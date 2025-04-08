В Европе предпочитают не замечать турецкие протесты. Из-за лимонов? - Алексей Белов

00:45 09.04.2025 В Европе предпочитают не замечать турецкие протесты. Почему?

В Анкаре заявляют о стратегическом характере диалога с Брюсселем



08.04.2025 | Алексей БЕЛОВ



Накануне было объявлено о приостановке экспорта турецких лимонов. Как отмечается в распространенном информационными агентствами сообщении, "поставки лимонов из Турции за рубеж будут временно приостановлены с 8 апреля в связи с неблагоприятными погодными условиями в районах сбора цитрусовых и необходимостью защиты внутреннего спроса".



"Это решение было принято в целях защиты внутреннего спроса и безопасности поставок после холодной погоды и заморозков, наблюдавшихся по всей стране. Заморозки в последнее время были в средиземноморских провинциях Адана, Мерсин и Хатай", – сказано в докладе турецкого Минторга.



Согласно подсчетам агентства Anadolu на основе данных Ассоциации экспортеров Средиземноморья, в 2024 году из Турции за рубеж было отправлено 1 млн 639 тыс. т цитрусов на 1 млрд 46 млн 128 тыc. долл. В Россию их было отгружено на 375 млн. долл., в Ирак на 197 млн, на Украину на 108 млн долл., в Румынию на 49 млн и в Польшу на 48 млн. долл.



Накануне президент Эрдоган провел заседание Центрального исполнительного комитета правящей Партии справедливости и развития по самому широкому кругу вопросов тесно связанных между собой вопросов внутренней и внешней повестки. Прежде всего, обсуждались продолжающиеся в стране уличные протесты, а также экономические показатели, включая данные по галопирующей инфляции за март 2025 года и планы по ее снижению. Введенные Трампом новые таможенные пошлины затрагивают также и Турцию, пребывание которой в таможенном союзе с ЕС предоставляют определенные возможности. Не был обойден вниманием и вооруженный конфликт на Украине, к вмешательству в который в "миротворческом" статусе усиленно склоняют Анкару ее европейские партнеры. Ранее По поводу так называемых "гарантий безопасности" министр иностранных дел Хакан Фидан, возможный преемник Эрдогана на президентском посту, дипломатично замечал, что Европа не сможет предоставить их Киеву без поддержки США, добавив, что для предотвращения возобновления боевых действий необходим фактор сдерживания: "Сейчас прилагаются большие усилия, чтобы снова привлечь США к поддержке безопасности Украины". Накануне поездки в начале апреля в Париж глава турецкой дипломатии вновь заявил о важности стратегического подхода к отношениям между Анкары и Брюсселя, отметив, что они не должны становиться инструментом внутриполитических интересов отдельных стран-членов союза, и ожидая устранения искусственных барьеров в отношениях с ЕС и принятия конкретных шагов для их развития.



До недавнего момента казалось, что попытка Эрдогана еще более укрепить свою власть, продлив ее в бесконечность, для чего потребовалось посадить под надуманным предлогом своего главного конкурента, мэра Стамбула Экрема Имамоглу, останется совершенно "незамеченной" в Европе.



Во всех иных случаях европейцы никогда не упускали возможности поморализаторствовать насчет демократии, свободы выбора и прочих довольно эфемерных понятий, давно уже отсутствующих в самом Евросоюзе (чего только стоит скандал с расходованием Еврокомиссией средств налогоплательщиков на борьбу с политическими конкурентами!), но тут совершенно иная история.



ЕС, взявший курс на оголтелый милитаризм и, вероятно, войну с Россией, в отсутствии США, явно демонстрирующих нежелание участвовать в этом безумии, остро нуждается в надежных военных союзниках. А из всех стран-членов НАТО, расположенных в континентальной Европе, только Турция обладает действительно боеспособными вооруженными силами.



В такой ситуации политическая целесообразность диктует необходимость подзакрыть глаза на "мелкие неприятности", которые происходят в стремительно отстраиваемой Эрдоганом неоосманской империи, несмотря даже на широкие связи "народных республиканцев" с текущими европейскими элитами.



