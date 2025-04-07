Дмитрий Бивол лишился звания абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе (WBC)

01:55 09.04.2025

"Sport АКИpress", 8 апреля 2025 - Уроженец Кыргызстана Дмитрий Бивол потерял звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелой весовой категории, сообщил глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман у себя в соцсетях.



"Я только что получил холодное и безличное уведомление от адвоката Дмитрия Бивола с такими нелепыми аргументами, что я предпочел бы их даже не обсуждать, в котором сообщается WBC, что Дмитрий Бивол решил отказаться от титула чемпиона мира WBC в полутяжелом весе. Мы желаем Биволу успехов и настоящим подтверждаем, что Давид Бенавидес является новым чемпионом мира WBC в полутяжелом весе", - написал Сулейман.



Бивол в ночь на 23 февраля победил в бою-реванше Артура Бетербиева раздельным решением судей и забрал у него пояса по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).



В первом поединке в октябре 2024 года победу одержал Бетербиев - также раздельным решением судей.



WBC назначил Биволу бой с обязательным претендентом на титул американцем Дэвидом Бенавидесом. Однако для россиянина в приоритете был третий бой с Бетербиевым. Представитель Бивола 28 февраля сказал, что третий бой Бивол - Бетербиев планируется организовать до конца года в Эр-Рияде.



У Бивола 24 победы в 25 боях при единственном поражении от Бетербиева в октябре 2024 года.



В феврале Бенавидес победил кубинца Дэвида Морреля и стал обязательным претендентом на пояс WBC. На счету 28-летнего непобежденного американца 30 боев, в которых 24 победы он одержал нокаутом.



