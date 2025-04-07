|Дмитрий Бивол лишился звания абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе (WBC)
01:55 09.04.2025
"Sport АКИpress", 8 апреля 2025 - Уроженец Кыргызстана Дмитрий Бивол потерял звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелой весовой категории, сообщил глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман у себя в соцсетях.
"Я только что получил холодное и безличное уведомление от адвоката Дмитрия Бивола с такими нелепыми аргументами, что я предпочел бы их даже не обсуждать, в котором сообщается WBC, что Дмитрий Бивол решил отказаться от титула чемпиона мира WBC в полутяжелом весе. Мы желаем Биволу успехов и настоящим подтверждаем, что Давид Бенавидес является новым чемпионом мира WBC в полутяжелом весе", - написал Сулейман.
Бивол в ночь на 23 февраля победил в бою-реванше Артура Бетербиева раздельным решением судей и забрал у него пояса по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
В первом поединке в октябре 2024 года победу одержал Бетербиев - также раздельным решением судей.
WBC назначил Биволу бой с обязательным претендентом на титул американцем Дэвидом Бенавидесом. Однако для россиянина в приоритете был третий бой с Бетербиевым. Представитель Бивола 28 февраля сказал, что третий бой Бивол - Бетербиев планируется организовать до конца года в Эр-Рияде.
У Бивола 24 победы в 25 боях при единственном поражении от Бетербиева в октябре 2024 года.
В феврале Бенавидес победил кубинца Дэвида Морреля и стал обязательным претендентом на пояс WBC. На счету 28-летнего непобежденного американца 30 боев, в которых 24 победы он одержал нокаутом.
Лебедев – об отказе Бивола от титула WBC: он принял единственно правильное и мужское решение
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Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Денис Лебедев назвал верным решение Дмитрия Бивола отказаться от чемпионского титула по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Жаль, что пояс уходит, и третий бой между Биволом и Бетербиевым будет не за абсолютного чемпиона мира. Но Бивол принял единственно правильное и, подчеркну, мужское решение. Такое же решение принял и Бетербиев, когда ранее дал Дмитрию возможность реванша. В России это оценят. Думаю, что третий бой Бивола и Бетербиева будет интересным, как и предыдущие, хоть он и не будет за абсолютного чемпионат мира, – сказал Лебедев "Спорт-Экспресс".
7 апреля Бивол сообщил, что освободил титул чемпиона мира по версии WBC. Он отказался от боя с Дэвидом Бенавидесом выбрав вместо него третий поединок с Артуром Бетербиевым.
Первый бой между биваком и Бетербиевым прошел в октябре 2024 года, где победу одержал Бетербиев раздельным решением судей. Второй бой состоялся в ночь на 23 февраля 2025 года, где уже Бивол одержал победу также раздельным решением судей. После второго боя Бивол забрал у Бетербиева пояса по версиям WBC, IBF, WBO и WBA.
Туков осудил решение Бивола: "Очень денежный бой, который позволил бы еще больше раскрутить свое имя"
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Обладатель пояса WBA International в среднем весе Вадим Туков высказался об отказе Дмитрия Бивола защищать титул по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Глава WBC Маурисио Сулейман обязал команду Бивола как можно быстрее провести защиту титула против американца Дэвида Бенавидеса. Российский боксер в итоге освободил пояс и потерял звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. В конце 2025 года Бивол может провести третий бой с соотечественником Артуром Бетербиевым.
"Для всех очевидно, что Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев сейчас - очень громкие имена, и интерес к третьему бою будет высоким вне зависимости от того, какие титулы и сколько их будет на кону. Но я, честно, удивлен, что Дмитрий с командой приняли решение оставить пояс WBC и отказаться от боя с Дэвидом Бенавидесом. Я считаю, что с ним у Дмитрия мог получиться очень интересный и очень денежный бой. Это позволило бы Дмитрию еще больше раскрутить свое имя на мировой арене.
С другой стороны, этот момент может стать инструментом привлечения большего внимания к последующей встрече с Бенавидесом, а значит и больших средств на поединок. Потому что я считаю, как и Альвареса, Дмитрий Бивол пройдет Бенавидеса и шокирует весь мир бокса. В Америке умеют делать красивые истории, и момент с отказом от пояса может стать первым шагом этой истории. Из поединка Дмитрия и Дэвида можно будет сделать сюжет с возвращением пояса после лишения, что подогреет интерес еще больше", - приводит слова Тукова "Интерфакс".
РУВИКИ
https://ru.ruwiki.ru/wiki/Бивол,_Дмитрий_Юрьевич
Дми́трий Ю́рьевич Би́вол (род. 18 декабря 1990, Токмак, Чуйская область, Киргизская ССР, СССР) - российский боксер-профессионал, выступающий в полутяжелой весовой категории. Родился в молдавско-корейской семье в городе Токмак Киргизской ССР и до 11 лет проживал в Киргизии. В 2002 году переехал жить с отцом, матерью и двумя сестрами в Санкт-Петербург. Сегодня он часто посещает Киргизию проводя там совместные тренировки и спортивные сборы с киргизскими боксерами на южном берегу озера Иссык-Куль.