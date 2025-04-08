Казахстанские теннисистки отказались от крупных турниров ради страны

13:28 09.04.2025

В преддверии квалификации командного чемпионата мира по теннису Billie Jean King Cup женская сборная Казахстана сейчас находится в австралийском Брисбене, где завершает заключительный этап тренировок.



Вместе со сборной в Австралию прибыл президент Казахстанской федерации тенниса Булат Утемуратов. Он лично контролирует подготовку команды и подчеркивает, что предстоящие матчи имеют особое значение: это не просто спортивное событие, а вопрос национальной гордости.



Он отметил, что успехи женской сборной остаются приоритетом для всего казахстанского тенниса. Президент федерации также обратился к болельщикам с призывом поддержать команду и подчеркнул, что в такие моменты особенно важно ощущение единства и поддержки всей страны.



"Турнир имеет стратегическое значение, и наши ведущие теннисистки, несмотря на плотный график, выбрали сборную, отказавшись от престижных турниров. Это скажется на их рейтинге, но честь страны - в приоритете. Сейчас сборной крайне важно чувствовать поддержку со стороны болельщиков и любителей тенниса из Казахстана. Включайте трансляции, высказывайте свою поддержку в социальных сетях. Все это действительно вдохновляет", - отметил Булат Утемуратов.



Рыбакина сделала выбор в пользу сборной



Главная звезда казахстанского тенниса Елена Рыбакина – одна из тех, кто поставил интересы команды выше личных. Она отказалась от участия в турнире категории WTA 500 в Штутгарте, где должна была защищать чемпионский титул, отдав приоритет выступлению за национальную сборную в рамках турнира Billie Jean King Cup. Турнир стартует 15 апреля, а матчи сборной - с 10 по 11 апреля. Участие в обоих соревнованиях невозможно из-за сложной логистики и длительных, изнурительных авиаперелетов.



