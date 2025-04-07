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Вторник, 08.04.2025
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Президент Узбекистана - о торговых войнах: "Те, кто думает, что эти колебания нас не коснутся, ошибаются"
19:04 09.04.2025

Президент Шавкат Мирзиеев предупредил о рисках, которые глобальная финансовая нестабильность может принести Узбекистану. Он напомнил, что за последние дни мировые рынки потеряли 10 трлн долларов, и часть этих средств могла бы поступить в страну в виде инвестиций и кредитов.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на совещании 9 апреля высказался о глобальной экономической нестабильности и ее потенциальном влиянии на Узбекистан.

По его словам, в последние дни на мировых финансовых рынках наблюдается чрезвычайная ситуация, из-за чего "всего за три-четыре дня было потеряно 10 трлн долларов".

"Те, кто думает, что эти колебания нас не коснутся, ошибаются. Ведь часть этих средств могла прийти к нам в виде инвестиций, кредитов, евробондов", - заявил он.

В этих условиях, отметил президент, все хокимы и экономические ведомства должны системно заниматься вопросами сохранения объемов производства, рабочих мест и экспорта.

Шавкат Мирзиеев поручил экономическому блоку еженедельно анализировать проблемы по отраслям и вносить новые предложения, а хокимам районов и областей - оперативно решать вопросы предпринимателей на местах.



2 апреля Трамп ввел пошлины на импорт товаров из всех стран мира, включая Узбекистан и другие страны Центральной Азии. Минимальный базовый тариф составит 10%, а зеркальные тарифы для десятка стран варьируются от 11% до 50%.

В ответ Китай ввел 34%-ную пошлину на американскую продукцию и заявил, что не намерен уступать Трампу. Тогда Вашингтон повысил тариф на китайский импорт до 104%. МИД КНР на это ответил, что Пекин "будет бороться до конца", если США "намерены развязать тарифную или торговую войну".

Мировые фондовые рынки продолжают стремительно падать на фоне торговой войны США.

Экономист Миркомил Холбоев оценил влияние пошлин США на экономику Узбекистана. Прямой эффект будет незначительным - под действие тарифов подпадает лишь 14% узбекского экспорта в США. Однако глобальное замедление торговли может негативно сказаться на экспортных доходах страны.

В структуре пошлин США можно увидеть возможности для развития тех отраслей, где Узбекистан обладает сравнительными преимуществами, заявил спецпредставитель президента по ВТО Азизбек Урунов. По его словам, текстильная и швейная промышленность может привлечь новые инвестиции и расширить экспорт.

Источник - Газета.uz
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