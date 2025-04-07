Глава Союза зернопереработчиков: Казахстан рискует превратиться в сырьевой придаток соседних стран

02:08 09.04.2025

Казахстан рискует превратиться в сырьевой придаток соседних стран – эксперт



Глава Союза зернопереработчиков Казахстана Жомарт Мотышев на "круглом столе" в Мажилисе высказался о рисках превращения Казахстана в сырьевой придаток соседних стран, сообщает корреспондент Zakon.kz.



Жомарт Мотышев отметил, что в последние годы зерноперерабатывающая отрасль устойчиво сдает свои позиции. По его данным, емкость экспортных рынков сужается, растет количество закрывающихся предприятий, часть предприятий переносят производства в соседние страны.



"Одна из центральных проблем экспортного рынка зерна пшеницы и пшеничной муки из нашей страны в том, что мы в странах Центральной Азии торгуем и пшеницей, и мукой на условиях равного доступа. Это вполне закономерно привело к тому, что все традиционные покупатели нашей муки перешли на закуп нашей пшеницы, развивая собственные перерабатывающие мощности. Более того – применяют меры нетарифных ограничений в торговле. К сожалению, мы практически не реагируем на рост поставок зерна пшеницы и сокращение поставок муки в страны Центрально-Азиатского региона, превращаясь постепенно из экспортера муки в поставщика высококачественного сырья для переработки в соседних странах", – заявил он.



По его данным, недавно принятый приказ МСХ по выплатам субсидий на удешевление стоимости затрат на транспортировку зерна транзитом через Туркменистан в Иран, Афганистан, Таджикистан и Узбекистан может стать триггером для роста мукомольного производства в названных странах. В итоге казахстанская пшеничная мука станет невостребованной и мельничные предприятия начнут останавливаться.



"Считаем целесообразным отменить субсидирование зерна в страны Центральной Азии. По истечении времени сложилась следующая ситуация: мы постепенно из экспортеров муки превращаемся в поставщика сырья. Произошло замещение нашей экспортной продукции. Если ранее в Узбекистан поставлялась в основном мука, а доля зерна была минимальной, то теперь совсем иное дело. Объем ежегодных поставок зерна – более трех миллионов тонн. Наши южные соседи покупают его, потому что уже имеют собственную мукомольную промышленность. Казахстанское зерно перерабатывается в муку, которая отправляется в другие страны Центральной Азии и Афганистан", – сетует спикер.



Афганистан, подчеркнул эксперт, также наращивает импорт зерна для развития собственной переработки.



"При сохранении существующего положения в ближайшие годы Казахстан потеряет экспортный рынок муки окончательно, превратится в поставщика сырья для переработки в соседних странах. Экологический огород – так называют нас сегодня наши соседи-импортеры... Ситуация в мукомолье – не исключительная. С такими же трудностями будут сталкиваться все перерабатывающие отрасли АПК, развивающие свой экспортный потенциал. Это – системная проблема", – резюмировал Жомарт Мотышев.



Его поддержал депутат Айдарбек Ходжаназаров. Он поднял вопросы по переработке сельхозпродукции.



"Мукомолы очень хорошо выступили, сказали, что у нас под боком за счет нашей же пшеницы создали мукомольную промышленность. Сейчас переработчики мяса говорят, что за наше же мясо создают мясную промышленность. Переработчики подсолнечника говорят, что за наш же подсолнечник те же узбеки начинают производить ту же самую масло-жировую промышленность. Мне кажется, тут вопрос эффективности государственных мер поддержки непосредственно переработчиков. Ни один нормальный фермер не продаст маточное поголовье. Это все равно что говорить: "Qarmet свою доменную печь будет продавать" или "Allur будет продавать свои станки по созданию своих машин", – сказал он.



Ранее заместитель министра торговли и интеграции РК Жанель Кушукова указала на сужение географии экспортных рынков для казахстанских аграриев.



Мадина Мамырханова