"Узбеккосмос" будет разрабатывать космические спутники с помощью южнокорейских специалистов

14:57 09.04.2025

Специалисты из Южной Кореи помогут "Узбеккосмосу" разрабатывать космические спутники



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Южнокорейское аэрокосмическое управление (KASA) и агентство космических исследований и технологий "Узбеккосмос" подписали соглашение о совместной разработке космических спутников и подготовке специалистов в сфере, сообщает корреспондент Podrobno.uz.



Документ был подписан 7 апреля на 40-м симпозиуме Space Symposium, который проходит в американском городе Колорадо-Спрингс. Отмечается, что помимо Узбекистана, южнокорейское аэрокосмическое агентство подписало соглашение с космическим агентством Италии.



Агентство KASA намерено конкретизировать сотрудничество с Узбекистаном в разработке спутников и подготовке кадров, а также обмене опытом в области национальной космической политики и стратегии.



"Сотрудничество между передовыми и развивающимися странами поможет технологическому обмену и взаимному росту", – заявил глава южнокорейского космического агентства Юн Ен Бин.



KASA рассчитывает, что благодаря сотрудничеству с Узбекистаном, развивающейся космической державой, будут созданы возможности для развития человеческих ресурсов, совместных исследований и разработок.



Напомним, что в следующем году Узбекистан готовится к запуску спутника совместно с Организацией тюркских государств. А в 2028 году страна планирует провести Международный конгресс астронавтики.



