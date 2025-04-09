Банк России зафиксировал приток нерезидентов в ОФЗ и российские акции

12:06 09.04.2025

09.04.2025



В марте нерезиденты из дружественных стран приобрели ОФЗ на вторичном рынке на чистые 25,1 млрд рублей, что стало рекордным значением с середины 2019 года, сообщил вечером вторника Банк России. Таким образом, регулятор подтвердил слова замминистра финансов РФ Ивана Чебескова о притоке в страну "ковбойских" денег.



В марте нерезиденты из дружественных стран приобрели ОФЗ на вторичном рынке на чистые 25,1 млрд рублей, что стало рекордным значением с середины 2019 года. Об этом вечером вторника сообщил Банк России в ежемесячном информационно-аналитическом материале "Обзор рисков финансовых рынков".



Таким образом, анализ ЦБ подтверждает недавнее заявление замминистра финансов РФ Ивана Чебескова о том, что Минфин отмечает приток в страну "ковбойских" денег. По его словам, это деньги хедж-фондов, которые идут в ОФЗ и рубль через дружественные юрисдикции.



