В Узбекистане обманули паломников, сообщает ИА Фергана. Таджикистанцы тоже пострадали

 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 09.04.2025
22:49  ВС РФ вышли на дистанцию 3 км до границы Днепропетровской области – итоговая сводка Readovka за 9 апреля
20:53  Трамп приостановил введение пошлин в отношении более 75 стран, а для Китая за "неуважение" поднял до 125%
19:19  МИД Кыргызстана призвал соотечественников в России легализовать свое пребывание на территории страны
19:13  Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в массовом велопробеге
19:08  Заседание Совета МИД СНГ состоится 11 апреля в Алматы под председательством МИД Таджикистана Сироджиддина Мухриддина
19:04  Президент Узбекистана - о торговых войнах: "Те, кто думает, что эти колебания нас не коснутся, ошибаются"
18:59  Президент Казахстана провел срочное совещание в связи c обвалом цен на энергоресурсы
18:50  Владимир Жарихин: Своим нынешним могучим флотом Китай обязан исключительно Соединенным Штатам
18:46  Политика обреченных. Новое правительство приведет Германию к краху, - Алексей Белов
18:41  НГ: Банкиры по всему миру ищут защиты в золоте
15:42  В Казахстане построят 557 пассажирских вагонов в цветах госфлага
14:57  "Узбеккосмос" будет разрабатывать космические спутники с помощью южнокорейских специалистов
14:50  В ГКНБ Кыргызстана оценили идею мэра Оша сделать въезд в южную столицу платным
14:37  Нацбанк Казахстана делает ставку на дисциплину, а не эмоции: Ерулан Жамаубаев о валютной политике
13:53  НАТО может воевать только на асфальте. Маневры в Румынии отложили на осень из-за ям на дорогах
13:40  NYP: покушавшийся на жизнь Трампа пытался купить на Украине ракетную установку
13:28  Казахстанские теннисистки отказались от крупных турниров ради страны
13:12  Благодаря торговой войне Кыргызстан может привлечь больше инвесторов из Китая
13:05  В Пекине опубликована Белая книга: "Позиция Китая по некоторым вопросам, касающимся китайско-американских торгово-экономических отношений"
13:01  В Узбекистане обманули паломников, сообщает ИА Фергана. Таджикистанцы тоже пострадали
12:57  В Узбекистане ежегодно будут повышать тарифы на газ и свет - но не больше чем на 10%
12:06  Банк России зафиксировал приток нерезидентов в ОФЗ и российские акции
02:13  Узбекистан в 2025 году начал продавать больше газа, чем покупать
02:08  Глава Союза зернопереработчиков: Казахстан рискует превратиться в сырьевой придаток соседних стран
01:55  Дмитрий Бивол лишился звания абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе (WBC)
01:22  В России ратифицировали договор о стратегическом партнерстве с Ираном и пожелали ему удачи на переговорах с США
00:45  В Европе предпочитают не замечать турецкие протесты. Из-за лимонов? - Алексей Белов
00:31  США продолжают опутывать Казахстан паутиной ядовитых биолабораторий, - Анна Кряжева
00:24  Диалог России, Ирана и Китая по ядерной программе Тегерана продолжается. Раскрыты детали переговоров
00:09  Известия: Чем отличаются подходы России и европейцев к республикам Центральной Азии
00:03  НГ: В тарифных войнах происходит принципиальный поворот
00:01  "Внутренние перебежчики" и стратегия расширения внешнеполитического давления на Россию, - Олег Яновский
Вторник, 08.04.2025
23:06  NourNews: Отчет американского аналитического центра о "слабых сторонах в отношениях Москвы и Тегерана"
22:48  "Ракета Победы" доставила на МКС двух россиян и американца (видео)
21:49  ВС РФ начали атаку на последние оборонительные рубежи ВСУ в пределах Курской области – итоговая сводка Readovka за 8 апреля
20:47  Афганистан и Украина: поразительные совпадения во внешней политике Трампа, - Георгий Мачитидзе
20:42  В Ашхабаде состоялся смотр туркмено-итальянских коллекций моды
20:24  В Техническом университете Таджикистана будет создан Учебно-производственный центр по электромобилям (китайская мастерская Luban)
20:21  США поблагодарили Узбекистан за помощь в депортации узбекских граждан
20:00  В ЕАЭС назвали отрасли промышленности с наибольшим кооперационным и экспортным потенциалом
19:44  В Центральной Азии договариваются совместно использовать реки, - Виктория Панфилова
17:36  Китай инициирует спор в ВТО из-за американских пошлин
16:50  Социальная справедливость и развитие. Глава нижней палаты парламента Файзали Идизода назвал основу госполитики Таджикистана
16:32  Исторические параллели. Могут ли торговые войны перерасти в "горячие"? - Валентин Катасонов
15:57  Ташкентский вагоностроительный завод передан в доверительное управление российской компании
15:46  В Казахстане взлетел доллар: Нацбанк сделал заявление по курсу тенге
15:37  Украинские мошенники украли у украинских военных почти $300 тыс. на закупках БПЛА
12:42  Казахстан заблокировал британскую онлайн-платформу OnlyFans за "вред психике молодежи"
12:35  Президент Узбекистана лично наградил генсека Межпарламентского союза Мартина Чунгонга орденом "Дружбы"
11:50  В Казахстане сейсмологи не ждут сильных землетрясений, несмотря на прогнозы Китая
11:48  Asia-Plus: Скоро граждане Таджикистана станут богаче. Или скатятся в бедность
11:43  Нурлан Досалиев: Великая Отечественная война могла начаться в Центральной Азии
11:39  Проект Каспийского зеленого энергетического коридора: Азербайджан, Казахстан и Узбекистан в Баку подписали меморандум
03:00  Красавица-жена и миллионы в особняках: как Овечкин живет в США (видео всех 895 шайб)
02:47  Попытки дискредитировать ОДКБ и ее генсека обречены на провал, - Марат Нургожаев
02:42  Китай обнародовал план ускоренного превращения страны в сельскохозяйственную державу
02:33  Начальник Службы связи Исфандиери Садулло готов превратить Таджикистан в транзитную страну на телекоммуникационном рынке
01:45  Важная цель команды Трампа – провоцирование глубокого конфликта между ЕС и РФ, - Олег Сергеев
01:39  Криптоинвестор Таласбек Акылбеков: Будущее за криптобанками и необанками – эксперт
01:33  Двуликие резиденты. Экономическая безопасность России вызывает все больше вопросов, - Валентин Катасонов
00:50  В восьми областях Узбекистана возможны селе-паводковые явления
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Таджикистан   |   Узбекистан   | 
В Узбекистане обманули паломников, сообщает ИА Фергана. Таджикистанцы тоже пострадали
13:01 09.04.2025

