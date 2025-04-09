США продолжают опутывать Казахстан паутиной ядовитых биолабораторий, - Анна Кряжева

00:31 09.04.2025

США продолжают опутывать Казахстан паутиной ядовитых биолабораторий



09.04.2025 | Анна КРЯЖЕВА



В начале марта прошла предварительная информация [https://stopbioweapons.org/] о том, что в Казахстан прибудут американские специалисты в области биологии из агентства DTRA Министерства обороны США, чтобы провести курс обучения сотрудников Центральной референтной лаборатории (ЦРЛ-3) Алматы. Конкретное содержание обучения неизвестно.



Взаимодействует Казахстан с DTRA уже давно. В начале осени 2023 года сайт посольства и Генконсульства США в РК официально отметил высокую оценку образцового глобального лидерства Астаны "в области нераспространения ядерного оружия и его приверженность партнерству в области ядерной безопасности". Американцы напомнили, что DTRA и Казахстан отпраздновали 30-ю годовщину сотрудничества в рамках американо-казахстанского "Рамочного соглашения". В рамках этих долгосрочных отношений DTRA и программа глобальной ядерной безопасности (GNS) CTR провели в конце лета того года семинар NMAC в Учебном центре по ядерной безопасности (NSTC) в городе Алатау.



Под эгидой американских агентств не только следят за "нераспространением ядерного оружия". На территории государств Европы и Азии действуют по меньшей мере 400 биологических лабораторий Минобороны США. В Госдепартаменте заверяют, что эти специалисты готовятся помогать странам в случае угрозы эпидемии. С учетом печального опыта пандемии коронавируса возникает вопрос: а кому помогли эти специалисты, если зараза распространилась по всему миру? Или это они как раз ее растрясли и разрекламировали, как и сопутствующие вакцинацию, маски, самоизоляцию и прочее? Выходит, у них иные цели, далекие от заявленных.



Бактериологические лаборатории США размещены в 25 государствах мира. С 1997 по 2014 год их финансированием занималось агентство DTRA, перечислив сумму в $2,1 млрд. Внушительное денежное вливание позволяет развернуть и "откаты", и взятки при взаимодействии с американской и местной бюрократией.



Ядовитые корни уходят в историю



Конгресс Соединенных Штатов еще на заре 1990-х годов принял "Программу совместного уменьшения угрозы" (СУУ, известна также по фамилиям американских сенаторов Сэмюэля Нанна и Ричарда Лугара). Она предусматривала помощь странам бывшего СССР в вопросах ядерного, биологического и химического разоружения. Именно эту программу до сих пор внедряет и развивает DTRA при Минобороны США.



Уже к 2000 году казахстанский центр по борьбе с чумой в Алма-Ате создал, укомплектовал сотрудниками и поддерживал 10 региональных и 17 полевых станций, предназначенных за отслеживанием вспышек чумы в городах, деревнях и среди стойбищ, кочующих по обширным степям страны. Программа "Нанна-Лугара" стала одной из первых ласточек "мониторинга безопасности" а-ля Пентагон. К 2004-2005 годам еще четыре другие казахстанские лаборатории и медицинских центра подключили к проекту "Совместное снижение угрозы".



Только под уменьшением угрозы Штаты подразумевают увеличение вокруг РФ количества бактериологических лабораторий и эпидемиологических центров, подконтрольных Пентагону. Американцы уже успели наводнить такими объектами Азербайджан, Армению, Грузию, Казахстан, Киргизию, Молдавию, Узбекистан и Украину. В докладе оборонного ведомства США отметили, что к 2014 году программа СУУ завершила модернизацию 39 "секретных лабораторий" в Армении, Грузии, Казахстане и на Украине. Остальные указанные республики, наверное, еще проходят "обновление". В дальнейшем Минобороны США планирует поддерживать модернизацию этих объектов и обучение специалистов.



Вызовы новейшего времени



В Казахстане особое опасение вызывает Центральная референтная лаборатория (ЦРЛ), строительство которой в 2016 году оплатил Пентагон. Она находится в самом густонаселенном мегаполисе – Алматы. Власти Казахстана и военное ведомство США почему-то не стали учитывать и тот факт, что объект третьей степени биологической опасности размещен в сейсмоопасной зоне.



Согласно неофициальным данным, во время кровавых беспорядков января 2022 года охрана по периметру ЦРЛ-3 покинула свои посты, чем спровоцировала риски захвата этого объекта бунтовщиками, которые могли использовать коллекцию опасных патогенов. Что любопытно, от предложения российских миротворцев взять под охрану ЦРЛ-3 во избежание различных ЧП правительство РК отказалось.



Помимо имеющейся биолаборатории в Алматы, Пентагон оплатил строительство на юге Казахстана в Жамбылской области в поселке Гвардейский на границе с Киргизией еще одного объекта - лаборатории наивысшей степени биологической опасности BSL-4 с подземным хранилищем самых опасных патогенов со всего мира, против которых на сегодня не существует никаких медикаментозных средств противодействия.



Отдельно отметим, что ЦРЛ-3 и объекты BSL-4 возводятся одними и теми же американскими компаниями-подрядчиками, которые строили военно-биологические лаборатории на Украине. Ранее они были связаны с сыном бывшего президента США Хантером Байденом.



На протяжении последних лет в СМИ и социальных сетях широко комментируют данные о постоянных онлайн-тренингах со стороны американских и британских специалистов по обучению персонала биообъектов в Казахстане. Более того, сообщают о перевозке нового оборудования под видом "реконструкции" и "ремонта", а также различных патогенов для проведения исследований двойного назначения.



В экспертной среде и обществе вызывают опасения как приезд американских специалистов, так и заявления властей РК, включая президента К.-Ж. Токаева и МИД о том, что иностранных специалистов на этих объектах нет. И это в то время, как предварительные факты присутствия и приезда экспертов и проведения программ совместно с Минобороны США уже подтверждены сотрудниками DTRA.



Известно и то, что все объекты двойного назначения, ведущие программы исследований по заказу DTRA Пентагона, находятся под управлением и контролем командором ВВС США Дэниэлем Сингером из посольства США в Казахстане.



Даже самый наивный уже вряд ли поверит, что Вашингтон войдет на такие объекты охранником или утилизатором. США опасные биолаборатории не только до сих пор активно развивают, но и увеличивают их число, а также проводят расширенные исследования. Непременное присутствие американцев в регионах Закавказья и Средней Азии помогает, согласно заявлениям аналитиков Вашингтона, предотвращать в т. ч. угрозу со стороны радикальных исламистских группировок. Последние, по словам из-за океана, могут захватить лаборатории под свой контроль и использовать патогенные вирусы и штаммы для своих террористических делишек. При этом никто из Овального кабинета или Пентагона "не помнит", что собственноручно распорядился увеличить число потенциально опасных биолабораторий-бомб.



Эту "приглаженную" версию США тиражируют по всему периметру границы РФ. Однако те, кто выступает против американского "бактериологического альтруизма", обоснованно считают, что американцы "стремятся овладеть всеми возможными биологическими секретами своих конкурентов и противников, для того чтобы создать предпосылки для глобального биологического шантажа".



Некоторое время назад на одном из немецких телеканалов показали сюжет о протестах в Армении, связанных с планами открытия в стране биолаборатории, финансируемой Пентагоном. Это могло бы стать примером для гражданского общества Казахстана.







Красный уровень опасности усиливается.