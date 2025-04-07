 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 08.04.2025
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Президент Казахстана провел срочное совещание в связи c обвалом цен на энергоресурсы
18:59 09.04.2025

Глава государства провел совещание в связи с изменением ситуации на мировых рынках, сообщает ТГ-канал Aqorda.

- Президент Касым-Жомарт Токаев провел совещание с Премьер-министром Олжасом Бектеновым, председателем Национального банка Тимуром Сулейменовым и другими должностными лицами по ситуации в экономике в связи c обвалом цен на энергоресурсы и основные товары на мировых рынках вследствие тарифных конфликтов.

- Глава государства дал поручение в кратчайшие сроки завершить работу над планом действий Правительства и местных исполнительных органов в условиях финансово-экономического кризиса с целью недопущения снижения темпов роста и объема привлекаемых инвестиций.

- Президент подчеркнул, что, несмотря на крайне неблагоприятную конъюнктуру, объявленные им приоритеты экономического развития страны, включая крупные инфраструктурные проекты, цифровизацию и развитие искусственного интеллекта, модернизацию сельского хозяйства и транспортно-логистической сферы, будут реализованы.

- Ожидается, что на следующей неделе Глава государства проведет специальное совещание по этому вопросу.

Источник - akorda.kz
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