Но вдруг совершенно неожиданно для многих (видимо, просто по привычке) из Европы послышалась критика в адрес турецких властей с упреками в нарушении основных принципов демократии и прав человека, а также с призывами бойкотировать Эрдогана, пока тот не освободит Имамоглу.



Как пишет немецкая BILD, депутат Европарламента и эксперт по внешней политике Михаэль Галер стал первым европейским чиновником, потребовавшим приостановить контакты с Ак-Сараем.



"Пока Имамоглу находится в заключении, мы должны заморозить политические контакты на уровне ЕС и государств-членов. Это оказало бы мощное давление на Эрдогана", – цитирует парламентария германское издание.



Идею Галера поддержал и председатель германо-турецкой парламентской группы (партия зеленыех), эксперт по Турции Макс Люкс, убежденный, что турецкие граждане, особенно из числа молодежи, не хотят, чтобы их страна превратилась в зачищенное государство, где одна лишь эрдогановская Партия справедливости и развития обладает всевластием.



"В Турции формируется сильное сопротивление. Сейчас наша задача – встать на их сторону. Европа должна недвусмысленно показать турецкому президенту, что права человека и демократия – не второстепенные темы для нас", – призывает Люкс в беседе с журналистами BILD.



Насчет "недвусмысленно показать" чего-то там Эрдогану – это, конечно, хорошо. Но как и в большинстве подобных вопросов, Европа сталкивается с явными противоречиями между своими желаниями и собственными возможностями.



Как отмечает автор идеи бойкота Михаэль Галер, "Турция остается важным партнером ЕС, например, в вопросах миграции и безопасности, а также в отношении Украины".



"Поэтому соответствующие переговоры на уровне чиновников должны продолжаться", – отметил депутат, фактически сведя на нет собственное предложение.



Тот случай, когда Турция нужна Европе больше, чем Европа Турции, а в такой ситуации становиться в позу и выдвигать какие-то требования европейцам будет явно не с руки. Вот они по большей части и помалкивают.



Нет-нет, "демократическая" и "свободная" европейская пресса продолжает называть Эрдогана диктатором, говорить о том, что турецкие власти замалчивают истинные масштабы уличных протестов (счет якобы идет на миллионы), не рассказывая о реальных настроениях в турецком обществе, а также регулярно давать слово представителям турецкой оппозиции, в том числе и арестованному Имамоглу, сумевшему через своих адвокатов передать на волю послание с призывом усилить давление на официальную Анкару.



Но на дипломатическом уровне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции, канцлер Германии, премьер-министры Италии и прочих европейских государств открыто жмут руку турецкому "султану".



Видимо, степень "авторитаризма" того или иного режима определятся обратно пропорциональной зависимостью Европы от такого союзника или партнера: чем он нужнее, тем большее количество грехов ему можно простить.



Так, по словам эксперта по турецким делам Эрена Гюверчина, долгое время ЕС предпочитал не замечать авторитарные тенденции в Турции: "На протяжении многих лет мы имеем дело с судебной системой Турции, которая находится под полным контролем Эрдогана. Оппозиционные политики, правозащитники и критически настроенные журналисты сидят в тюрьме по сфабрикованным обвинениям. Все это не ново. Заключив Имамоглу в тюрьму, Эрдоган ведет Турцию от автократии к диктатуре".



Впрочем, думаю не будет большой ошибкой предположить, что именно склонность к авторитаризму – истинному, а не вымышленному – и роднит нынешнее турецкие власти с их европейскими коллегами. Коли на кону, без преувеличения, выживание в захвативших Европу глобалистских сил, сантименты в виде соблюдения правил приличия и демократических норм отходят даже не на второй, а на третий план.



И если Анкара продолжит играть на стороне тех, кто желает продолжения войны на Украине, Брюссель не станет заострять внимания на недостатках турецкого режима. Да и к чему, если разница между диктатурой, де-факто установившейся в Турции и Европе, уже практически незаметна.



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08.04.2025 | ОТ РЕДАКЦИИ



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