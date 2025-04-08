В Пекине опубликована Белая книга: "Позиция Китая по некоторым вопросам, касающимся китайско-американских торгово-экономических отношений"

13:05 09.04.2025

Белая книга: "Взаимные тарифы" США нанесут ущерб не только интересам других, но и собственным



Пекин, 9 апреля /Синьхуа/ -- "Взаимные тарифы", введенные США, нанесут ущерб не только интересам других, но и собственным, говорится в белой книге, опубликованной Пресс-канцелярией Госсовета КНР в среду.



Введение "взаимных тарифов" является серьезным нарушением правил Всемирной торговой организации, которое наносит ущерб многосторонней торговой системе и подрывает законные права и интересы затронутых сторон, отмечается в белой книге под названием "Позиция Китая по некоторым вопросам, касающимся китайско-американских торгово-экономических отношений".



Правительство США установило высокие торговые барьеры во имя таких целей, как "защита американских производств" и "обеспечение национальной безопасности". Этот шаг не поможет решить внутренние экономические проблемы, но в конечном итоге приведет к обратным результатам и сделает Соединенные Штаты жертвой собственных злодеяний, говорится в документе.



Согласно документу, "взаимные тарифы" увеличат инфляционное давление в Соединенных Штатах, ослабят их промышленную базу, усилят панику на финансовом рынке и повысят риск экономического спада в США.



"История неоднократно преподносила урок о том, что торговый протекционизм не поможет укрепить внутреннюю экономику страны", - указывается в белой книге.



"Вместо этого он серьезным образом подрывает мировую торгово-инвестиционную систему и может спровоцировать глобальный финансовый и экономический кризис, которые в конечном итоге будут губительны как для других, так и для самих США", - говорится в ней.