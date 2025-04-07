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В России ратифицировали договор о стратегическом партнерстве с Ираном и пожелали ему удачи на переговорах с США
01:22 09.04.2025

Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Ираном
ГД ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ с Ираном

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.

Документ внес на ратификацию в нижнюю палату парламента Владимир Путин. Его подписали 17 января во время визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву. Совфед рассмотрит договор на заседании 16 апреля.

Документ закладывает фундамент для расширения партнерства Москвы и Тегерана во всех сферах, включая:
- оборону;
- борьбу с терроризмом;
- энергетику;
- финансовый сектор;
- транспорт;
- промышленность;
- науку и технологии.

Основные положения договора

Россия и Иран договорились поддерживать торгово-экономическое сотрудничество во всех областях, представляющих взаимный интерес.

Страны планируют тесно взаимодействовать в проведении совместных военных учений.

Если одна из сторон подвергнется агрессии, другая не должна оказывать помощь агрессору, способствующую продолжению враждебных действий.

Москва и Тегеран не допускают использования своих территорий для поддержки сепаратистских движений, угрожающих территориальной целостности.

Россия и Иран будут сотрудничать в борьбе с международным терроризмом и другими вызовами и угрозами.

Страны намерены противодействовать применению односторонних принудительных мер, считают их введение международно-противоправным деянием.

Москва и Тегеран воздержатся от присоединения к санкциям третьих стран друг против друга, гарантируют неприменение односторонних ограничений.

Россия и Иран договорились содействовать сотрудничеству СМИ двух стран для противодействия дезинформации и негативной пропаганде.

Государства окажут друг другу помощь в предотвращении стихийных бедствий и техногенных катастроф.

Газопровод из России в Иран будет проходить через Азербайджан, стороны обсуждают подходы к цене.

Стороны планируют взаимодействовать в целях создания независимой от третьих стран платежной инфраструктуры.

Москва и Тегеран заинтересованы в совместных проектах в области мирного атома, включая строительство объектов ядерной энергетики.

Договор заключен на 20 лет с автоматическим продлением на следующие пятилетние периоды.

Этот документ призван заменить действующий сейчас договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Россией и Ираном, подписанный еще в 2001 году. Работа над новым соглашением велась с 2022-го, в июне прошлого года стало известно, что стороны согласовали его текст. Как отмечали в Кремле, этот документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень.

Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что новый договор не направлен против какой бы то ни было страны.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, в свою очередь, отмечал, что это не просто политический документ, но и дорожная карта на будущее. В статье для РИА Новости он назвал три основных направления договора: экономика, технологии и гуманитарные связи. Важным аспектом нового документа будет и укрепление сотрудничества в сфере обороны и безопасности.

По словам главы иранского МИД, договор предусматривает завершение международного транспортного коридора (МТК) "Север - Юг" и рост объема торговли. Тегеран и Москва намерены сотрудничать в производстве, передаче и экспорте энергии, обмене новых технологий в области возобновляемой энергетики. Кроме того, стратегическое соглашение упростит условия поездок для туристов и создаст совместные культурные программы.

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МИД раскрыл детали договора о партнерстве между Россией и Ираном
Замглавы МИД Руденко: договор России и Ирана не предусматривает военной помощи

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Заключенный между РФ и Ираном договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве не предусматривает оказание друг другу военной помощи, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Хотел бы подчеркнуть, что заключение договора не означает формирование военного союза с Ираном и не предусматривает оказание друг другу военной помощи", - сказал Руденко, выступая в Госдуме на рассмотрении ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном.

Вместе с тем, Руденко подчеркнул, что в документе есть ст.3 о неоказании военной помощи агрессору в случае, если Россия или Иран подвергнутся нападению, а также о содействии в урегулировании возникающих разногласий на основе Устава ООН и других норм международного права.

"Отдельная статья посвящена противодействию односторонним принудительным мерам. Стороны четко определяют их как противоправные и недружественные деяния и обязуются координировать усилия с тем, чтобы исключить подобную порочную практику применения таких мер в международных отношениях", - добавил замминистра.

Он напомнил, что договор заключается сроком на 20 лет с возможностью автоматического продления на 5-летние периоды.

Договор был подписан 17 января 2025 года в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву. Согласно документу, стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес, укреплению кооперации в области безопасности и обороны, тесной координации деятельности на региональном и глобальном уровнях, что соответствует долгосрочному, всеобъемлющему и стратегическому партнерству.

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Россия надеется на начало переговоров США и Ирана при посредничестве Омана
Замглавы МИД Руденко: Россия надеется, что США и Иран смогут начать переговоры

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Россия надеется, что США и Ирану при посредничестве Омана удастся начать переговоры по проблеме иранской ядерной программы, Москва готова также оказывать содействие, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Надежда умирает последней. Поэтому, по крайней мере, диалог продолжается. Мы искренне желаем удачи нашим оманским друзьям, которые выступили посредниками. Мы тоже готовы предложить свою руку и сердце", - сказал Руденко журналистам, отвечая на вопрос о том, видят ли в Москве надежду на то, что США и Иран смогут заключить новую сделку по иранской ядерной программе.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1744150920


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