Президент Казахстана провел срочное совещание в связи c обвалом цен на энергоресурсы

18:59 09.04.2025

Глава государства провел совещание в связи с изменением ситуации на мировых рынках, сообщает ТГ-канал Aqorda.



- Президент Касым-Жомарт Токаев провел совещание с Премьер-министром Олжасом Бектеновым, председателем Национального банка Тимуром Сулейменовым и другими должностными лицами по ситуации в экономике в связи c обвалом цен на энергоресурсы и основные товары на мировых рынках вследствие тарифных конфликтов.



- Глава государства дал поручение в кратчайшие сроки завершить работу над планом действий Правительства и местных исполнительных органов в условиях финансово-экономического кризиса с целью недопущения снижения темпов роста и объема привлекаемых инвестиций.



- Президент подчеркнул, что, несмотря на крайне неблагоприятную конъюнктуру, объявленные им приоритеты экономического развития страны, включая крупные инфраструктурные проекты, цифровизацию и развитие искусственного интеллекта, модернизацию сельского хозяйства и транспортно-логистической сферы, будут реализованы.



- Ожидается, что на следующей неделе Глава государства проведет специальное совещание по этому вопросу.



