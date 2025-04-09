|Банк России зафиксировал приток нерезидентов в ОФЗ и российские акции
12:06 09.04.2025
09.04.2025
В марте нерезиденты из дружественных стран приобрели ОФЗ на вторичном рынке на чистые 25,1 млрд рублей, что стало рекордным значением с середины 2019 года, сообщил вечером вторника Банк России. Таким образом, регулятор подтвердил слова замминистра финансов РФ Ивана Чебескова о притоке в страну "ковбойских" денег.
В марте нерезиденты из дружественных стран приобрели ОФЗ на вторичном рынке на чистые 25,1 млрд рублей, что стало рекордным значением с середины 2019 года. Об этом вечером вторника сообщил Банк России в ежемесячном информационно-аналитическом материале "Обзор рисков финансовых рынков".
Таким образом, анализ ЦБ подтверждает недавнее заявление замминистра финансов РФ Ивана Чебескова о том, что Минфин отмечает приток в страну "ковбойских" денег. По его словам, это деньги хедж-фондов, которые идут в ОФЗ и рубль через дружественные юрисдикции.
Ни ЦБ, ни Минфин не говорят о возможных мотивах покупки ОФЗ нерезидентами. Но, учитывая события последнего месяца, можно предположить, что иностранные инвесторы рассчитывают на скорое завершение СВО и последующее снижение ключевой ставки Банком России.
Приток нерезидентов на рынок ОФЗ означает возобновление "кэрри-трейда" - стратегии, которая была популярной до начала СВО, отмечает Искандер Луцко из Istar Capital. По его словам, заимствования в дружественных РФ странах, вроде Армении, с последующим вложением средств в российские гособлигации или фонды денежного рынка могут принести прибыль в 10% с лишним.
Но рынком ОФЗ активность нерезидентов не ограничилась.
"Крупнейшими нетто-покупателями на российском рынке акций в марте были физические лица, они купили акций на сумму 36,2 млрд рублей. Месячные нетто-покупки они совершали впервые с июля 2024 г., при этом объем покупок стал самым крупным с августа 2023 года", - говорится в обзоре регулятора. - "Нетто-покупки также совершали и нерезиденты из дружественных стран - на сумму 13,4 млрд руб. (в начале апреля приток продолжился)".
Подготовлено ProFinance.ru по материалам Bloomberg