 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Нацбанк Казахстана делает ставку на дисциплину, а не эмоции: Ерулан Жамаубаев о валютной политике
14:37 09.04.2025

Первый заместитель председателя Национального банка Казахстана Ерулан Жамаубаев высказался о текущей ситуации на валютном рынке, отметив, что Национальный банк не планирует использовать валютные интервенции для сглаживания колебаний курса. Об этом он сообщил в кулуарах Мажилиса Парламента.

Замглавы Нацбанка отметил, что монетарный регулятор не проводит интервенции на валютном рынке, как это было раньше.



"В этом нет необходимости. Во-первых, все квазигосударственные компании обязаны продавать свою валютную выручку на бирже, то есть предложение есть. Во-вторых, существуют специально предусмотренные трансферты из Национального фонда: гарантированные трансферты и целевые трансферты. Если соблюдать график их поступления, то предложение будет достаточным, чтобы полностью покрыть спрос", – отметил Ерулан Жамаубаев.

По словам финансового аналитика Расула Рысмамбетова, проводить валютные интервенции в условиях нестабильного рынка бесполезно.

"В такие периоды Национальный банк может вводить регуляторные меры, но не использовать валютные резервы – это слишком опасно. Проведение валютных интервенций будет сжиганием резервов, поэтому, на мой взгляд, сейчас Национальный банк воздержится от интервенций в текущей ситуации. Курс тенге, мягкой валюты, всегда будет слегка колебаться на один-пять процентов. Это валютные качели. Стабилизировать тенге можно только долгосрочными экономическими мерами", – считает эксперт.

Вместе с тем, как отметили в Национальном банке, ситуация на валютном рынке постоянно мониторится и при возникновении рисков резких колебаний монетарный регулятор готов оперативно реагировать.

Как ранее сообщали в Национальном банке, на глобальных финансовых рынках наблюдается повышенная волатильность, вызванная рядом решений Администрации президента США. Усиление торговой напряженности и протекционистская риторика усилили опасения участников рынка относительно возможного наступления глобальной рецессии.

Реакция рынков проявляется в резком снижении аппетита к риску и падении стоимости рискованных активов. Ключевые фондовые индексы США демонстрируют отрицательную динамику. Также значительно дешевеет нефть: Цены на "черное золото" снизились до уровня ниже $62 за баррель впервые за последние четыре года.

Айсулу Омарова

Источник - Zakon.kz
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