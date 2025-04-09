Политика обреченных. Новое правительство приведет Германию к краху, - Алексей Белов

18:46 09.04.2025

Политика обреченных. Новое правительство приведет Германию к краху

Инфляция, безработица, падение уровня жизни и довольно мрачные перспективы



09.04.2025 | Алексей БЕЛОВ



В тот момент, когда мне в голову пришла мысль написать эту статью, политический рейтинг ведущих немецких партий был равным – по 24% у псевдоконсерваторов из блока ХДС/ХСС и у реально консервативной (вплоть до отстаивания традиционных немецких ценностей) "Альтернативы для Германии" (АдГ).



Но буквально за несколько дней тенденция роста популярности АдГ усилилась, и теперь партия Фридриха Мерца, неполных два месяца тому назад победившая на выборах в бундестаг, уступает "альтернативщикам" половину процента: 24,5% и 24% соответственно.



