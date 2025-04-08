 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 09.04.2025
22:49  ВС РФ вышли на дистанцию 3 км до границы Днепропетровской области – итоговая сводка Readovka за 9 апреля
20:53  Трамп приостановил введение пошлин в отношении более 75 стран, а для Китая за "неуважение" поднял до 125%
19:19  МИД Кыргызстана призвал соотечественников в России легализовать свое пребывание на территории страны
19:13  Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в массовом велопробеге
19:08  Заседание Совета МИД СНГ состоится 11 апреля в Алматы под председательством МИД Таджикистана Сироджиддина Мухриддина
19:04  Президент Узбекистана - о торговых войнах: "Те, кто думает, что эти колебания нас не коснутся, ошибаются"
18:59  Президент Казахстана провел срочное совещание в связи c обвалом цен на энергоресурсы
18:50  Владимир Жарихин: Своим нынешним могучим флотом Китай обязан исключительно Соединенным Штатам
18:46  Политика обреченных. Новое правительство приведет Германию к краху, - Алексей Белов
18:41  НГ: Банкиры по всему миру ищут защиты в золоте
15:42  В Казахстане построят 557 пассажирских вагонов в цветах госфлага
14:57  "Узбеккосмос" будет разрабатывать космические спутники с помощью южнокорейских специалистов
14:50  В ГКНБ Кыргызстана оценили идею мэра Оша сделать въезд в южную столицу платным
14:37  Нацбанк Казахстана делает ставку на дисциплину, а не эмоции: Ерулан Жамаубаев о валютной политике
13:53  НАТО может воевать только на асфальте. Маневры в Румынии отложили на осень из-за ям на дорогах
13:40  NYP: покушавшийся на жизнь Трампа пытался купить на Украине ракетную установку
13:28  Казахстанские теннисистки отказались от крупных турниров ради страны
13:12  Благодаря торговой войне Кыргызстан может привлечь больше инвесторов из Китая
13:05  В Пекине опубликована Белая книга: "Позиция Китая по некоторым вопросам, касающимся китайско-американских торгово-экономических отношений"
13:01  В Узбекистане обманули паломников, сообщает ИА Фергана. Таджикистанцы тоже пострадали
12:57  В Узбекистане ежегодно будут повышать тарифы на газ и свет - но не больше чем на 10%
12:06  Банк России зафиксировал приток нерезидентов в ОФЗ и российские акции
02:13  Узбекистан в 2025 году начал продавать больше газа, чем покупать
02:08  Глава Союза зернопереработчиков: Казахстан рискует превратиться в сырьевой придаток соседних стран
01:55  Дмитрий Бивол лишился звания абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе (WBC)
01:22  В России ратифицировали договор о стратегическом партнерстве с Ираном и пожелали ему удачи на переговорах с США
00:45  В Европе предпочитают не замечать турецкие протесты. Из-за лимонов? - Алексей Белов
00:31  США продолжают опутывать Казахстан паутиной ядовитых биолабораторий, - Анна Кряжева
00:24  Диалог России, Ирана и Китая по ядерной программе Тегерана продолжается. Раскрыты детали переговоров
00:09  Известия: Чем отличаются подходы России и европейцев к республикам Центральной Азии
00:03  НГ: В тарифных войнах происходит принципиальный поворот
00:01  "Внутренние перебежчики" и стратегия расширения внешнеполитического давления на Россию, - Олег Яновский
Вторник, 08.04.2025
23:06  NourNews: Отчет американского аналитического центра о "слабых сторонах в отношениях Москвы и Тегерана"
22:48  "Ракета Победы" доставила на МКС двух россиян и американца (видео)
21:49  ВС РФ начали атаку на последние оборонительные рубежи ВСУ в пределах Курской области – итоговая сводка Readovka за 8 апреля
20:47  Афганистан и Украина: поразительные совпадения во внешней политике Трампа, - Георгий Мачитидзе
20:42  В Ашхабаде состоялся смотр туркмено-итальянских коллекций моды
20:24  В Техническом университете Таджикистана будет создан Учебно-производственный центр по электромобилям (китайская мастерская Luban)
20:21  США поблагодарили Узбекистан за помощь в депортации узбекских граждан
20:00  В ЕАЭС назвали отрасли промышленности с наибольшим кооперационным и экспортным потенциалом
19:44  В Центральной Азии договариваются совместно использовать реки, - Виктория Панфилова
17:36  Китай инициирует спор в ВТО из-за американских пошлин
16:50  Социальная справедливость и развитие. Глава нижней палаты парламента Файзали Идизода назвал основу госполитики Таджикистана
16:32  Исторические параллели. Могут ли торговые войны перерасти в "горячие"? - Валентин Катасонов
15:57  Ташкентский вагоностроительный завод передан в доверительное управление российской компании
15:46  В Казахстане взлетел доллар: Нацбанк сделал заявление по курсу тенге
15:37  Украинские мошенники украли у украинских военных почти $300 тыс. на закупках БПЛА
12:42  Казахстан заблокировал британскую онлайн-платформу OnlyFans за "вред психике молодежи"
12:35  Президент Узбекистана лично наградил генсека Межпарламентского союза Мартина Чунгонга орденом "Дружбы"
11:50  В Казахстане сейсмологи не ждут сильных землетрясений, несмотря на прогнозы Китая
11:48  Asia-Plus: Скоро граждане Таджикистана станут богаче. Или скатятся в бедность
11:43  Нурлан Досалиев: Великая Отечественная война могла начаться в Центральной Азии
11:39  Проект Каспийского зеленого энергетического коридора: Азербайджан, Казахстан и Узбекистан в Баку подписали меморандум
03:00  Красавица-жена и миллионы в особняках: как Овечкин живет в США (видео всех 895 шайб)
02:47  Попытки дискредитировать ОДКБ и ее генсека обречены на провал, - Марат Нургожаев
02:42  Китай обнародовал план ускоренного превращения страны в сельскохозяйственную державу
02:33  Начальник Службы связи Исфандиери Садулло готов превратить Таджикистан в транзитную страну на телекоммуникационном рынке
01:45  Важная цель команды Трампа – провоцирование глубокого конфликта между ЕС и РФ, - Олег Сергеев
01:39  Криптоинвестор Таласбек Акылбеков: Будущее за криптобанками и необанками – эксперт
01:33  Двуликие резиденты. Экономическая безопасность России вызывает все больше вопросов, - Валентин Катасонов
00:50  В восьми областях Узбекистана возможны селе-паводковые явления
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
НАТО может воевать только на асфальте. Маневры в Румынии отложили на осень из-за ям на дорогах
13:53 09.04.2025