Узбекистанские авиакомпании Panorama Airways и Gulbakhor Airways обманули 2558 человек на сумму 25 млрд сумов ($1,93 млн), сообщает пресс-служба Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей, на которую ссылается ИА Фергана.

В начале прошлого года несколько тысяч узбекистанцев, отправившихся в умру (малое паломничество), застряли в Саудовской Аравии на несколько дней из-за задержек рейсов компании Panorama Airways.

Столкнувшись с рядом проблем, авиакомпания обновила свой управленческий персонал и вернула домой более трех тысяч пассажиров. Было заведено уголовное дело.

В ноябре выяснилось, что неофициальным главой Panorama Airways и Gulbakhor Airways оказался некий гражданин А.Ф. Его обвинили в мошенничестве в крупных размерах, нарушении правил торговли или оказания услуг, а также в отмывании доходов, полученных преступным путем.

Согласно обвинительному заключению, 43-летний А.Ф., убедив вместе со своими партнерами 2454 человека в том, что организует отправку в умру в январе и феврале 2024 года, собрал с них в общей сложности 24,23 млн сумов ($1,87 млн).

Эту сумму он присвоил, не переводя на счета компаний. По результатам ревизии в ООО Gulbakhor Airways было установлено, что с ноября 2023 года по февраль 2024 года А.Ф. и другие не внесли на счета компании еще 42,65 млн сумов ($3,29 млн сумов).

Кроме того, на счета ООО Panorama Airways с апреля 2023 года по февраль 2024 года должны были поступить 1,97 трлн сумов ($84,6 млн) за проданные авиабилеты. Из этой суммы до счетов компании не дошли 669,3 млрд сумов ($51,6 млн). В документе также отмечается, что ответчики уклонились от уплаты в государственный бюджет 3,296 млн сумов ($254 тыс.) налога на добавленную стоимость и почти 25 млрд сумов ($1,9 млн) налога на прибыль.

В Комитете по развитию конкуренции и защите прав потребителей в связи с участившимися случаями обмана паломников напомнили, что для оказания услуг по организации и проведению умры необходимо получить лицензию. Такой документ имеют сейчас только 12 узбекских туроператоров.

