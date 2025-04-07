Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в массовом велопробеге

19:13 09.04.2025 Независимый, постоянно нейтральный Туркменистан вместе со всем международным сообществом широко отметил Всемирный день здоровья. В массовом велопробеге, приуроченном к этому замечательному празднику, принял участие Президент Сердар Бердымухамедов.



В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства Всемирный день здоровья, закрепленный в нацио­нальном календаре знаменательных дат, обогащается в своем содержании, вдохновляя и объединяя турк­менистанцев, демонстрирующих приверженность здоровому и активному образу жизни. Это является зримым результатом реализуемой Президентом Сердаром Бердымухамедовым социально ориентированной государственной политики, неизменный приоритет которой – обеспечение благополучной и счастливой жизни народа.



В данном контексте важным аспектом выступает стимулирование массового физкультурно-оздоровительного и спортивного движения в стране. Неоспоримый факт: здоровье и спорт – понятия неразделимые. Являясь приверженцем и пропагандистом систематических занятий физкультурой и спортом, глава государства регулярно участвует в праздничных спортивных акциях. Как известно, инициатива проведения подобных мероприятий принадлежит Национальному Лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедову. Таким образом, ныне эти благородные начинания Героя-­Аркадага достойно продолжаются ­Аркадаглы Героем Сердаром.



Вот и сегодня глава государства принял участие в организованной в столице спортивно-оздоровительной акции, которая стартовала в южной части Ашхабада, где берет начало Тропа здоровья, проложенная по горному склону Копетдага. Благодаря принимаемым мерам по сохранению природных достопримечательностей столицы и ее окрестностей в этом живописном уголке сложился благодатный мик­роклимат, что сделало эту уникальную пешеходную трассу излюбленным местом активного отдыха жителей и гостей столицы.



Утром здесь собрались члены Правительства, руководители Меджлиса, министерств и отраслевых ведомств, военных и правоохранительных органов, столичной администрации, общественных организаций, средств массовой информации, ректоры вузов. В числе участников спортивной акции – представители Халк Маслахаты, национального парламента, а также главы и сотрудники аккредитованных в нашей стране дипломатических представительств и международных организаций.



Среди собравшихся – юные воспитанники Дворца "Döwletliler köşgi", учащиеся Школы подготовки юных олимпийцев и общеобразовательных школ, спортсмены сборной команды Туркменистана по велоспорту, студенческая молодежь, представители общественности.



Все с большим воодушевлением приветствуют Президента Сердара Бердымухамедова.



По случаю Всемирного дня здоровья свой творческий подарок подготовили мастера искусств страны, выступившие с красочной музыкально-танцевальной композицией.



Дав старт массовому велопробегу, глава государства возглавил колонну его участников, облаченных в соответствующую спортивную экипировку. Вслед за Президентом Туркменистана все начали планомерное движение по маршруту, пролегающему от Тропы здоровья по просторным проспектам беломраморного Ашхабада.



Велопробеги, ставшие в Туркменистане доброй традицией, – одна из распространенных форм общественно значимых акций, организуемых в странах мира в праздничные дни, а также в поддержку различных социальных и экологических проектов и инициатив. С каждым годом в проводимые в Отчизне спортивные мероприятия вовлекается все больше участников – как молодежи, так и людей старшего возраста.



В результате комплексной стратегии, инициированной Героем-Аркадагом и ныне последовательно претворяе­мой в жизнь Аркадаглы Героем Сердаром, в столице и регионах страны созданы все условия для занятий физкультурой и разными видами спорта. Развитие этой важной сферы является неотъемлемым фактором укрепления здоровья, профилактики различных заболеваний, физического и духовного самосовершенствования, повышения качества жизни людей, гармоничного воспитания молодого поколения.



Планомерно реализуются Государственная программа "Saglyk", другие соответствующие программы и проекты, модернизируется профильная материально-техническая база. В стране возведены и строятся объекты сферы здравоохранения, санаторно-курортной и спортивной инфраструктуры, по всем параметрам отвечающие международным стандартам. Инновационный медицинский кластер создается в новом "умном" городе Аркадаг.



Сегодня Туркменистан обладает значительным опытом и потенциалом как для проведения тренировок и совершенствования мастерства спортсменов, так и для подготовки квалифицированных специалистов данного профиля, организации соревнований регионального и глобального уровня. Здесь в качестве конкретного примера можно привести столичный универсальный Олимпийский городок, на аренах которого в 2017 году с большим успехом прошли V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, а в последующие годы – ряд других крупных международных состязаний. Комплекс современных спортивных сооружений вошел в инфраструктуру города Аркадаг.



Прекрасные возможности для занятий физкультурой и спортом, в том числе его водными видами, предусмотрены в Национальной туристической зоне "Аваза" на экологически чистом турк­менском побережье Каспийского моря. Действенный импульс в развитии также получили прежде нетипичные, с учетом местного климата, зимние виды спорта, в частности, фигурное катание и хоккей, которые молодые туркменистанцы ныне с энтузиазмом осваивают.