Niezależny Dziennik Polityczny
Польша

Большие маневры НАТО застопорились! Не хватило асфальта?
NDP: учения НАТО в Румынии перенесены на осень из-за неготовности инфраструктуры

Майские маневры НАТО в Румынии должны были продемонстрировать способность войск быстро передвигаться в случае угрозы, пишет NDP. Однако вместо воображаемого противника альянс столкнулся с реальным врагом: румынской инфраструктурой. Из-за разрушенных дорог и мостов учения отложили до осени.

Запланированные на май учения НАТО Dacian Spring 25 отложили до осени.

Армия готова, а асфальт нет

В учениях, которые планировалось провести с 5 по 25 мая на румынской земле, должны были принять участие свыше 4 тысяч военнослужащих. Среди них 2 тысячи французских военных, которые вместе с уже имеющимися силами должны были сформировать полноценную бригаду. Была поставлена задача быстро перебросить войска - по суше и воздуху - аж до самого Черного моря.

Однако, как сообщает румынский информационный портал Europa Libera, план сорвался. Причина? Ямы на дорогах, неработающая "ливневка" и не отремонтированные мосты. У военных все было готово. Проблема оказалась в бездействии местных органов власти, которые за 10 месяцев не смогли подготовить стратегические маршруты, по которым собирались передвигаться войска.

Министерство обороны Румынии еще в июле 2024 года направило официальную просьбу отремонтировать пять дорог, два моста и две водоотводные трубы. Об этом же просили послы Франции, Бельгии и Люксембурга. Был даже принят специальный правительственный закон, который позволил выделить на работы около 1,3 миллиона евро.

Однако работы так и не начались. Министр развития Румынии признал, что работы "ведутся" только на одном из мостов. Остальные пока стоят в очереди, потому что "местные власти действуют медленно". Тем временем военные ждут, НАТО ждет, а планы по проведению маневров сдвигаются на осень.

Восточный фронт на "ручнике"

Dacian Spring 25 должны были стать ключевым элементом масштабной серии учений НАТО, инициированных Steadfast Defender. В этом году особое внимание уделялось логистике, то есть способности быстро перемещать войска на восточном фланге Альянса.

Маневры в Румынии должны были показать, что даже в сложных условиях НАТО может действовать молниеносно. Вместо этого мы убедились, что даже наилучшим образом спланированная операция может забуксовать на первом же румынском мосту.

Политика вместо стратегии

На официальном уровне говорится также о том, что учения не должны мешать избирательной кампании в преддверии президентских выборов в Румынии. Поэтому французские партнеры согласились перенести дату.

Неофициально же поговаривают, что местные власти, которые уже получили определенные средства, хотят выторговать еще больше денег на развитие инфраструктуры. Это уже не первый подобный случай в Центральной и Восточной Европе. Таким образом, НАТО придется научиться не только оперативно перебрасывать войска, но и преодолевать нерасторопность местной бюрократией.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1744195980


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 9 апреля 2025 года №836
- Закон по вопросам здравоохранения и игорного бизнеса одобрил Сенат
- Олжас Бектенов поручил в двухнедельный срок подготовить Соглашение об инвестициях для строительства завода по экоутилизации отходов в Алматы
- Объем производства обрабатывающей промышленности с начала года вырос на 8,7%
- Что не так с экономической политикой?
- Государственный советник провел встречу с группой членов Национального курултая по вопросам внутренней политики
- Главы МИД Казахстана и России провели переговоры в Алматы
- МСХ выезжает в регионы для контроля весенне-полевых работ
- Канат Бозумбаев провел заседание Проектного офиса по вопросам регионального развития
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  