Президент Узбекистана - о торговых войнах: "Те, кто думает, что эти колебания нас не коснутся, ошибаются"

19:04 09.04.2025

Президент Шавкат Мирзиеев предупредил о рисках, которые глобальная финансовая нестабильность может принести Узбекистану. Он напомнил, что за последние дни мировые рынки потеряли 10 трлн долларов, и часть этих средств могла бы поступить в страну в виде инвестиций и кредитов.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на совещании 9 апреля высказался о глобальной экономической нестабильности и ее потенциальном влиянии на Узбекистан.



По его словам, в последние дни на мировых финансовых рынках наблюдается чрезвычайная ситуация, из-за чего "всего за три-четыре дня было потеряно 10 трлн долларов".



"Те, кто думает, что эти колебания нас не коснутся, ошибаются. Ведь часть этих средств могла прийти к нам в виде инвестиций, кредитов, евробондов", - заявил он.



В этих условиях, отметил президент, все хокимы и экономические ведомства должны системно заниматься вопросами сохранения объемов производства, рабочих мест и экспорта.



Шавкат Мирзиеев поручил экономическому блоку еженедельно анализировать проблемы по отраслям и вносить новые предложения, а хокимам районов и областей - оперативно решать вопросы предпринимателей на местах.



