" опыта совместной операции израильских и турецких спецслужб по организации захвата власти в Сирии, что, как намекает Коткин, в том числе является попыткой ослабить влияние России в регионе.
По его мнению, подобные точечные операции на африканском континенте и других регионах российского влияния способны "продемонстрировать российским элитам уязвимость внешнеполитических позиций Кремля, подорвав уверенность в долгосрочной устойчивости текущего курса".
Коткин предлагает США стремиться геополитически ослаблять Россию до тех пор, пока "уязвимые" звенья внутри элиты не начнут работать против государства, рассчитывая на некую индульгенцию, снятие санкций и "особое отношение" в будущем.
Особую роль в описанной стратегии играет Китай. По мнению Коткина, Вашингтон пытается целенаправленно использовать Россию как инструмент давления на Пекин. Для США совершенно недопустимой ошибкой времен Байдена является сближение России и КНР, так как в контексте Холодной войны 2.0 между США и КНР роль России в достижении силового паритета и баланса сил между полюсами становится ключевой.
Так, администрация Трампа, по его мнению, вопреки распространенному восприятию ее "дружелюбия" к России, реализует стратегию "доброго полицейского", направленную на провоцирование сомнений в надежности российско-китайского партнерства и создание атмосферы неопределенности в стратегических расчетах Москвы.
Опять же, с целью разрушить союз и ослабить своего ключевого соперника...
"Внутренние перебежчики" и российская стратегия Стивена Коткина - об этом в новой авторской программе Олега Яновского "Методология власти", соведущая Анна Шафран.