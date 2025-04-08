НГ: Банкиры по всему миру ищут защиты в золоте

18:41 09.04.2025 Рост цен на желтый металл помог России частично компенсировать потерю арестованных активов



Ольга Соловьева

08.04.2025



Центобанки по всему миру наращивают золотые запасы. РФ давно вошла в пятерку стран по объемам физического золота в резервах. Несмотря на относительную стабильность госзапасов золота, его 40-процентное подорожание резко увеличило международные резервы РФ. А также долю физического золота в них. Политика Центробанка России, который начал скупать золото 10 лет назад, сегодня обеспечила РФ компенсацию по меньшей мере трети замороженных Западом активов. Эксперты ожидают дальнейшего роста цен на драгметалл в ближайшие два года.



Аналитики Deutsche Bank во вторник улучшили прогнозы цен на золото на 2025 и 2026 годы на фоне геополитической и внешнеторговой неопределенности, способствующей повышенному спросу на защитные активы.



Теперь эксперты ожидают, что золото в 2025 году будет стоить в среднем 3140 долл.. за тройскую унцию, в 2026 году – 3700 долл. за унцию. Предыдущий прогноз составлял 2725 долл. и 2900 долл. за унцию соответственно. В конце 2025 года, по оценкам экспертов, золото будет стоить 3350 долл. за унцию.



На этой неделе продолжается коррекция цен на золото после пикового роста на прошлой неделе. Во вторник котировки июньских фьючерсов на золото на бирже Comex росли на 1,6% – до 3022 долл. за унцию. Накануне цена драгметалла падала ниже психологически важной отметки в 3000 долл. за унцию. Цены снижались на опасениях глобальной рецессии после введения новых масштабных пошлин США. Неделей же ранее котировки драгметалла уходили выше 3,1 тыс. долл. Поступательный рост металла тем не менее наблюдается с конца 2024 года.



Аналитики Deutsche Bank заявляют, что одним из факторов поддержки цен на золото является активный спрос на драгметаллы со стороны центробанков разных стран. По оценкам Deutsche Bank, на центробанки сейчас приходится около 24% мирового спроса на золото против 10% в 2022 году.



Интерес к золоту как защитному активу сохраняется на фоне обострения торговой напряженности между США и КНР. Привлекательность золота для инвесторов выросла и после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил ввести дополнительный 50-процентый тариф на китайские товары. По мнению аналитиков, неопределенность в мировой торговле и угроза тарифов и дальше будут подкреплять интерес мировых центробанков к покупке золота как защитного актива.



Скупка золота действительно остается растущим трендом среди мировых центральных банков, направленным на диверсификацию резервов за счет увеличения запасов золота. Интерес к золоту проявляют центральные банки многих стран. Так, Народный банк Китая (НБК) активно покупает золото в течение последних пяти месяцев, нарастив золотые резервы до 73,7 млн унций (2,089 тыс. т). Считается, что НБК увеличивает золотые резервы, полагаясь на устойчивость такого актива на фоне сложной геополитической ситуации и агрессивной тарифной политики Дональда Трампа. Многие аналитики полагают, что тенденция покупки золота глобальными центральными банками сохранится.



НБК не единственный, кто стремится диверсифицировать резервы за счет увеличения запасов золота. Чистые покупки драгметалла центробанками по итогам февраля составили 24 т, сообщил в начале апреля Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC). Больше всех купила Польша – 29 т золота, сообщают в организации. С начала года Народный банк Польши добавил 32 т золота, а его общие золотые запасы теперь составляют 480 т, или 20% от его общих резервов. За тот же период Центральный банк Турции добавил 3 т золота, его золотые резервы таким образом составили 623 т, или 38% от его общих резервов.



Для сравнения: по итогам 2024 года мировые центробанки закупили свыше 1 тыс. т золота. Рекордные закупки продолжаются третий год подряд, подчеркивает Всемирный совет по золоту.



Крупнейшим запасом золота обладают США – страна владеет резервами в 8,1 тыс. т. Далее следуют Германия (3,3 тыс. т), Италия (2,4 тыс. т), Франция (2,4 тыс. т), Россия (2,3 тыс. т) и Китай (2,2 тыс. т).



При этом у РФ физический объем золота в резервах за последние три года существенно не изменился и составляет около 75 млн унций. Однако высокая доходность драгметалла позволила России заметно увеличить стоимость золотых запасов страны. С начала 2022 года она выросла на 72%, или на 96 млрд долл., обращают внимание западные агентства.



