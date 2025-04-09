|Политика обреченных. Новое правительство приведет Германию к краху, - Алексей Белов
18:46 09.04.2025
Политика обреченных. Новое правительство приведет Германию к краху
Инфляция, безработица, падение уровня жизни и довольно мрачные перспективы
09.04.2025 | Алексей БЕЛОВ
В тот момент, когда мне в голову пришла мысль написать эту статью, политический рейтинг ведущих немецких партий был равным – по 24% у псевдоконсерваторов из блока ХДС/ХСС и у реально консервативной (вплоть до отстаивания традиционных немецких ценностей) "Альтернативы для Германии" (АдГ).
Но буквально за несколько дней тенденция роста популярности АдГ усилилась, и теперь партия Фридриха Мерца, неполных два месяца тому назад победившая на выборах в бундестаг, уступает "альтернативщикам" половину процента: 24,5% и 24% соответственно.
На этом фоне ширятся слухи, что новая "черно-красная" коалиция (ХДС/ХСС+ СДПГ) пока не складывается и, возможно, дело идет к новым выборам. Что, впрочем, для Германии не самый худший вариант, ибо созданная коалиция глобалистов не только окончательно похоронит политические амбиции Мерца, но и, что гораздо хуже, способна полностью добить и так дышащую на ладан германскую экономику.
Почему так? Для ответа на этот вопрос начнем с начала, с недавних выборов. Голосуя на них не столько за кого-то, сколько против действовавшей тогда коалиции СДПГ, зеленых и Свободных демократов, немецкий избиратель выражал свой явный протест против политики, проводимой правительством Шольца со всем его милитаризмом, нагнетанием провоенной и русофобской истерии и безудержной помощью киевскому режиму.
Санкции, которые так щедро рассыпал Евросоюз в адрес Москвы, в итоге больше всего ударили по жителям Европы, и в частности Германии, оставив местного потребителя без дешевого энергоносителя (газа из России), а немецкую промышленность, в частности химическую, без конкурентоспособного сырья (все тот же газ). В итоге – инфляция, безработица, падение уровня жизни и довольно мрачные перспективы на будущее.
И это я не говорю о сотнях тысяч (более 1 млн) приехавших в страну украинских беженцев, которые, в отличие от ситуации в Польши или Чехии, не стремились искать себе работу, а предпочитали (и все еще предпочитают) сидеть на шее у щедрого германского правительства (читай: налогоплательщика).
Но не успели прозвучать первые результаты, принесшие победу ХДС/ХСС, как Мерц, претендующий на место нового канцлера, поспешил откреститься от своих прежних обещаний не увеличивать долговую яму государственного бюджета ФРГ. Вместо этого, заручившись поддержкой зеленых и СДПГ и во многом пойдя на уступки их требованиям, он не только разрушил так называемый "долговой тормоз", но и фактически подписался под продолжением прежней политики, изменить которую по воле электората был призван.
В общем ситуация один в один как в известном меме по мотивам "Звездных войн": "ты должен был бороться со Злом, а не примкнуть к нему".
Нет ни малейших сомнений в том, что подобного предательства немцы Мерцу не простят. Изменить результаты прошедших выборов они уже не могут, но на выборах будущих (которые, весьма вероятно, тоже пройдут гораздо раньше запланированного срока из-за уже заметных трений в стане возможных коалициантов) ХДС/ХСС будет ждать оглушительный провал. О чем, собственно говоря, и свидетельствуют результаты опросов общественного мнения.
Теперь поговорим о германской экономике и о ее не самых радужных перспективах. Даже безотносительно курса на милитаризацию, уже фактически объявленного еще не сформированным правительством, общая экономическая ситуация в мире, мягко говоря, не способствует улучшению дел в Германии.
Не так давно не попавшая, увы, в бундестаг вместе со своей партией Сара Вагенкнехт предложила немецким политикам задуматься над углублением экономических отношений со странами БРИКС, что стало бы неким ответом на тарифную политику США и установленные Трампом 20%-ной пошлины на все товары из Евросоюза.
Для немцев эта тема особенно болезненна, так как, помимо прочего, Трамп ввел еще и 25%-ную пошлину отдельно на продукцию иноземного автопрома, что, как вы понимаете, автопроизводителей в ФРГ (одной из стержневых отраслей германской экономики) совсем не обрадовало.
Альтернативой (видимо, это слово станет скоро самым популярным в немецком политикуме) прежнему курсу на трансатлантическое партнерство может стать "разворот на восток", который в условиях противостояния Европы и США выглядит вполне логичным выходом из ситуации.
"Вместо того чтобы вести переговоры по экономическому кризису и теряться в деталях совершенно устаревшего коалиционного соглашения, необходима фундаментальная стратегическая перестройка: если США ударят по нам пошлинами, мы должны будем активизировать наши экономические отношения со странами БРИКС, если хотим выжить как экспортная страна с высокой промышленной добавленной стоимостью", – написала Вагенкнехт в одной из социальных сетей.
При этом, по мнению политика, для Европы, и Германии в частности, "настало время освободиться от цифровой и энергетической зависимости от США, и чтобы добиться этого, необходимо значительно увеличить государственные инвестиции внутри страны и, наконец, снова импортировать трубопроводный газ из России!".
Несмотря на существующие сомнения по поводу реалистичности этой идеи, более тесное сотрудничество европейских производителей со странами так называемого Глобального Юга на самом деле не выглядит таким уж фантастическим. Европейцы и сами, без подсказки со стороны Сары Вагенкнехт, довольно активно окучивали, скажем, Индию и Китай на предмет установления с ними особых отношений.
Более того, агрессивно (иначе не скажешь) продвигаемая Урсулой фон дер Ляйен сделка с МЕРКОСУР (неким аналогом ЕС в Южной Америке) тоже может рассматриваться как способ диверсификации рисков.
Проблема лишь в том, что с БРИКС как с объединением Европа работать не будет. По крайней мере нынешняя Европа национал-глобалистов. Почему?
Во-первых, из-за присутствия в нем России, которую европейский истеблишмент рассматривает не иначе как экзистенциальную угрозу своему всевластию.
А во-вторых, из-за желания сохранить старый колониальный подход к торговле, начисто противоречащий сути и принципам функционирования БРИКС.
Так что мыслит госпожа Вагенкнехт в верном направлении, но брать ее идею на вооружение ни Брюссель, ни Берлин на станут. Скорее всего, они вообще продолжат действовать в логике эдакой осажденной крепости, отбиваясь от любых попыток извне проникнуть за обнесенный колючей проволокой забор европейского "сада".
Рано или поздно подобный изоляционизм станет приговором европейской и германской экономике, во многом заточенной на экспорт.
Понимают ли это фон дер Ляйен, Мерц и присные? Думаю, да. Почему же не изменят свою политику? Потому что не могут и не хотят. Политическая целесообразность и идеологическая зашоренность давно уже не оставили камня на камне от присущего тем же немцам экономического прагматизма. Было бы иначе, сегодня в Германии не закрывались бы АЭС и не разрушались бы угольные тепловые станции. Да и новое правительство искало бы не способы, как произвести больше оружия, а пути восстановления доверия между Берлином и Москвой. Но этого, увы, не происходит, а стало быть, и надеяться не на что.