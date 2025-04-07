Узбекистан в 2025 году начал продавать больше газа, чем покупать

02:13 09.04.2025

За январь-февраль 2025 года Узбекистан сократил импорт природного газа в 4,6 раза, тогда как экспорт вырос 1,6 раза. Страна возобновила поставки "голубого топлива" в Кыргызстан, а экспорт в Китай сократился.



За январь-февраль Узбекистан импортировал газ на 35,8 млн долларов США, следует из отчета о внешней торговле страны Национального комитета по статистике, который изучила "Газета.uz".



Это в 4,6 раза меньше (в денежном выражении), чем за первые два месяца 2024 года, когда объем поставок из России и Туркменистана составил 166,7 млн долларов.



В январе импорт "голубого топлива" составил 27,8 млн долларов (в январе 2024 года было $35,6 млн), в феврале - 8 млн долларов (было $131,1 млн). Физические объемы поставок Агентство статистики не раскрывает.



На фоне падения импорта Узбекистан также стал экспортировать больше газа, чем в прошлом году. В январе-феврале объем поставок вырос до 42 млн долларов, что почти в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года ($26,7 млн).



В январе этот показатель составил 21,8 млн долларов, в феврале - 20,2 млн долларов. Узбекистан поставляет газ в основном в Китай, а также в Кыргызстан и Таджикистан.



По данным Главного таможенного управления КНР, импорт Китаем узбекского газа с начала года составил 49,4 млн долларов, что на 13,9% меньше двухмесячного показателя 2024 года (57,4 млн долларов).



В январе Китай импортировал газ из Узбекистана на 26,1 млн долларов, в феврале - на 23,3 млн. Физические объемы также не раскрываются.



По данным Национального статистического комитета Кыргызстана, Узбекистан также возобновил экспорт газа в Кыргызстан. Если в январе-феврале прошлого года поставок в соседнюю страну не было, то в этом году уже экспортировано 10,4 млн кубометров газа за 1,84 млн долларов.



Стоимость поставок составила около 177 долларов за тысячу кубометров (около 2300 сумов за кубометр).



Часть поставок из Узбекистана могла быть направлена в Таджикистан, где в 2024 году нарастили импорт узбекского газа на 21% - до 267 млн кубометров (около 22,2 млн кубометров в среднем за месяц).



Премьер-министр Абдулла Арипов в январе 2020 года заявил, что Узбекистан намерен прекратить экспорт газа к 2025 году. Он отмечал, что намечено перерабатывать газ и увеличивать производство продукции с добавленной стоимостью.



В 2022 году бывший глава "Узтрансгаза" Бехзот Нарматов отмечал, что Узбекистан может полностью прекратить экспорт газа к 2025−2026 году. Тогда около 10% добываемого в стране газа экспортировалось в Китай.



За февраль в Узбекистане продолжилось сокращение показателей по производству энергоресурсов. Добыча газа за месяц снизилась на 5,6%, нефти - на 12,6%, производство электроэнергии - на 3,4%, бензина - на 22,4%, дизеля - на 43,3%.



Глава "Узатома" Азим Ахмедхаджаев, комментируя слова экс-министра энергетики Алишера Султанова, заявил, что "газа хватило бы на три Узбекистана, если бы не культура потребления, к которой население привыкло". Однако экономисты указывали на другие проблемы.