"Уважаемые граждане, рекомендуем пользоваться безопасными, надежными и гарантированными услугами и услугами туроператоров, имеющих соответствующие лицензии, чтобы не быть обманутыми мошенниками при осуществлении умры и избежать различных разочарований в дальнейшем. Если вы столкнулись со случаями предоставления некорректной, недостоверной или подозрительной рекламной информации, или если такая информация причинила вам вред, пожалуйста, свяжитесь с единой горячей линией Комитета по конкуренции (1159)", - говорится в сообщении.

А между тем

Более сорока граждан Таджикистана, отправившихся в этом году в малое паломничество (умра) через узбекскую туркомпанию "Ахи Тур", застряли в Саудовской Аравии.

По их словам, компания нарушила обещания: срок пребывания затянулся, обратные билеты не выдают, а обещанные услуги так и не были предоставлены, пишет Радио Озоди.

Один из паломников в видеообращении сообщил, что группа выехала из Ташкента 18 марта и должна была вернуться 2 апреля, но все еще все люди находятся в Мекке без ясного плана возвращения.

"Нам каждый день обещают выдать билеты. Теперь говорят, что только 16 апреля выезд. Мы просили вернуть деньги, чтобы самим купить билеты, но нам отказали. Говорят, денег нет, и билетов нет", – сказал он.

По словам паломников, за поездку они заплатили по 1400 долларов. Однако, помимо отсутствия билетов, у них нет и постоянного места проживания: мужчины и женщины с чемоданами вынуждены переезжать из отеля в отель. Некоторые утверждают, что компания не предоставила им ни гида, ни питания, хотя это входило в обещанный пакет услуг.

Жалобы поступают не только от таджикских граждан. По аналогичным причинам выражают недовольство и паломники из Узбекистана. Еще одна узбекская компания "Jat Travel" также находится под градом критики из-за нарушения договоренностей: ни гида, ни питания, обещанных ранее, предоставлено не было.

На данный момент судьба застрявших в Мекке паломников остается неопределенной. Ожидается, что они смогут вернуться домой в ближайшие дни, однако официального подтверждения или помощи от компании-посредника пока нет.

Почему таджикистанцы выбирают ехать в хадж через Узбекистан?

Случившееся вновь поднимает вопрос о рисках самостоятельного паломничества через посредников из соседних стран.

Несмотря на неоднократные предупреждения, граждане Таджикистана продолжают прибегать к услугам зарубежных туркомпаний. Главная причина - стоимость. В соседнем Узбекистане услуги стоят заметно дешевле.

Так, поездка в умру через узбекские турфирмы стоит от 1200 до 1500 долларов. В то время как официальная стоимость умры через уполномоченные компании в Таджикистане колеблется от 1800 до 2300 долларов, в зависимости от сезона и условий размещения. Власти объясняют разницу более высокими стандартами обслуживания и безопасностью официальных маршрутов.

"Мы много раз предупреждали наших граждан, чтобы они не обращались в зарубежные компании. Но некоторые соблазняются рекламой и низкой ценой, а в итоге оказываются в чужой стране без поддержки и помощи", - прокомментировал Афшини Муким, представитель Комитета по делам религии Таджикистана.

По его словам, уполномоченные компании и сам Комитет гарантируют сопровождение, медицинскую помощь, поддержку в случае чрезвычайных ситуаций и своевременный возврат домой.

В стране действуют две лицензированные туристические компании, а также сам комитет по делам религии, которые официально организуют поездки в хадж и умру.

Количество разрешений в хадж в Таджикистане квотируется Саудовской Аравией. В 2024 году, например, Таджикистану было предоставлено 7 тысыч квот.

Источник - Азия-Плюс
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1744192860


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 9 апреля 2025 года №836
- Закон по вопросам здравоохранения и игорного бизнеса одобрил Сенат
- Олжас Бектенов поручил в двухнедельный срок подготовить Соглашение об инвестициях для строительства завода по экоутилизации отходов в Алматы
- Объем производства обрабатывающей промышленности с начала года вырос на 8,7%
- Что не так с экономической политикой?
- Государственный советник провел встречу с группой членов Национального курултая по вопросам внутренней политики
- Главы МИД Казахстана и России провели переговоры в Алматы
- МСХ выезжает в регионы для контроля весенне-полевых работ
- Канат Бозумбаев провел заседание Проектного офиса по вопросам регионального развития
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  