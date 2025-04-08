|"Узбеккосмос" будет разрабатывать космические спутники с помощью южнокорейских специалистов
14:57 09.04.2025
Специалисты из Южной Кореи помогут "Узбеккосмосу" разрабатывать космические спутники
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Южнокорейское аэрокосмическое управление (KASA) и агентство космических исследований и технологий "Узбеккосмос" подписали соглашение о совместной разработке космических спутников и подготовке специалистов в сфере, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Документ был подписан 7 апреля на 40-м симпозиуме Space Symposium, который проходит в американском городе Колорадо-Спрингс. Отмечается, что помимо Узбекистана, южнокорейское аэрокосмическое агентство подписало соглашение с космическим агентством Италии.
Агентство KASA намерено конкретизировать сотрудничество с Узбекистаном в разработке спутников и подготовке кадров, а также обмене опытом в области национальной космической политики и стратегии.
"Сотрудничество между передовыми и развивающимися странами поможет технологическому обмену и взаимному росту", – заявил глава южнокорейского космического агентства Юн Ен Бин.
KASA рассчитывает, что благодаря сотрудничеству с Узбекистаном, развивающейся космической державой, будут созданы возможности для развития человеческих ресурсов, совместных исследований и разработок.
Напомним, что в следующем году Узбекистан готовится к запуску спутника совместно с Организацией тюркских государств. А в 2028 году страна планирует провести Международный конгресс астронавтики.