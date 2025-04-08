 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Узбекистане ежегодно будут повышать тарифы на газ и свет - но не больше чем на 10%
12:57 09.04.2025

Правительство вводит отдельные тарифы за потребление электроэнергии от 201 до 500 кВт·ч. С 2026 года тарифы на электроэнергию и газ в Узбекистане будут ежегодно повышать с 1 мая с учетом инфляции, но не более чем на 10%, хотя со следующего года планировалось зафиксировать их минимум на три года.

В Узбекистане будут введены отдельные тарифы на электроэнергию при потреблении от 201 до 500 кВт·ч. Это предусмотрено постановлением правительства от 31 марта, сообщает Министерство энергетики.

Сейчас социальная норма для электроэнергии круглый год составляет до 200 кВт·ч в месяц (а в пределах 201 до 1000 кВт·ч необходимо платить по двукратной ставке), тогда как за газ в зимний период предусмотрено повышение базовой нормы с 100 до 500 кубометров.

С 1 мая для бытовых потребителей тариф за потребление электроэнергии от 201 до 500 кВт·ч составит 800 сумов (вместо 1000 сумов), а для потребителей, проживающих в многоквартирных домах и общежитиях с электроплитами, - 400 сумов (вместо 500 сумов).

Кроме того, с 2026 года тарифы на электроэнергию и газ будут ежегодно повышаться с 1 мая с учетом уровня годовой инфляции, но не более чем на 10%. При этом постановлением правительства от 15 июня 2024 года было предусмотрено, что утвержденные в установленном порядке тарифы на электроэнергию и природный газ с 2026 года будут действовать не менее трех лет, то есть после 2026 года они должны были оставаться без изменений минимум три года.

Напомним, президент поручил правительству перенести повышение тарифов на газ и электроэнергию на месяц. Цены повысятся с 1 мая, а не с 1 апреля, как планировалось ранее. Решение принято для поддержки населения и бизнеса.

Первый этап повышения был в мае прошлого года, тогда же были введены социальные нормы потребления. Базовая (в рамках соцнормы) стоимость 1 кВт·ч электроэнергии для населения выросла с 295 до 450 сумов (+52,5%), 1 кубометра газа - с 380 до 650 сумов (+71%). При росте объемов потребления тариф возрастает в разы.

С 1 мая базовый тариф на электроэнергию (в рамках 200 кВт·ч в месяц) увеличится на 33,3% - с 450 до 600 сумов, а на газ - на 53,8%, с 650 до 1000 сумов.

Правительство Узбекистана ранее планировало продолжить субсидирование цен на газ и электроэнергию, несмотря на прошлогоднее и новое повышение тарифов. В 2025 году из госбюджета планируется выделить 12,3 трлн сумов в виде субсидий на газ, электроэнергию и теплоснабжение. По словам вице-премьера Джамшида Кучкарова, прекратить эту практику планируется только с 2028 года.

Источник - Газета.uz
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