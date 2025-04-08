Нацбанк Казахстана делает ставку на дисциплину, а не эмоции: Ерулан Жамаубаев о валютной политике

14:37 09.04.2025

Первый заместитель председателя Национального банка Казахстана Ерулан Жамаубаев высказался о текущей ситуации на валютном рынке, отметив, что Национальный банк не планирует использовать валютные интервенции для сглаживания колебаний курса. Об этом он сообщил в кулуарах Мажилиса Парламента.



Замглавы Нацбанка отметил, что монетарный регулятор не проводит интервенции на валютном рынке, как это было раньше.