Достойно отвечая на заботу и поддержку государства, наши спортсмены активно участвуют в престижных международных турнирах и добиваются замечательных результатов, ежегодно пополняя копилку спортивных достижений Отчизны новыми наградами. Все это способствует приумножению авторитета нейтрального Туркменистана на мировой арене, продвижению его конструктивных инициатив, призванных содействовать наращиванию плодотворного сотрудничества с зарубежными партнерами, поддержке олимпийского движения в его глобальной гуманистической и миротворческой миссии.



В данном контексте примечательно, что спортивная дипломатия и пути задействования ее потенциала находят отражение в Концепции деятельности и прио­ритетов Туркменистана в рамках Международного года мира и доверия, провозглашенного по инициативе нашей страны Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. Как известно, соответствующая Резолюция была единогласно принята в 2024 году в ходе 78-й сессии ГА ООН. Согласно Концепции в нынешнем году, ознаменованном 30-летним юбилеем постоянного нейтралитета Туркменистана, предусматривается принятие мер по активизации спортивных контактов, проведение международных спортивных мероприятий и Игр ООН, также инициированных нашей страной.



Что касается непосредственно велоспорта, то он является одним из самых распространенных видов спорта в мире и включен в программу Олимпийских игр. В нашей стране он тоже популярен и имеет свою историю. К слову, сегодня Туркменистан располагает всеми возможностями для проведения международных соревнований по этому виду спорта.



Среди туркменистанцев также растет число поклонников велосипеда как средства передвижения и полезного досуга, и вместе с тем как самого экологически чис­того вида транспорта. Выбирая его для совершения прогулок и путешествий или в качестве спортивного инвентаря, человек не только способствует укреплению своего здоровья, но и демонстрирует ответственное отношение к окружающей среде. В этой связи необходимо подчеркнуть, что все реализуемые в Туркменистане социально-экономические и отраслевые программы, инфраструктурные проекты напрямую сопряжены с экологическим аспектом. Поэтому проводимые оздоровительно-спортивные акции также имеют природоохранную направленность, способствуя повышению экологической культуры общества.



Сформировавшиеся веками у туркменского народа мудрые традиции бережного отношения к природе ныне обретают продолжение в научно обоснованной долгосрочной стратегии, претворяемой в жизнь в нашей стране. В результате ежегодных озеленительных кампаний, в том числе приуроченных к Национальному празднику весны – Международному дню Новруз, в Отчизне ширятся площади зеленых насаждений, парков и садов, оказывающих благотворное воздействие на местный микроклимат и экологическую обстановку в целом.



В ходе массового велопробега глава государства поручил замес­тителю Председателя Кабинета Министров Т.Атахаллыеву, курирующему сельскохозяйственный сектор, обеспечить постоянный контроль за работой, проводимой в рамках Национальной лесной программы, включающей комп­лексные долгосрочные цели по улучшению экологической обстановки в стране и последовательному расширению лесных зон.



Затем Президент Сердар Бердымухамедов поручил замес­тителю Председателя Кабинета Министров Б.Аннамаммедову, курирующему город Ашхабад, держать под неослабным контролем меры по дальнейшему благоустройству и озеленению столицы, поддержанию здесь экологического благополучия, а также по созданию оптимальных условий для занятий горожан спортом и физической культурой.



Занимая инициативную и глубоко продуманную позицию в решении актуальных задач, касающихся сфер здравоохранения, спорта и экологии, Туркменистан тесно взаимодействует с Организацией Объединенных Наций и ее специа­лизированными учреждениями, другими авторитетными международными и региональными структурами, внося конкретный вклад в развитие эффективного сотрудничества в этих важных направлениях. Предложения нашей страны, в частности, по продвижению велокультуры, получают одобрение и поддержку на мировой арене. Наглядное тому свидетельство – резолюции, принятые Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 2018 и 2022 годах. Подтверждением ответственного и дальновидного подхода к экологическому партнерству также является присоединение Туркменистана к Глобальному метановому обязательству и инициатива об открытии в Ашхабаде Регионального центра ООН по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной Азии.



Возвращаясь к теме велосипеда, следует отметить его очевидные преимущества, так как он доступен для людей практически всех возрастных групп, легок в управлении и является поистине универсальным тренажером для поддержания хорошей физической формы. Езда на велосипеде позволяет человеку поддерживать в тонусе весь организм, способствует повышению его выносливости, укреплению иммунитета, снижению риска развития различных заболеваний.



Кроме того, велопрогулки дают возможность полюбоваться красотой окружающего природного ландшафта. Время, проведенное на свежем воздухе, воодушевляет и придает силы, что оказывает положительное влияние на психологическое и эмоциональное состояние, общие когнитивные способности человека, повышает работоспособность, стимулирует к творчеству.



Словом, велоспорт и езда на велосипеде – идеальный баланс хорошего настроения и пользы для здоровья, прекрасная форма интересного досуга, в том числе семейного. К этим увлекательным занятиям и спортивным мероприятиям присоединяется все больше молодежи.



