В ГКНБ Кыргызстана оценили идею мэра Оша сделать въезд в южную столицу платным

14:50 09.04.2025

ГКНБ назвал идею мэра Оша бредовой и призвал чиновников не заниматься пиаром, а решать проблемы граждан



Бишкек, 09.04.25 /Кабар/. В ГКНБ КР высказались в отношении заявления мэра Оша Женишбека Токторбаева относительно его инициативы сделать въезд в город Ош платным для автомобилистов из других регионов.



В комитете заявили, что инициативу мэра Оша не поддерживают.



"Руководство ГКНБ КР считает, что в случае введения платы за въезд в южную столицу последует цепная реакция, то есть все расходы лягут на плечи простых граждан, особенно это чувствительно для семей с низким доходом. Доставка товаров в город станет дороже, бизнес может переложить эти издержки на потребителей, менее обеспеченные слои населения будут вынуждены или отказаться от поездок, или тратить значительную часть бюджета на поездку. Это недопустимо!" - отметили в службе.



В ГКНБ КР также призвали всех должностных лиц (мэров, акимов, представителей местного самоуправления и т.д.) с аналогичного рода бредовыми идеями и заявлениями не выступать, а руководителей всех органов местного управления не заниматься личной пиар-компанией, а решать насущные проблемы жителей регионов и городов страны.