НГ: В тарифных войнах происходит принципиальный поворот

00:03 09.04.2025 В тарифных войнах происходит принципиальный поворот



Китай считает противостояние с США спором об изъятии права на развитие, а не о выравнивании торговых пошлин



Михаил Сергеев

Зав. отделом экономики "Независимой газеты"

08.04.2025



На встрече с фракцией КПРФ в Госдуме Эльвира Набиуллина сообщила о готовности Центробанка РФ к рискам новой тарифной политики США.



Стабилизация мировых рынков после первого тарифного шока может быстро смениться новым кризисом. Пекин уже объявил, что готов к эскалации экономического конфликта с США, которые сейчас отнимают у остального мира право на развитие. При этом сам Дональд Трамп подтвердил, что его тезис о выравнивании торговых условий – это лишь маскировка. Американский президент прямо объявил, что его интересует навязывание американских товаров для улучшения торгового баланса, а вовсе не выравнивание торговых тарифов. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила во вторник, что она прямо сейчас "анализирует возможные каналы влияния этих решений на российскую экономику".



Введение США в одностороннем порядке "взаимных тарифов" фактически лишает страны, особенно глобального Юга, права на развитие и, безусловно, будет встречено широким противодействием со стороны международного сообщества, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Китайский чиновник сообщил, что под предлогом "взаимности" США поставили во главу угла собственные интересы в ущерб законным интересам других стран. Такой подход ставит принцип "Америка превыше всего" над международными правилами и является типичным шагом унилатерализма, протекционизма и экономического буллинга.



Представитель КНР сослался на данные Всемирной торговой организации (ВТО), которые показывают, что на фоне экономических диспропорций и неравномерного соотношения сил тарифная политика США усугубит разрыв в благосостоянии между странами, а также приведет к серьезным последствиям в менее развитых регионах. Линь Цзянь заявил, что американские "взаимные тарифы" нанесут серьезный ущерб усилиям по реализации "Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года". Китайский чиновник уверен, что навязывание новых американских торговых тарифов "обязательно вызовет широкую оппозицию со стороны международного сообщества".



Подозрения китайских властей в попытке Вашингтона отнять у других стран право на развитие неожиданно получили подтверждение от самого американского президента. Во вторник Дональд Трамп отверг предложение Евросоюза о взаимной отмене тарифов на автомобили и промышленные товары. Американский президент объявил, что Евросоюз должен покупать американские энергоносители на сотни миллиардов долларов, и после таких закупок Вашингтон может начать переговоры о снижении торговых пошлин для ЕС. "У нас торговый дефицит с Евросоюзом в размере 350 млрд долл. Один из способов, которым он может легко и быстро исчезнуть, если Европе придется приобретать у нас энергоносители", – объяснил Трамп.



Еще одно условие для начала тарифных переговоров назвал министр финансов США Скотт Бессент. По его словам, смягчение американской торговой политики будет напрямую зависеть от создания новых рабочих мест в Штатах. "Когда мы возводим тарифную стену, наша конечная цель – вернуть рабочие места в США. В краткосрочной перспективе мы будем собирать большие пошлины. В случае успеха тарифы станут чем-то вроде тающего кубика льда: доходы от них поступают, пока в США создаются новые предприятия. Должно быть некоторое соответствие между снижением тарифов и доходами, которые мы начнем получать от новых предприятий благодаря сбору налогов на заработную плату", – сказал он в интервью телеканалу CNBC.



По словам Бессента, в переговорах о снижении импортных пошлин с другими странами большое значение будет иметь устранение нетарифных барьеров, а не уменьшение пошлин. "Все это обсуждается. На самом деле нетарифные ограничения сложнее всего поддаются количественной оценке, они более коварны, и их трудно обнаружить", – подчеркнул он.



После этих объяснений Бессента вывод китайцев о "лишении прав на развитие" остального мира становится еще более понятным и обоснованным.



Тем более что аналитики предсказывали, что самый простой способ реализации плана восстановления величия Америки – это создание экономических и политических проблем для всего остального мира.



Китайские власти готовы к таможенному противостоянию с США после введения ими "взаимных" тарифов.



Между тем некоторые европейские чиновники все еще пытаются оперировать альтернативными статистическими данными о взаимной торговле США с Евросоюзом. Европейская комиссия, в частности, утверждает, что взимает средний тариф на американские товары, поступающие на рынок ЕС, в размере всего 1%. По ее мнению, в 2023 году власти США собрали около 7 млрд евро в виде тарифов на продукцию Евросоюза по сравнению с 3 млрд евро, которые взимали таможенные власти ЕС с американских товаров. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что "поскольку Соединенные Штаты вводят тарифы на сумму 28 млрд долл., мы принимаем ответные меры на сумму 26 млрд евро".



