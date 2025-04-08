NYP: покушавшийся на жизнь Трампа пытался купить на Украине ракетную установку

13:40 09.04.2025

New York Post

США



Обвиняемый в покушении на Трампа Райан Уэсли Раут пытался купить на Украине ракетную установку, утверждает прокуратура

NYP: покушавшийся на жизнь Трампа пытался купить на Украине ракетную установку



Обвиняемый в покушении на Трампа американец ранее пытался приобрести у украинцев переносную ракетную установку или гранатомет, пишет New York Post. Судя по всему, Райан Уэсли Раут надеялся сбить самолет президента. Однако в итоге решил застрелить его из карабина.



Эмили Крейн (Emily Crane)



За несколько недель до ареста за попытку застрелить президента США Дональда Трампа на принадлежащем республиканцу поле для гольфа во Флориде Райан Уэсли Раут пытался купить переносную ракетную установку на Украине, следует из судебных документов. 58-летний обвиняемый пытался приобрести оружие у человека, которого он считал украинцем, имеющим доступ к партии вооружений военного образца, говорится в ходатайстве федеральной прокуратуры США.



