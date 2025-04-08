Трамп приостановил введение пошлин в отношении более 75 стран, а для Китая за "неуважение" поднял до 125%

20:53 09.04.2025

Трамп на 90 дней приостановил введение пошлин в отношении более 75 стран



ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин в отношении более 75 стран на 90 дней, заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.



В то же время Трамп объявил о повышении тарифов для Китая до 125 процентов, обвинив Пекин в "неуважении к мировым рынкам".



Вечером 2 апреля глава Белого дома объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка - десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.



При этом в списке тех, к кому применят эти меры, нет России и Белоруссии.



По мнению американского лидера, введение пошлин - это декларация экономической независимости Штатов, которая поможет использовать огромные средства для выплаты госдолга.



