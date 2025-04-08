Заседание Совета МИД СНГ состоится 11 апреля в Алматы под председательством МИД Таджикистана Сироджиддина Мухриддина

19:08 09.04.2025

Под председательством Министра иностранных дел Таджикистана пройдет заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств



ДУШАНБЕ, 09.04.2025 /НИАТ "Ховар"/. Заседание Совета министров иностранных дел стран-участниц Содружества Независимых Государств (СМИД СНГ) состоится 11 апреля в Алматы под председательством Министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина, сообщает пресс-служба министерства.



В рамках мероприятия Главы внешнеполитических ведомств планируют обменяться мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и рассмотреть пути дальнейшего укрепления сотрудничества в рамках Содружества.



Главы МИД также затронут актуальные вопросы международной повестки дня, обсудят состояние и перспективы политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия в формате СНГ.



Как сообщалось ранее, с 1 января 2025 года Таджикистан приступил к осуществлению председательских функций в Содружестве Независимых Государств.



В конце ноября 2024 года Лидером нации, Президентом Таджикистана уважаемым Эмомали Рахмоном были утверждены концепция председательства и комплексный план мероприятий по его реализации, который включает в себя 113 мероприятий.



Таджикское председательство будет осуществляться в тесной координации с сопредседателями – Российской Федерацией и Туркменистаном.