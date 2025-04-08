|NYP: покушавшийся на жизнь Трампа пытался купить на Украине ракетную установку
13:40 09.04.2025
New York Post
США
Обвиняемый в покушении на Трампа Райан Уэсли Раут пытался купить на Украине ракетную установку, утверждает прокуратура
NYP: покушавшийся на жизнь Трампа пытался купить на Украине ракетную установку
Обвиняемый в покушении на Трампа американец ранее пытался приобрести у украинцев переносную ракетную установку или гранатомет, пишет New York Post. Судя по всему, Райан Уэсли Раут надеялся сбить самолет президента. Однако в итоге решил застрелить его из карабина.
Эмили Крейн (Emily Crane)
За несколько недель до ареста за попытку застрелить президента США Дональда Трампа на принадлежащем республиканцу поле для гольфа во Флориде Райан Уэсли Раут пытался купить переносную ракетную установку на Украине, следует из судебных документов. 58-летний обвиняемый пытался приобрести оружие у человека, которого он считал украинцем, имеющим доступ к партии вооружений военного образца, говорится в ходатайстве федеральной прокуратуры США.
В одном из диалогов, который стороны вели через приложение для обмена зашифрованными сообщениями, Раут якобы попросил сообщника "прислать мне РПГ или [переносной зенитно-ракетный комплекс] "Стингер", и я посмотрю, что мы сможем сделать... [Трамп –] это плохо для Украины".
Позже Раут поинтересовался ценой и тем, сможет ли продавец "отправить мне его????"
"Мне нужно оборудование, чтобы Трамп не смог избраться", – добавил он, как указано в документе обвинения.
Раут признал, что не может просто пойти в магазин и купить ракетную установку.
"Отправиться в местный магазин за таким предметом невозможно – но вы ведете боевые действия, так что такое вооружение теряется и уничтожается каждый день – никто не заметит, если одна пропадет", – якобы написал он.
Позже Раут отправил своему предполагаемому сообщнику фотографию самолета Трампа, подписав ее: "Он каждый день садится и взлетает", – говорится в судебных документах.
Прокуратура утверждает, что эти сообщения являются доказательством того, что Раут планировал убить Трампа.
По заявлению властей, Раут был арестован после того, как 15 сентября агент Секретной службы заметил, что дуло его полуавтоматического карабина СКС торчит из кустарника на территории гольф-клуба Trump International Golf Club West Palm Beach.
Злоумышленник бросил карабин и скрылся на своем внедорожнике, не успев сделать ни одного выстрела. Он оставил оружие, два рюкзака и камеру GoPro, говорится в судебных документах.
Раута удалось остановить и задержать спустя примерно 40 минут на шоссе 95 в округе Мартин, штат Флорида.
При обыске его машины было обнаружено множество улик, включая записи о том, как вступить в конфликт на стороне Украины, говорится в судебных документах.
Адвокаты Раута борются за то, чтобы некоторые улики, включая показания очевидцев, не были приобщены к материалам дела в ходе предстоящего судебного процесса.