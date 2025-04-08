|Казахстанские теннисистки отказались от крупных турниров ради страны
13:28 09.04.2025
В преддверии квалификации командного чемпионата мира по теннису Billie Jean King Cup женская сборная Казахстана сейчас находится в австралийском Брисбене, где завершает заключительный этап тренировок.
Вместе со сборной в Австралию прибыл президент Казахстанской федерации тенниса Булат Утемуратов. Он лично контролирует подготовку команды и подчеркивает, что предстоящие матчи имеют особое значение: это не просто спортивное событие, а вопрос национальной гордости.
Он отметил, что успехи женской сборной остаются приоритетом для всего казахстанского тенниса. Президент федерации также обратился к болельщикам с призывом поддержать команду и подчеркнул, что в такие моменты особенно важно ощущение единства и поддержки всей страны.
"Турнир имеет стратегическое значение, и наши ведущие теннисистки, несмотря на плотный график, выбрали сборную, отказавшись от престижных турниров. Это скажется на их рейтинге, но честь страны - в приоритете. Сейчас сборной крайне важно чувствовать поддержку со стороны болельщиков и любителей тенниса из Казахстана. Включайте трансляции, высказывайте свою поддержку в социальных сетях. Все это действительно вдохновляет", - отметил Булат Утемуратов.
Рыбакина сделала выбор в пользу сборной
Главная звезда казахстанского тенниса Елена Рыбакина – одна из тех, кто поставил интересы команды выше личных. Она отказалась от участия в турнире категории WTA 500 в Штутгарте, где должна была защищать чемпионский титул, отдав приоритет выступлению за национальную сборную в рамках турнира Billie Jean King Cup. Турнир стартует 15 апреля, а матчи сборной - с 10 по 11 апреля. Участие в обоих соревнованиях невозможно из-за сложной логистики и длительных, изнурительных авиаперелетов.
Рыбакина, как действующая чемпионка штутгартского турнира, не сможет защитить свой титул, что повлияет на ее позицию в мировом рейтинге. При этом нужно отметить, что Ига Швентек, Кори Гауфф и ряд других звезд мирового тенниса отдали предпочтение коммерческому турниру в Штутгарте и не сыграют за свои сборные в квалификации командного чемпионата мира.
"Организовать перелет команды Казахстана на Billie Jean King Cup в Австралию в начале грунтового сезона было крайне сложно, учитывая, что в составе есть игроки из топ-5 и топ-20 мира. Игроки летели в Австралию по 48-68 часов с пересадками. После матчей им пришлось бы сразу вылетать в Штутгарт - еще 24-36 часов. Это колоссальная нагрузка. Временная разница - 15 часов с Майами, а потом еще 9 с Германией. Акклиматизация два раза за неделю – это слишком. Мы приняли взвешенное решение", - пояснил Булат Утемуратов.
Стоит отметить, что проблему перегруженного календаря ATP и WTA, а также неудобства, связанные с частыми перелетами и недостатком времени на восстановление, уже не раз поднимали мировые звезды тенниса. Все это негативно влияет на физическое и психологическое здоровье спортсменов.
Состав сборной и формат турнира
Помимо сильнейшей теннисистки страны, в составе сборной Казахстана также выступят Юлия Путинцева, Зарина Дияс, Анна Данилина и Жибек Куламбаева. Национальная команда сыграет в группе D против сборных Австралии и Колумбии - 10 и 11 апреля соответственно.
Отборочные турниры BJKC 2025 года проходят в формате шести групп по три команды. Победительницы каждой группы получат путевку в финальную стадию главного командного турнира в женском теннисе - Billie Jean King Cup, который пройдет в ноябре в Шэньчжэне (Китай). Ранее казахстанская сборная дважды выходила в финальный этап Billie Jean King Cup - в 2022 и 2023 годах.
Тем временем подает надежды и юниорская сборная Казахстана до 14 лет. Девушки заняли первое место в групповом этапе квалификации чемпионата мира и обыграли одну из сильнейших команд - сборную Австралии - со счетом 2:1. Молодые спортсменки вышли в четвертьфинал, уверенно заявив о себе на международной арене, и теперь взрослой сборной предстоит достойно продолжить этот курс.
Матчи сборной Казахстана против Австралии и Колумбии можно посмотреть в прямом эфире телеканала Sport+Kazakhstan 10 и 11 апреля. Начало в 7:00 по времени Астаны.