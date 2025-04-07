Владимир Жарихин: Своим нынешним могучим флотом Китай обязан исключительно Соединенным Штатам

18:50 09.04.2025

Владимир Жарихин: Своим нынешним могучим флотом Китай обязан исключительно Соединенным Штатам

Что изменится в отношениях Москвы и Пекина после празднования 80-летия Победы



Олег Фаличев

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Владимир Жарихин



После телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа началась постепенная разморозка российско-американских отношений и контактов. Процесс этот длительный, на пути немало подводных камней. Поэтому российская сторона относится к нему со сдержанным оптимизмом. А вот как на этом фоне складываются отношения РФ со своим стратегическим партнером - Китаем? Не посчитает ли наш восточный сосед, что Россия делает крен к США в ущерб нашим отношениям? Об этом мы говорим с политологом, заместителем директора Института стран СНГ Владимиром Жарихиным.



"СП": Владимир Леонидович, наши отношения с Китайской Народной Республикой складываются вполне успешно и конструктивно. Совместное празднование 80-летия Победы способно еще более упрочить наши отношения?



- Наша дружба с великим восточным соседом не требует какой-то особой подпитки и катализаторов. Она не подвержена коррозии. Мало кто помнит, но КНР понесла за годы Второй Мировой войны потери не меньшие, чем Советский Союз, даже большие. Если у нас они составили 27 миллионов, то в Китае японские милитаристы убили более 30 миллионов человек.



Япония тогда была, напомню, союзником Германии и решала вместе с ней одни задачи по переделу мира. Причем японцы отличались особой жестокостью. Поэтому враг у нас был общий и отмечать Победу над ним мы будем вместе.



Недавний приезд в Россию министра иностранных дел КНР Ван И подтвердил это. Он был связан с подготовкой визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву на празднование 80-летия Победы и прошел успешно. Как сказал Ван И, наши двусторонние отношения носят союзнический, долгосрочный характер, основанный на взаимном уважении и тесном взаимовыгодном экономическом сотрудничестве.



Товарооборот, например, в 2024 году вырос до 245 млрд долларов. И самое главное, наши взаимоотношения не направлены против третьих сторон, не подвержены помехам извне. Наша дружба носит не конъюнктурный, а долгосрочный характер.



Владимир Путин высказался на этот счет еще более конкретно: "Мы вместе отметим этот юбилей - и победу над нацистской Германией, и победу над милитаристской Японией.



Председатель Китайской Народной Республики будет у нас основным гостем, у нас будет возможность поговорить и о текущем состоянии двусторонних отношений, и обсудить наше взаимодействие на международных площадках, среди которых, конечно, прежде всего мы выделяем ООН - Совет Безопасности ООН, а также Шанхайскую организацию сотрудничества, БРИКС и ряд других площадок, на которых совместно и успешно работаем".



Так что тренд на углубление взаимоотношений с США, поверьте, никак не отразится на крепких взаимоотношениях и дружбе с нашим стратегическим партнером - КНР.



"СП": Однако США считают КНР своим основным геополитическим противником. Более того, министр обороны США Пит Хегсет заявил во время недавней поездки в Манилу, что Соединенные Штаты готовы к войне с КНР…



- Действительно, США укрепляют свой военный союз с Филиппинами, стремясь "восстановить сдерживание" - якобы для противодействия "агрессии Китая" в Индо-Тихоокеанском регионе.



С этой целью США развернут на Филиппинах дополнительные передовые военные силы для совместной подготовки, повысят оперативную совместимость для "высокотехнологичных операций" и уделят приоритетное внимание оборонно-промышленному сотрудничеству.



Но, на мой взгляд, это еще и важная возможность для администрации президента США задать тон своему взаимодействию с регионом. Ведь сам Хегсет сейчас токсичен и находится под пристальным вниманием общественности США в связи с утечкой секретных данных в коммерческом приложении соцсетей "Signal", где обсуждались американские военные планы. В США до сих пор не утихает скандал по этому поводу.



Подчеркну - Китай столетиями не стремился к экспансии на водных пространствах. Чего же добились американцы? Того, что Китай, не имея много столетий серьезного военного флота, сейчас уже опережает Соединенные Штаты по количеству военных кораблей. То есть Штаты получили обратный эффект, обретя серьезного конкурента на океанских просторах.



Китай прекрасно понимает, что спокойствие на евразийском континенте постоянно нарушают государства, расположенные за океаном и проливом Ла-Манш. Ситуация балансирует там на грани войны. Не зря лидер КНР сказал в отношении России, что мы "стоим спина к спине".



Против кого? Против тех, кто вносит смуту и нестабильность на евразийском континенте. Наша общая задача - противостоять этому злу. Причем для нас эта проблема напрямую связана с Украиной, у Китая - с Тайванем. Там и там недруги стремятся создать массу проблем для наших государств.



Все это и многое-многое другое наглядно говорит о том, что разморозка наших отношений с США никак не скажется на дружбе с Китаем. Китай был, есть и останется нашим стратегическим партнером. В Китае живут мудрые люди, которые прекрасно разбираются в международных отношениях. Поэтому убежден: не будут они воспринимать тактическое смягчение отношений между русскими и американцами как угрозу стратегическому партнерству России и КНР.



Но самое главное даже не в этом. Россия и Китай - две огромные евразийские державы, у которых общие стратегические интересы. Поэтому стратегически мы заинтересованы и друг в друге, и в спокойствии на евразийском континенте.



"СП": Как отразилось проведение специальной военной операции на военно-техническом сотрудничестве России и КНР?



- В военной и военно-технической сфере наши отношения развиваются также очень конструктивно. Проводятся совместные учения и тренировки традиционных сил, закупки вооружений и военной техники. На море - осуществляется совместное конвоирование судов, активно прорабатываются новые логистические маршруты по проводке судов через Северный морской путь.



Китай благодарен нам за поставки современных систем вооружения на взаимовыгодной основе, создание системы противоракетной обороны, которая до того существовала только в США и России.



Между нашими военными ведомствами идет обмен опытом современных боевых действий в зоне проведения СВО. А они, как мы знаем, отличаются кардинальным образом и во многом изменили формы, методы военный действий. Этот опыт очень важен для китайской народно-освободительной армии.



На наших глазах происходит военно-техническая революция в военном деле, массово применяются робототехнические системы, беспилотные летательные аппараты, искусственный интеллект. Крупномасштабные действия больших масс войск уже не актуальны. А техника, какой бы совершенной она ни была, уже не может свободно и безоглядно перемещаться на поле боя, как это было раньше.



То есть современная война стала совсем другой, чем та, о которой помнят в Китае. Да, у НОАК, безусловно, много преимуществ и своих методических наработок, на ее вооружении находится современная техника, а в строю - отмобилизованные и дисциплинированные солдаты. Но при всем при том у НОАК отсутствует опыт ведения широкомасштабных боевых действий в современных условиях. Поэтому наш боевой опыт для них исключительно важен.



В заключение еще раз подчеркну, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин будут вместе встречать парад Победы на Красной площади 9 мая в Москве. Это событие мирового масштаба.



Они будут в окружении глав государств и официальных лиц из многих стран, закладывающих вместе с нами основу новому многополярному миру, основанному не на чьих-то выдуманных правилах, а на принципах взаимного доверия, справедливости, добрососедства, сотрудничества и стратегического партнерства. Альтернативы этому нет.