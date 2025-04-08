В Узбекистане обманули паломников, сообщает ИА Фергана. Таджикистанцы тоже пострадали

13:01 09.04.2025

Узбекистанские авиакомпании Panorama Airways и Gulbakhor Airways обманули 2558 человек на сумму 25 млрд сумов ($1,93 млн), сообщает пресс-служба Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей, на которую ссылается ИА Фергана.



В начале прошлого года несколько тысяч узбекистанцев, отправившихся в умру (малое паломничество), застряли в Саудовской Аравии на несколько дней из-за задержек рейсов компании Panorama Airways.



Столкнувшись с рядом проблем, авиакомпания обновила свой управленческий персонал и вернула домой более трех тысяч пассажиров. Было заведено уголовное дело.



В ноябре выяснилось, что неофициальным главой Panorama Airways и Gulbakhor Airways оказался некий гражданин А.Ф. Его обвинили в мошенничестве в крупных размерах, нарушении правил торговли или оказания услуг, а также в отмывании доходов, полученных преступным путем.



Согласно обвинительному заключению, 43-летний А.Ф., убедив вместе со своими партнерами 2454 человека в том, что организует отправку в умру в январе и феврале 2024 года, собрал с них в общей сложности 24,23 млн сумов ($1,87 млн).



Эту сумму он присвоил, не переводя на счета компаний. По результатам ревизии в ООО Gulbakhor Airways было установлено, что с ноября 2023 года по февраль 2024 года А.Ф. и другие не внесли на счета компании еще 42,65 млн сумов ($3,29 млн сумов).



Кроме того, на счета ООО Panorama Airways с апреля 2023 года по февраль 2024 года должны были поступить 1,97 трлн сумов ($84,6 млн) за проданные авиабилеты. Из этой суммы до счетов компании не дошли 669,3 млрд сумов ($51,6 млн). В документе также отмечается, что ответчики уклонились от уплаты в государственный бюджет 3,296 млн сумов ($254 тыс.) налога на добавленную стоимость и почти 25 млрд сумов ($1,9 млн) налога на прибыль.



В Комитете по развитию конкуренции и защите прав потребителей в связи с участившимися случаями обмана паломников напомнили, что для оказания услуг по организации и проведению умры необходимо получить лицензию. Такой документ имеют сейчас только 12 узбекских туроператоров.



"Уважаемые граждане, рекомендуем пользоваться безопасными, надежными и гарантированными услугами и услугами туроператоров, имеющих соответствующие лицензии, чтобы не быть обманутыми мошенниками при осуществлении умры и избежать различных разочарований в дальнейшем. Если вы столкнулись со случаями предоставления некорректной, недостоверной или подозрительной рекламной информации, или если такая информация причинила вам вред, пожалуйста, свяжитесь с единой горячей линией Комитета по конкуренции (1159)", - говорится в сообщении.



А между тем



Более сорока граждан Таджикистана, отправившихся в этом году в малое паломничество (умра) через узбекскую туркомпанию "Ахи Тур", застряли в Саудовской Аравии.



По их словам, компания нарушила обещания: срок пребывания затянулся, обратные билеты не выдают, а обещанные услуги так и не были предоставлены, пишет Радио Озоди.



Один из паломников в видеообращении сообщил, что группа выехала из Ташкента 18 марта и должна была вернуться 2 апреля, но все еще все люди находятся в Мекке без ясного плана возвращения.



"Нам каждый день обещают выдать билеты. Теперь говорят, что только 16 апреля выезд. Мы просили вернуть деньги, чтобы самим купить билеты, но нам отказали. Говорят, денег нет, и билетов нет", – сказал он.



По словам паломников, за поездку они заплатили по 1400 долларов. Однако, помимо отсутствия билетов, у них нет и постоянного места проживания: мужчины и женщины с чемоданами вынуждены переезжать из отеля в отель. Некоторые утверждают, что компания не предоставила им ни гида, ни питания, хотя это входило в обещанный пакет услуг.



Жалобы поступают не только от таджикских граждан. По аналогичным причинам выражают недовольство и паломники из Узбекистана. Еще одна узбекская компания "Jat Travel" также находится под градом критики из-за нарушения договоренностей: ни гида, ни питания, обещанных ранее, предоставлено не было.



На данный момент судьба застрявших в Мекке паломников остается неопределенной. Ожидается, что они смогут вернуться домой в ближайшие дни, однако официального подтверждения или помощи от компании-посредника пока нет.



Почему таджикистанцы выбирают ехать в хадж через Узбекистан?



Случившееся вновь поднимает вопрос о рисках самостоятельного паломничества через посредников из соседних стран.



Несмотря на неоднократные предупреждения, граждане Таджикистана продолжают прибегать к услугам зарубежных туркомпаний. Главная причина - стоимость. В соседнем Узбекистане услуги стоят заметно дешевле.



Так, поездка в умру через узбекские турфирмы стоит от 1200 до 1500 долларов. В то время как официальная стоимость умры через уполномоченные компании в Таджикистане колеблется от 1800 до 2300 долларов, в зависимости от сезона и условий размещения. Власти объясняют разницу более высокими стандартами обслуживания и безопасностью официальных маршрутов.



"Мы много раз предупреждали наших граждан, чтобы они не обращались в зарубежные компании. Но некоторые соблазняются рекламой и низкой ценой, а в итоге оказываются в чужой стране без поддержки и помощи", - прокомментировал Афшини Муким, представитель Комитета по делам религии Таджикистана.



По его словам, уполномоченные компании и сам Комитет гарантируют сопровождение, медицинскую помощь, поддержку в случае чрезвычайных ситуаций и своевременный возврат домой.



В стране действуют две лицензированные туристические компании, а также сам комитет по делам религии, которые официально организуют поездки в хадж и умру.



Количество разрешений в хадж в Таджикистане квотируется Саудовской Аравией. В 2024 году, например, Таджикистану было предоставлено 7 тысыч квот.