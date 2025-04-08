Благодаря торговой войне Кыргызстан может привлечь больше инвесторов из Китая

13:12 09.04.2025

09 апреля 2025 - Бакыт Басарбек



Благодаря торговой войне Кыргызстан может привлечь больше инвесторов из КНР



В Бишкеке представили политической партии "Улуу-Журт" провели пресс-конференцию на тему "Как Кыргызстан может открыть двери для китайских инвестиций в условиях новых торговых реалий". Речь идет о введении Соединенными Штатами Америки новых пошлин на ряд китайских товаров. В этой связи Кыргызстан может стать ключевым звеном в новой конфигурации экономических связей и привлекательным направлением для китайских инвестиций, заявил председатель партии Мирлан Орозбаев.



По его словам, глава государства сам неоднократно заявлял, что в Кыргызстане должны улучшаться условия для инвесторов.







"Наша партия работает с народом. Поэтому мы провели анализ и пришли к выводу, что для улучшения инвестиционного климата необходимо предпринять ряд мер, в частности, по снижению административных барьеров и защите инвестиций. Многие инвесторы из-за различных бюрократических проволочек у нас вынуждены уезжать ни с чем. Хотя Кыргызстан может и должен стать надежным партнером для китайского бизнеса в новой эре глобальной торговли", - сказал он.



"Недавно Дональд Трамп ввел высокие пошлины для китайских товаров, а как мы знаем, Китай большой производитель товаров для всего мира. У Кыргызстана и Таджикистана - 10% пошлина, у Казахстана - 27%, у России еще больше. Получается Китай будет заинтересован открывать здесь заводы, чтобы экспортировать товары в США. Но у Таджикистана нет выхода в ЕАЭС, и поэтому китайские инвесторы будут отдавать предпочтение именно Кыргызстану.



К тому же к нам приедут не только инвесторы из Китая, но и со всего мира. Почему? Потому что в той же России есть инвесторы, которые имеют долю в китайских заводах либо заказывают товары у китайского производителя. Они совместно могут здесь открывать предприятия.



Вместе с Китаем и Узбекистаном мы строим железную дорогу и, естественно, китайская сторона будет заинтересована в ускорении этого процесса.



И это нужно делать быстро. Почему? Потому что, если мы не создадим быстро этих условий, то упустим момент. Трамп для чего вел эти пошлины? Чтобы в США заработала внутренняя промышленность. Естественно, Китай должен опередить их новой ценовой политикой.



Поэтому инвесторы будут заинтересованы приезжать сюда, но есть определенные трудности. Вот как мой коллега подчеркнул, что многие из них вынуждены уезжать ни с чем. Получается с них по-прежнему вымогают взятки. А хотя в министерствах даже перед охраной нужно открывать отделы для инвестиций, чтобы они сразу их встречали. Мне вот рассказывал один политик, что инвесторы из Китая встречались с министром энергетики Узбекистана по одному проекту, и потом хотели встретиться с нашим министром, но наш посол в Узбекистане элементарно не дал им визу. Так ли мы должны привечать инвесторов?", - с недоумением задался вопросом политический деятель Анарбек Катаганов.



В свою очередь политолог Бакыт Бакетаев напомнил, что для привлечения большего количества инвесторов из Китая в Бишкеке адвокаты двух стран открыли совместный офис для оказания юридической помощи.



"Китайские и кыргызстанские адвокаты вместе открыли Бюро по делам Китая. То есть теперь наши юристы будут оказывать услуги инвесторам из Китая, а китайские адвокаты нашим гражданам в их стране.



Теперь об экономике. В последнее время наши предприниматели вынуждены ездить за китайскими товарами в Узбекистан и Казахстан. Это подтвердят многие отечественные бизнесмены. Ранее они ездили в Китай, закупали товары, а теперь вынуждены ездить за товаром в республики ЦА , вместо Китая, и основную прибыль получают соседние страны.



Президент Садыр Жапаров недавно посетил Китай и встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Он поднял множество важных вопросов, но вопрос виз не был среди них. Почему?



Потому что только в нашей стране имели место негативные моменты в отношении граждан, предпринимателей и дипломатов Поднебесной. Поэтому наш сосед не готов открыть безвизовый режим для наших граждан. А страдают от этого кто? Простые кыргызстанцы, для которых бизнес-виза в Китай обходится очень дорого и сложно ввиду тяжелых условий. Это ведет к снижению товарооборота с Китаем. В то же время оптовики из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и России, Белоруссии больше не приезжают в Кыргызстан. А еще совсем недавно было наоборот.



Негативная риторика некоторых популистов, прозападных НПО, а также тех, кто их поддерживает, порождает антикитайские настроения в обществе. Это привело к тому, что у нас в настоящее время наиболее худшие отношения с Китаем среди всех стран Центральной Азии. Это наглядно демонстрирует визовая политика Китая в отношении Кыргызстана.



Эта проблему необходимо детально изучить компетентным органам и провести должную работу, дабы не усугублять двусторонние отношения между Кыргызстаном и Китайской Народной Республикой", - отметил политолог.