Доля золота в международных резервах РФ растет третий месяц подряд, сообщает Центробанк РФ. На начало апреля международные резервы России превысили 647,3 млрд долл. против 632,3 млрд месяцем ранее. За год же размер международных резервов увеличился на 11,59 млрд долл. В структуре международных резервов РФ на монетарное золото приходится 228,9 млрд долл. Для сравнения: месяцем ранее показатель составлял 217,3 млрд долл., годом ранее – 166 млрд. Таким образом, за год стоимость золотых резервов увеличилась на 38%, а их доля в структуре международных резервов выросла до 35% против 28% годом ранее.



Как отмечают западные агентства, грамотная политика Центробанка РФ обеспечила России компенсацию по меньшей мере трети активов, арестованных Западом после начала конфликта в Украине. Россия начала активно приобретать золото в 2014 году. В период с 2014 по 2020 год, когда цена на золото колебалась от 1100 до 1500 долл. за унцию, ЦБ увеличил свои запасы драгметалла на 40 млн унций. С тех пор цена на золото выросла более чем в два раза. "Высокий текущий мировой спрос на золото может облегчить России продажу относительно большого запаса этого металла в случае кризиса платежного баланса", – говорит экономист Oxford Economics Татьяна Орлова. Накопление золотого запаса было средством защиты от геополитических потрясений – оно сработало, добавляет аналитик Bloomberg Economics Алекс Исаков.



"По данным ЦБ на 1 апреля 2025 года, объем монетарного золота в золотовалютных запасах нашей страны достиг 228,9 млрд долл., при этом год назад этот показатель находился на уровне 166 млрд, то есть рост составил 37,9%. Это увеличение объясняется ростом стоимости золота на мировых биржах – с 1 апреля 2024 года по 1 апреля 2025-го цена золота (по фьючерсным контрактам) выросла на 40%. Таким образом, если пересчитать запас монетарного золота в унциях по мировым ценам, то на 1 апреля 2023 года он составлял 74,36 млн унций, на 1 апреля 2024-го – 73,93 млн унций, а на 1 апреля 2025-го – 72,77 млн унций, то есть физический объем золотого запаса страны сократился – на 0,6% и 1,6% соответственно. В этом и есть главное преимущество монетарного золота – рост мировой цены позволяет наращивать стоимость резервов без каких-либо усилий. В результате доля монетарного золота в резервах России растет за счет подъема мировой цены", – уточняет директор по аналитике Ингосстрах банка Василий Кутьин.



Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов добавляет, что мировые центробанки начали резкое увеличение доли золота в своих золотовалютных резервах (ЗВР) после прецедента с заморозкой валютной доли российских ЗВР в 2022 году. "А так как физическое золото хранится внутри страны, резервы в нем невозможно заморозить или конфисковать, таким образом они обезопасили себя от аналогичной ситуации. Геополитические конфликты, торговые войны и экономические кризисы создают повышенный спрос на защитные активы. Золото остается одним из немногих активов, которые сохраняют ликвидность и ценность в любых условиях", – подчеркивает он.



Аналитик также считает, что во втором квартале 2025 года покупки драгоценного металла в ЗВР повысятся, так как золото считается хорошей защитой от глобальной инфляции, которая может ускориться в текущем году на фоне импортных пошлин и повышения тарифов Дональдом Трампом. Чернов не исключает, что в текущем году стоимость золота повысится до 3400–3500 долл. за тройскую унцию. Ведущий аналитик компании "Цифра брокер" Наталия Пырьева ожидает, что к концу года цены на золото повысятся до 3500 долл. за тройскую унцию. "На текущий момент драйвером роста стоимости драгметалла выступают геополитика и высокая степень неопределенности в отношении будущего глобальной экономики (Тайвань, Украина, Ближний Восток). Однако даже в случае деэскалации конфликтов, после победы в борьбе с инфляционным давлением мировые центробанки приступят к снижению ключевых ставок, что также окажет поддержку цену на золото, снижая привлекательность инвестиций в местных валютах", – не исключает она.



Василий Кутьин полагает, что к концу 2025 году, если турбулентность мировой экономики не пойдет на спад, цены на золото могут повыситься и до 3700–3800 долл. за унцию.



При угрозе перехода тарифных войн в валютные именно золото может стать лучшим способом сохранения покупательной способности резервов, в том числе государственных, отмечает руководитель управления аналитических исследований "АВИ Кэпитал" Дмитрий Александров. "Соответственно, если мировая экономика пойдет по пути активной денежной эмиссии в попытке правительств поддерживать собственные компании и рынки, золото может показать кратный рост, как это было в конце 1970-х годах, хотя столь же сильным он не будет", – добавляет эксперт. Источник - НГ

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