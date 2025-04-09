МИД Кыргызстана призвал соотечественников в России легализовать свое пребывание на территории страны

19:19 09.04.2025

9 апреля 2025



Бишкек (АКИpress) – МИД Кыргызстана призывает кыргызстанцев в России легализовать свое пребывание на территории страны.



Как сообщила пресс-служба МИД КР, в посольстве КР в РФ состоялась очередная встреча с гражданами, лидерами и активистами кыргызских общественных объединений, а также главами землячеств г.Москвы и Московской области.



Участникам встречи рассказали о пошаговых действиях лиц, включенных в реестр контролируемых лиц, необходимых для урегулирования своего правового положения, а также членов их семей в целях снятия наложенных в рамках законодательства ограничений, в том числе и по банковским операциям.



В связи с окончанием 30 апреля 2025 года срока действия указа президента РФ №1126, в рамках которого гражданам, пребывающим на территории России, с нарушениями миграционного законодательства была предоставлена возможность урегулировать свое правовое положение, посольство обратилось к участникам встречи с просьбой активизировать разъяснительную работу среди соотечественников.



Указом президента РФ иностранным гражданам была предоставлена возможность легализоваться с 1 января по 30 апреля текущего года.



С прошлого года Министерство иностранных дел КР совместно с загранучреждениями РФ усилило информационно-разъяснительную работу среди граждан на территории России об изменениях миграционного законодательства России.



Министерством разработан собственный План мероприятий, в рамках которого постоянно проводится информационно-разъяснительная работа среди соотечественников, с привлечением заинтересованных государственных органов, региональных представительств президента КР, Духовного управления мусульман Кыргызстана, представительств КР в РФ, средств массовой информации и социальных сетей.



Кыргызские дипломаты и консульские работники в России используют ресурсы объединений кыргызской диаспоры, активистов, известных блогеров и почетных консулов Кыргызстана в России для оказания юридических и консультационных услуг. В круглосуточном режиме работают телефоны "горячей линии" Министерства и представительств КР в РФ.



В марте проведено 22 информационно-разъяснительных мероприятия и встреч с диаспорами, более 10 тысяч граждан получили консультации по телефонам "горячей линии", в СМИ и социальных сетях распространено более 50 информационных сообщений, интервью и видеороликов.