Во вторник, 8 апреля, Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Глава Еврокомиссии "призвала к переговорному урегулированию текущей ситуации, подчеркнув необходимость избегать дальнейшей эскалации", а также отметила "важную роль Китая в решении проблемы возможных отклонений в торговле, вызванных пошлинами, особенно в секторах, уже затронутых глобальным избытком мощностей".



Между тем Вашингтон ранее предупреждал, что готов вводить новые повышенные таможенные тарифы против тех стран, которые осмелятся ответить на первоначальные "взаимные тарифы", которые были объявлены Трампом 2 апреля. "Если Китай не откажется от увеличения своих пошлин на 34% к завтрашнему дню, 8 апреля 2025 года, то США введут дополнительные 50-процентные пошлины в отношении Китая", – написал Трамп в социальной сети. Он уточнил, что такие пошлины вступят в силу 9 апреля.



Трамп подчеркнул, что в случае отказа Пекина отменить дополнительные пошлины все запрошенные Китаем переговоры относительно встреч представителей двух стран будут прекращены. При этом переговоры с другими странами, которые также запросили встречи по теме пошлин, "состоятся немедленно".



Министерство коммерции КНР заявило, что любые дополнительные пошлины со стороны США вызовут ответные контрмеры против американских товаров. Китайские чиновники обвинили Вашингтон в шантаже. И пообещали, что Пекин "будет бороться до конца", если США "продолжат в том же духе".



После решения Трампа о дополнительных сборах на импорт из ЕС еврочиновники планируют ввести 15 апреля первые ответные пошлины на американские товары. Ответные меры будут включать в себя специальные тарифы на американские джинсы, виски, арахисовое масло, мотоциклы и другие товары, заявил 7 апреля комиссар ЕС по вопросам торговли Марош Шефчович.



После объявления о новых американских таможенных тарифах мировые цены на нефть упали почти на 13% и достигли в понедельник минимума в 63 долл. за баррель нефти сорта Brent. На следующий день фьючерс на нефть Brent подорожал до 64,5 долл. Однако эскалация американо-китайских споров наверняка приведет к новому снижения нефтяных цен.



Риски для российской экономики от снижения мировых цен на нефть есть, но Центробанк РФ к ним готов и следит за развитием ситуации, сказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с представителями фракции КПРФ в Госдуме. "Действительно, изменения, которые сейчас происходят с внешними условиями, существенны. Мы анализируем возможные каналы влияния этих решений на российскую экономику. И вы абсолютно правы, что основной канал влияния может быть через изменение цен на нефть, снижение цен на нефть", – сообщила депутатам Набиуллина.



Торговый представитель США Джеймисон Грир подтвердил во вторник, что в ближайшем будущем Трамп не будет вводить для стран исключения из "взаимных пошлин", которые вступают в силу 9 апреля 2025 года.



На момент сдачи номера в печать президент США не объявлял о повышении таможенных тарифов для Китая.



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За тарифными войнами США внимательно следят авторы российских общественно-политических Telegram-каналов. "Страны ЕС 15 апреля примут окончательный список контрмер на введенные США пошлины, часть из них вступит в силу 15 мая, заявили по итогам встречи министров торговли Евросоюза в Люксембурге, - пишут "Мюсли вслух". - Между тем Китай намерен нанести ответный удар США, ограничив экспорт 7 редкоземельных металлов, критически важных для высокотехнологичных отраслей промышленности, включая самарий, тербий и лютеций. 20 апреля исполнится 100 дней второго президентского срока Трампа - традиционная отсечка, на которой за океаном подводят первые итоги работы нового хозяина Белого дома. Но уже сейчас можно сказать, что за столь короткий срок (только кошка окотиться успевает!) 47-й американский президент устроил конкретный погром в отношениях как с прямыми конкурентами, так и с союзниками по НАТО".



"Президент и министр обороны США в унисон заявили о скором увеличении бюджета на оборону до рекордной отметки в $1 трлн, - пишет "Мейстер". - В мире, мол, много "плохих сил" и США должны быть сильными. Сумма сама по себе впечатляющая, однако, все же напомним, сколько было до этого – на 2025 год Байден одобрил военный бюджет в размере $895 млрд… Увеличение военных расходов практически безальтернативно для Штатов, где все виды вооруженных сил страдают от недофинансированности. Это может показаться странным при самом большом военном бюджете, однако уровень цен в США не оставляет дешевых решений, а учитывая инфляцию, триллион сейчас будет чуть меньше 738 млрд, потраченных при Обаме. Так что по большому счету Штатам сейчас приходится наращивать расходы хотя бы для того, чтобы оставаться на месте: существенной прибавки боеспособности от этого не случится". Источник - НГ

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