Для молодого поколения велосипед – эффективный способ избавления от последствий малоподвижного образа жизни, обусловленного учебными нагрузками. В эпоху Интернета, цифровизации и интерактивных мультимедийных технологий образовательный процесс также связан с времяпрепровождением учащейся молодежи за компьютерами. При таких возросших нагрузках велопрогулки – и отличная зарядка, и здоровый отдых. Все это наилучшим образом сказывается как на физическом состоянии, так и на интеллектуальной активности юного поколения.



Езда на велосипеде оказывает положительное влияние на здоровье и развитие детей. Это также способствует их социальной адаптации и помогает обрести новых друзей, вместе с которыми можно будет совершать прогулки и делиться впечатлениями.



Вопросам укрепления здоровья детей в Туркменистане придается приоритетное значение. Особое внимание уделяется нашим юным гражданам, нуждающимся в поддержке со стороны государства. Масштабную деятельность в этом направлении осуществляет созданный по инициативе ­Героя-Аркадага Благотворительный фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям, которому в соответствии с Постановлением Меджлиса Туркменистана присвоено имя Гурбангулы Бердымухамедова.



…А тем временем возглавляемая главой государства колонна участников велопробега продолжала свое движение по красивейшим столичным магистралям – шаелы Арчабил и Битарап Туркменистан.



Свежесть весеннего утра, чистый прохладный воздух, пропитанный ароматом трав и цветов, живописный пейзаж предгорий и склонов Копетдага, одевшихся в яркий изумрудный наряд, поднимают настроение, дарят ощущение бод­рости. Радуют глаз открывающаяся отсюда панорама Ашхабада, великолепный архитектурный ансамбль нашей столицы, по праву признанной "жемчужиной" Азии, одним из самых красивых и комфортных для проживания городов планеты.



Своеобразные "визитные карточки" Ашхабада – его цветущие парки и скверы. Как известно, в мае минувшего года в южной части столицы при участии Президента Сердара Бердымухамедова и многочисленных зарубежных гостей состоялось открытие культурно-паркового комплекса "Magtymguly Pyragy", где установлен величественный памятник гениальному туркменскому поэту и мыслителю. Торжества по этому случаю были посвящены 300-летнему юбилею выдающегося мастера слова, чье творческое наследие является неотъемлемой составляющей сокровищницы общемировой культуры. Уникальный компонент архитектуры комплекса – аллея скульптур знаменитых деятелей литературы и философов, представляющих разные страны мира. Это стало олицетворением дружбы, братства и добрососедства народов, к чему призывал в своих вдохновенных произведениях Махтумкули Фраги.



Все это вызывает у туркменистанцев чувство искренней гордости и сопричастности к осуществляемым под руководством главы государства масштабным преобразованиям, нацеленным на поступательный прогресс Отчизны, ее уверенное движение вперед, по пути мира и созидания.



Вдоль трассы веломарафона развернулись выступления творческих коллективов, приумноживших праздничную атмосферу.



В ходе велокросса Президент Сердар Бердымухамедов, как и всегда, продемонстрировал отличную физическую и спортивную подготовку, на деле подтверждая преимущества активного и здорового образа жизни и подавая в этом наглядный пример соотечественникам.



Велопробег, приуроченный к Всемирному дню здоровья, финишировал в центре города, у Дворца Рухыет.



Здесь, обращаясь к участникам велоакции, глава государства подчеркнул необходимость продолжения комплексной работы по дальнейшему вовлечению широких слоев населения, особенно молодежи, в регулярные занятия физической культурой и спортом, упрочению в обществе принципов здорового и активного образа жизни. При этом Президент Сердар Бердымухамедов сделал акцент на развитии детского и молодежного спорта как неотъемлемой составляющей воспитания физически крепкого, духовно богатого и целеустремленного молодого поколения – будущего Отчизны.



Члены Кабинета Министров сердечно поздравили Президента Сердара Бердымухамедова, а также Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Героя-Аркадага с широко отмечаемым в нашей стране Всемирным днем здоровья.



Затем, пожелав участникам спортивно-оздоровительной акции здоровья и успехов, Президент Туркменистана тепло попрощался со всеми и отбыл с места события.



Таким образом, состоявшийся сегодня в столице массовый велопробег стал очередным подтверждением единства и сплоченности нашего общества, приверженности независимого нейтрального Туркменистана непреходящим общечеловеческим гуманистическим ценностям, реализуемой миролюбивой политике и избранному созидательному пути.



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Сегодня по случаю Всемирного дня здоровья, наряду со столицей, массовые велопробеги состоялись в городе Аркадаг и во всех велаятах страны.



К этому замечательному празднику также были приурочены различные мероприятия, проведенные в период с 1 по 7 апреля в Ашхабаде, новом "умном" городе и регионах Отчизны. В их числе – тематические конференции, "круглый стол", выставки, просветительские, физкультурно-оздоровительные и культурные акции, торжества, спортивные состязания. Благодаря созданным оптимальным условиям для занятия физической культурой и спортом здоровый и активный образ жизни стал осознанным выбором туркменистанцев, объединив в этом стремлении молодое и старшее поколения.



Опубликовано 07.04.2025 Источник - Туркменистан сегодня

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